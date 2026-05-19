Lors de la conférence Google I/O 2026, Samsung et Google ont officialisé deux modèles de lunettes connectées haut de gamme, qui seront bientôt disponibles.

Les lunettes connectées peuvent-elles s'imposer comme le nouvel accessoire tech tendance ? Meta domine ce marché qui n'a pas encore décollé auprès du grand public, mais la situation pourrait bientôt évoluer. À l'occasion de l'événement Google I/O, Samsung et Google ont présenté un premier aperçu de leurs premières lunettes intelligentes, qui fonctionnent sous le système Android XR.

Deux modèles sont prévus, chacun conçu avec un expert de l'optique : Gentle Monster et son esthétique audacieuse et novatrice, Warby Parker avec son design caractéristique. “Les lunettes fonctionnent de manière parfaitement fluide avec l’écosystème Galaxy et permettent ainsi aux utilisateurs de mener facilement à bien certaines tâches quotidiennes ou de prendre des photos en toute simplicité, le tout sans avoir besoin de manipuler leur smartphone”, explique Samsung, qui doit convaincre les consommateurs de l'intérêt de ces produits.

Une sortie dans quelques mois

Justement, l'entreprise précise que ces lunettes sont pensées pour offrir à l'utilisateur un support tout au long de la journée, sans qu'ils aient besoin de baisser la tête vers leur montre ou d'avoir les mains occupées pour utiliser leur smartphone. On peut demander oralement à Gemini de fournir une aide à la navigation, recevoir des suggestions personnalisées sur le trajet, obtenir des notifications résumées des messages reçus, ou encore ajouter un événement à son calendrier.

Pour Samsung comme pour Google, les lunettes connectées sont un moyen de rendre l'IA encore plus accessible et utile au quotidien. “En associant le meilleur de l’IA de Google, l’écosystème Android, le leadership de Samsung en matière d’ingénierie mobile et le design haut de gamme de Gentle Monster et Warby Parker, nous aidons les utilisateurs à rester connectés tout en soignant leur style, à travers une expérience plus naturelle et sans nécessiter d’interaction manuelle”, déclare Shahram Izadi, vice-président et directeur général d’Android XR chez Google.

Il est précisé que les deux modèles de lunettes connectées seront lancées “cet automne”, on peut donc s'attendre à une commercialisation au dernier trimestre 2026. On nous promet de “plus amples détails[…] dans les prochains mois”, avec sans doute une présentation précise des produits prévue en juillet prochain pour le Galaxy Unpacked de Samsung.