Attention, votre application de messagerie Android pourrait trahir vos secrets les plus gênants

Google Messages mélange désormais de vieux messages à des conversations récentes. Plusieurs personnes affirment avoir transmis des contenus intimes à des contacts qui ne devaient jamais les recevoir. Pour l’instant, aucune solution connue ne permet d’empêcher ce problème.

Sur de nombreux smartphones Android, la messagerie installée par défaut évolue rapidement depuis quelques mois. Récemment, les thèmes personnalisés pour les discussions ont débarqué, tout comme la possibilité de copier seulement une partie d’un texte. Ce mois-ci, Google expérimentait encore une nouvelle version du menu contextuel de Google Messages après un appui long. Depuis, les nouveautés s’enchaînent donc à un rythme soutenu. Rarement cet outil avait autant bougé en si peu de temps.

Ces améliorations ne suffisent pourtant pas à faire oublier les bugs récents. Du côté du RCS, plusieurs dysfonctionnements sont apparus et certaines conversations se divisent désormais en différents fils sans explication. Même la nouvelle corbeille conçue pour restaurer les discussions supprimées dans Google Messages n’y change rien. Depuis le début de l’été, les problèmes se succèdent. Un témoignage beaucoup plus préoccupant apparaît maintenant sur les forums Reddit dédiés à la messagerie. Cette fois, le problème ne touche ni l’affichage ni l’ergonomie.

Google Messages insère de vieux textos dans des discussions récentes

D’anciens textos provenant de conversations totalement différentes peuvent réapparaître dans Google Messages, rapporte Android Authority. Sans avertissement, le contenu parasite se glisse dans un nouvel envoi, parfois avec une photo, et peut alors parvenir au destinataire. Certains messages datent de quelques mois et d’autres de plusieurs années. En confirmant un rendez-vous chez le vétérinaire, un utilisateur a envoyé par erreur une affaire familiale sensible. Un autre a vu un texte à caractère sexuel ajouté à un envoi destiné à sa mère. Des codes de vérification ont aussi été envoyés à des collègues.

Les témoignages concernent aussi bien des smartphones Samsung que des Google Pixel, avec ou sans RCS sous Android. Effacer le cache, relancer le téléphone ou réinstaller l’application ne semble pas résoudre durablement le bug. Quelques utilisateurs disent avoir obtenu un résultat après une réinitialisation d’usine sans restaurer leurs anciennes conversations, mais cette méthode peut mettre en danger les données personnelles sans sauvegarde complète. La firme a pour sa part demandé des captures d’écran à une personne concernée avant de transmettre le dossier à ses équipes techniques. Aucun correctif n’a encore été annoncé.

La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Honor s’apprête à faire ce qu’aucun smartphone Android n’a jamais fait avec sa caméra selfie

Le Honor Magic9 Pro pourrait recevoir un appareil frontal jamais proposé jusqu’ici sous Android. Son architecture modifierait directement la composition des clichés et des séquences. Apple lançait cette approche en…

Xiaomi officialise ses nouveaux smartphones gaming haut de gamme : voici les Poco F9 Ultra et Poco F9 Pro

La série Poco F de Xiaomi s’agrandit : la marque chinoise officialise aujourd’hui deux nouveaux smartphones gaming haut de gamme. Nouvelle étape franchie dans le domaine du gaming, améliorations globales,…

Le Poco X8 est officiel : Xiaomi présente son nouveau champion de l’endurance

Six mois après avoir lancé les Poco X8 Pro et Poco X8 Pro Max, Xiaomi dévoile la déclinaison classique de la gamme et successeur du Poco X7 : le Poco X8….

One UI 9 : Samsung confirme le déploiement imminent de la version stable sur les Galaxy S26

Après pas moins de huit versions bêta, One UI 9 est sur le point d’arriver en version stable sur les Galaxy S26. Samsung a annoncé la bonne nouvelle sur ses…

Samsung ne pensait pas vendre autant de Galaxy Z Fold 8, ses téléphones de 2027 en paient le prix

La demande pour le Samsung Galaxy Z Fold 8 dépasse largement les attentes et Samsung peine désormais à fabriquer assez d’exemplaires. La pénurie touche un élément lié à l’écran. Pour…

Le Sony WH-1000XM5 chute sous les 200 € : deux fois moins cher qu’à sa sortie

Le Sony WH-1000XM5 est en promotion à moins de 200 €, soit moins de la moitié de son prix de lancement. Une opportunité pour vous offrir l’un des meilleurs casques…

Une Tesla pile sur l’autoroute et tue son conducteur, le constructeur a la réponse mais ne la donnera pas

Une Tesla Model 3 s’est immobilisée au milieu d’une autoroute américaine avant qu’un autre véhicule ne la frappe par l’arrière. L’automobiliste est décédé. Le document envoyé aux autorités ne permet…

Redmi Pad 2 Pro : l’excellente tablette de Xiaomi passe de 449 € à 165 € seulement, mais l’offre expire bientôt

Snapdragon 7s Gen 4, grand écran de 12,1 pouces, un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, la Redmi Pad 2 Pro cumule les bons points. Habituellement en vente à 449,99…

AliExpress casse les prix pour la rentrée : les meilleures offres à saisir

Une nouvelle vague de promotion démarre chez à l’occasion de sa campagne Local Day de septembre. Plusieurs catégories de produits profitent de fortes remises pour la rentrée. Voici les meilleures…

Tesla rappelle 3 millions de voitures à cause des poignées de porte

Les poignées de porte des Tesla et d’autres voitures électriques posent problème à la Chine, qui ordonne le rappel de 4.3 millions de véhicules. L’Europe pourrait-elle être concernée à terme…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.