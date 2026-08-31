Attention, votre application de messagerie Android pourrait trahir vos secrets les plus gênants

Google Messages mélange désormais de vieux messages à des conversations récentes. Plusieurs personnes affirment avoir transmis des contenus intimes à des contacts qui ne devaient jamais les recevoir. Pour l’instant, aucune solution connue ne permet d’empêcher ce problème.

Sur de nombreux smartphones Android, la messagerie installée par défaut évolue rapidement depuis quelques mois. Récemment, les thèmes personnalisés pour les discussions ont débarqué, tout comme la possibilité de copier seulement une partie d’un texte. Ce mois-ci, Google expérimentait encore une nouvelle version du menu contextuel de Google Messages après un appui long. Depuis, les nouveautés s’enchaînent donc à un rythme soutenu. Rarement cet outil avait autant bougé en si peu de temps.

Ces améliorations ne suffisent pourtant pas à faire oublier les bugs récents. Du côté du RCS, plusieurs dysfonctionnements sont apparus et certaines conversations se divisent désormais en différents fils sans explication. Même la nouvelle corbeille conçue pour restaurer les discussions supprimées dans Google Messages n’y change rien. Depuis le début de l’été, les problèmes se succèdent. Un témoignage beaucoup plus préoccupant apparaît maintenant sur les forums Reddit dédiés à la messagerie. Cette fois, le problème ne touche ni l’affichage ni l’ergonomie.

Google Messages insère de vieux textos dans des discussions récentes

D’anciens textos provenant de conversations totalement différentes peuvent réapparaître dans Google Messages, rapporte Android Authority. Sans avertissement, le contenu parasite se glisse dans un nouvel envoi, parfois avec une photo, et peut alors parvenir au destinataire. Certains messages datent de quelques mois et d’autres de plusieurs années. En confirmant un rendez-vous chez le vétérinaire, un utilisateur a envoyé par erreur une affaire familiale sensible. Un autre a vu un texte à caractère sexuel ajouté à un envoi destiné à sa mère. Des codes de vérification ont aussi été envoyés à des collègues.

Les témoignages concernent aussi bien des smartphones Samsung que des Google Pixel, avec ou sans RCS sous Android. Effacer le cache, relancer le téléphone ou réinstaller l’application ne semble pas résoudre durablement le bug. Quelques utilisateurs disent avoir obtenu un résultat après une réinitialisation d’usine sans restaurer leurs anciennes conversations, mais cette méthode peut mettre en danger les données personnelles sans sauvegarde complète. La firme a pour sa part demandé des captures d’écran à une personne concernée avant de transmettre le dossier à ses équipes techniques. Aucun correctif n’a encore été annoncé.