Gmail : un bug majeur touche les appareils Android, voici des solutions temporaires en attendant le correctif

Un bug généralisé et particulièrement handicapant touche actuellement Gmail sur les tablettes ou smartphones pliants Android : leur écran scintille, quand il ne devient pas complètement blanc, du texte disparaît… Google n’a pas encore déployé de correctifs, mais des solutions de contournement existent.

gmail google
Crédits : Adobe Stock

Les tablettes et écrans pliants ont ajouté une couche de difficultés supplémentaires pour les développeurs qui doivent proposer des solutions compatibles. Malgré leurs efforts, il arrive que des bugs spécifiques à ces grands écrans surviennent. Imaginez : vous ouvrez l’application Gmail pour consulter vos e-mails. Mais là, la dalle de votre appareil se met à scintiller, du texte disparaît ou l’écran devient totalement blanc.

C’est exactement le chaos qu’entraîne le bug généralisé qui affecte actuellement les tablettes et smartphones pliants Android – rendant parfois les appareils concernés presque inutilisables. Si Google n’a pas encore publié de correctif, il est au courant du problème. Surtout, il existe des solutions de contournement temporaires.

Lire aussi : Gmail réduit l’espace de stockage gratuit de 15 à 5 Go si vous ne respectez pas cette condition

Voici les solutions de contournement au bug généralisé de Gmail qui touche les appareils à grand écran

Il ressort des témoignages publiés sur X et la page d’aide officielle de Google dédiée à Gmail que les tablettes et smartphones pliants de Samsung sont les appareils les plus touchés par ce bug, comme la gamme Tab S9 ou les Galaxy Z Fold.

Le coupable ? Le composant Android System WebView. Google a conscience du problème, selon un expert produit. Ne reste plus qu’à attendre que le géant de la tech déploie un correctif. Étant donné que le coupable est connu, on peut espérer que la mise à jour ne tardera pas trop.

Pour l’heure, l’expert produit a partagé des solutions de contournement. Rien ne coûte de les tester si jamais vous êtes touché par ce bug. La première consiste à changer l’orientation de l’appareil : passer du mode portrait au mode paysage, puis inversement, pourrait résoudre temporairement le dysfonctionnement. Autre solution proposée : vider le cache de l’application capricieuse, Android System WebView donc, et désinstaller ses dernières mises à jour.

Source : Android Authority


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