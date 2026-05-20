Windows 11 va enfin arrêter ce comportement très agaçant quand vous recherchez un fichier

Microsoft s'attaque enfin à l'un des plus gros défauts de Windows 11 : son système de recherche de fichiers. La dernière version bêta semble en effet faire quelque chose qui va de soi : elle cherche d'abord les fichiers stockés sur le PC avant de chercher sur le web.

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Microsoft continue son entreprise de restauration de Windows 11. Pour la première fois depuis des années, l'entreprise semble enfin prendre en compte les demandes des utilisateurs — surtout celles qui reviennent en boucle depuis des années. En outre, elle cherche visiblement à se repentir de toujours mettre en avant ses produits, dans des pratiques qui s'apparentent parfois fortement à de la publicité déguisée, voire de l'usage forcé.

Une des critiques les plus récurrentes sur Windows 11, que le système se traîne même depuis ses anciennes versions, porte sur sa recherche de fichiers. Disons ce qui est, celle-ci est catastrophique, si bien que les utilisateurs se tournent de plus en plus vers des outils tiers beaucoup plus performants comme Everything. Microsoft en a bien conscience et a décidé de s'attaquer au problème dans la dernière version bêta de son OS.

Sur le même sujet — Windows 11 : vous n’arrivez pas à installer la dernière mise à jour ? Ce n’est pas vous, c’est Microsoft

Windows 11 va enfin améliorer sa recherche de fichiers depuis la barre des tâches

Il faut dire que la recherche de fichiers depuis la barre des tâches souffre d'un bien vilain défaut. Quand bien même vous auriez tapé le nom exact du fichier en question, Windows 11 va absolument vouloir vous rediriger vers Bing (en ouvrant Edge, cela va de soi). Résultat : retrouver la trace d'un fichier devient un véritable calvaire, alors que la tâche n'a en apparence rien d'insurmontable.

La dernière build pour les Insiders tente donc de régler ce problème. Comme l'a repéré Windows Latest, le système d'exploitation priorise désormais les fichiers locaux plutôt que les suggestions web dans ses résultats de recherche. Un premier pas que Microsoft prévoirait d'améliorer encore dans les prochaines versions de l'OS. Difficile donc pour le moment de prédire quand ce changement sera opérationnel sur une build stable. Reste qu'il s'agit d'une bonne nouvelle pour tous ceux qui ne veulent pas s'encombrer d'une énième application qui fait ce que Windows devrait savoir faire tout seul.


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