Google Messages : la dernière mise à jour corrige enfin ce bug catastrophique qui révèle vos vieux textos au mauvais destinataire

Depuis plusieurs semaines, les utilisateurs de Google Messages s’inquiètent d’un bug particulièrement grave. En envoyant un SMS ou RCS à quelqu’un, le destinataire pourrait en même temps recevoir la copie d’un autre message, potentiellement intime. Un patch correctif est enfin disponible.

La situation ne pourrait pas être plus embarrassante pour certains utilisateurs de Google Messages. Depuis plusieurs semaines, beaucoup relatent sur Reddit et autres forums leurs mésaventures. En envoyant un message quelconque à un destinataire, voilà que l’application se décide à y accoler un vieux texto envoyé à quelqu’un d’autre. La chose prête parfois à sourire… beaucoup moins lorsque l’on se retrouve à divulguer un message intime ou personnel à un inconnu qui n’a rien demandé.

Pendant plusieurs jours, les utilisateurs ont donc été laissés dans le flou total, jusqu’à ce que Google se décide enfin à donner signe de vie — probablement motivé par l’ampleur médiatique qu’a récemment prise l’affaire. La firme de Mountain a d’abord confirmé qu’un bug de son application est bien à l’origine du problème, qui n’est sans rappeler un autre récent souci impactant les conversations de groupe.

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Google corrige enfin cet horrible bug de Messages

Google n’avait alors donné que très peu de détails sur l’origine de ce bug. C’est à peine si l’on comprenait que celui-ci pourrait venir d’un souci lors du transfert de données de l’utilisateur sur un nouvel appareil, ce qui expliquerait pourquoi celui-ci touche à la fois les SMS et les RCS sans distinction. Nous n’en saurons sans doute jamais plus, car voilà que Google a finalement déployé un patch correctif pour sa messagerie.

Comme nous l’apprennent nos confrères d’Android Authority, une nouvelle version de Google Messages est en effet disponible depuis aujourd’hui sur le Play Store, que nous vous conseillons vivement d’installer sans attendre — même si vous n’avez pas constaté de comportement étrange de la part de l’application. Si toutefois le problème persiste après avoir installé cette dernière, attendez avant d’envoyer des messages sensibles. Le correctif arrivera sûrement via la prochaine mise à jour.