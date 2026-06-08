Google Messages : cette option inédite va enfin vous sauver des messages gênants envoyés par mégarde

Google a instauré depuis quelques années déjà les réponses suggérées au sein de Google Messages. Pratiques puisqu’elles évitent d’avoir à trop se creuser la tête, elles possèdent toutefois un gros défaut susceptible de vous causer des sueurs froides. Mais le géant de la tech déploie enfin une solution bienvenue.

Ces derniers temps, Google multiplie les efforts pour rendre son application Messages toujours plus pratique et personnalisable – notamment pour rattraper son retard sur Samsung, dont l’application de messagerie native va bientôt disparaître après 15 ans de bons et loyaux services.

Aujourd’hui, le géant de Mountain View déploie une option inédite qui allie justement personnalisation et praticité. Elle vient surtout corriger le plus gros défaut des réponses intelligentes (Smart Replies) de Google Messages en apportant à l’envoi de message une étape de vérification on ne peut plus bienvenue.

Cette option rend enfin l’envoi de messages plus sûr

Cette option inédite, c’est Appuyer pour rédiger un message (Tap to draft). Déjà repérée en phase de test en mai dernier, elle est actuellement en cours de déploiement avec la dernière version (20260522_00_RC00) de l’application Google Messages. Il s’agit d’une fonction de brouillon (draft) automatique : au lieu d’envoyer instantanément le message issu de la réponse intelligente sélectionnée (Appuyer pour envoyer), le texte de la suggestion apparaît dans le champ de saisie.

Cela vous laisse notamment plus de temps pour réfléchir à votre réponse et pour la personnaliser, mais cela évite surtout les erreurs d’envoi. Imaginiez que vous envoyez « Je t’aime » à votre patron… Cela ne risque plus de vous arriver grâce à cette nouvelle option. Pour en profiter, il faudra néanmoins l’activer manuellement, puisque Google ne l’impose pas par défaut avec sa mise à jour.

Pour l’activer, rien de plus simple. Il suffit de :

  • Vous rendre dans les Paramètres de Google Messages
  • Sélectionner Suggestions et actions
  • Appuyer sur Suggestions
  • Et de sélectionner l’option Appuyer pour rédiger un message.
Google Messages Appuyer pour rédiger un message
Crédits : Phonandroid

Ça ne paraît pas grand-chose, mais c’est le type d’ajustement subtil qui peut changer la donne et vous éviter bien des sueurs froides au quotidien – comme cette astuce Gmail qui vous évite des situations embarrassantes et irréversibles ou l’ajout d’un dossier Corbeille dans Google Messages.


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