Google Messages : ce bug agaçant vient mettre le bazar dans vos conversations

Un nouveau bug affecte certains utilisateurs de Google Messages : leurs conversations, aussi bien individuelles que de groupe, se mettent soudainement à se diviser en plusieurs fils. Ce n’est pas des plus pratique pour suivre une discussion, vous en conviendrez. Mais Google a reconnu le problème et partage une recommandation à ce sujet.

Google s’efforce d’améliorer son application Messages pour la rendre toujours plus pratique : la personnalisation du menu des pièces jointes, l’amélioration de l’accessibilité de certaines options, ou encore l’optimisation de l’épinglage des discussions figurent parmi ses chantiers. Toutefois, un bug agaçant met à mal ces efforts de la firme de Mountain View.

En effet, certains utilisateurs signalent depuis maintenant plusieurs semaines – pour ne pas dire mois – un dysfonctionnement étrange : leurs conversations, qu’elles soient individuelles ou de groupe, se divisent inopinément en plusieurs fils de discussions. Google a pris connaissance du problème et travaille à le résoudre, mais voici sa recommandation.

Messages se met à pondre des conversations doublons, voici la recommandation de Google

Cela ne vous viendrait jamais à l’idée de créer plusieurs versions d’une seule et même conversation, vous y perdriez le fil. C’est pourtant exactement ce que provoque le bug dont sont victimes plusieurs utilisateurs de Google Message. Sur les forums d’aide de l’application ou sur Reddit, ils rapportent qu’ils se mettent soudainement à recevoir les réponses d’un contact ou d’un groupe avec lequel ils sont déjà en train d’échanger dans une nouvelle conversation – et sans l’historique des messages.

Et d’après les témoignages analysés par Android Authority, le dysfonctionnement peut se produire plusieurs fois, les utilisateurs se retrouvant parfois avec sept versions ou plus d’une même conversation. De plus, supprimer les doublons reste vain : dès la réception d’un nouveau message, le fil séparé réapparaît aussitôt. Le bug semble venir de l’application Android, certains ayant constaté que Messages pour le web et Phone Link peuvent fusionner ces fils séparés. D’autres ont remarqué un basculement du RCS vers les SMS/MMS lorsque les conversations se divisent, mais rien ne garantit qu’il s’agisse de l’origine du bug.

Et il ne s’agit pas d’un problème isolé : les témoignages évoquent aussi bien des Google Pixel que des Samsung Galaxy. Certains propriétaires de smartphones de la firme sud-coréenne estiment toutefois que le bug est intervenu quand ils sont passés de Samsung Messages à Google Messages.

Pour le moment, Google ne s’est exprimé que sur la division des conversations de groupe. Dans son message, la firme de Mountain View reconnaît le bug et affirme que ses équipes travaillent à sa résolution. En revanche, elle n’évoque pas celui qui touche les discussions individuelles. Si l’entreprise n’apporte pas de solution, même temporaire, elle conseille toutefois aux utilisateurs affectés d’envoyer des commentaires via l’application Messages avec le hashtag #splittingthreads, afin d’aider ses ingénieurs à investiguer le problème. Il va donc falloir s’armer de patience si vous êtes concerné…

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byu/JoeSnuffie from discussion
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