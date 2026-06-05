Android Auto : un bug paralyse Spotify depuis avril, l’absence de correctif exaspère les utilisateurs

Android Auto est sans conteste l’une des meilleures solutions du marché pour appairer son smartphone et sa voiture. Elle permet, par exemple, aux automobilistes de profiter de leurs applications de streaming musical directement sur l’écran de bord de leur véhicule – à condition qu’elles daignent fonctionner. Pour un grand nombre d’utilisateurs, ce n’est pas le cas avec Spotify, qui est affecté par un bug très handicapant demeurant incorrigé.

Android Auto
Crédits : Adobe Stock

Si certains conducteurs se passent volontiers de musique au volant – au point que Google prépare une solution simplifiée pour désactiver la lecture automatique –, d’autres sont incapables de s’en passer. C’est notamment pour cela que le géant de la tech a opéré une refonte du lecteur multimédia d’Android Auto, afin de mettre fin au casse-tête que représentait le changement de musique au volant.

Mais encore faut-il que le service dédié fonctionne. Ce qui n’est pas le cas pour un grand nombre d’adeptes de Spotify actuellement. Un bug affecte l’application, la rendant presque impossible à utiliser. Aucune solution officielle n’a été publiée et – pire encore –, les astuces de contournement habituelles échouent.

Lire aussi – Google révolutionne Android Auto : refonte visuelle, commandes vocales, flux vidéo… Ce qu’il faut savoir

Ce bug paralyse Spotify sur Android Auto depuis avril et il n’y a aucune solution de secours viable

Les témoignages affluent sur les forums d’entraide de Google. Les internautes y déplorent un bug de Spotify sur Android Auto. Selon eux, l’application s’affiche bien sur l’interface d’écran partagé, mais elle affiche surtout un message d’erreur incitant les utilisateurs à mettre à jour Android Auto – ils n’y avaient pas pensé, tiens.

Sauf qu’il n’y a pas de version plus récente d’Android Auto disponible. Le seul rare cas où Spotify fonctionne, c’est lorsque l’application reprend un titre déjà en cours de lecture sur le smartphone de l’utilisateur. Mais une fois la chanson terminée, retour à la case départ : le message d’erreur.

Lire aussi – Android Auto est un excellent compagnon de route… à condition d’oublier toutes ces fonctionnalités de votre smartphone

Ce bug n’est ni nouveau ni isolé. En effet, les nombreux témoignages qui poussent comme des champignons sur le web permettent de le dater d’au moins la fin du mois d’avril. Ce qui est d’autant plus frustrant pour les utilisateurs – en dehors de l’absence de correctif officiel –, c’est que les techniques de contournement des bugs d’Android Auto qui fonctionnent habituellement restent vaines cette fois-ci. Par exemple, vider le cache de l’application Spotify peut « corriger » le problème, mais cette astuce n’a rien de viable : selon les utilisateurs, le bug opère rapidement un retour en force.

Selon nos confrères d’Android Police, le bug pourrait provenir d’une mise à jour défaillante de Spotify – puisqu’il semble survenir après l’installation d’une version spécifique de l’application. La responsabilité de la correction reviendrait alors à Spotify – et non à Google. Le forum de la communauté Spotify semblant silencieux à ce sujet, le dysfonctionnement pourrait perdurer. À moins que Google, conscient du problème, ne parvienne à le corriger – ou à convaincre Spotify de le faire.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

RTX 5000 : surprise ! Nvidia prévoirait toujours de sortir une version SUPER de ses cartes graphiques

Alors que tout semblait indiquer que les RTX 5000 se passeraient de version SUPER à cause de la crise de la RAM, une nouvelle rumeur affirme le contraire. Un nouveau…

Waymo a trouvé une astuce maligne pour ne plus jamais jeter les batteries de ses robotaxis

Waymo refuse de jeter les batteries fatiguées de ses robotaxis. Le géant de la voiture autonome vient de leur offrir une seconde vie spectaculaire. Ces packs usés vont bientôt nourrir…

Gestionnaire de mot de passe Dashlane : des comptes utilisateurs piratés, ce qu’il faut savoir

Dashlane annonce avoir mis fin à une cyberattaque ciblant les utilisateurs du gestionnaire de mots de passe. Qu’est-ce que ça implique pour vous si vous en faites partie ? On…

One UI 9 : Samsung commence à tester sa prochaine grosse mise à jour sur les Galaxy S25

Il se murmure que les tests en interne de One UI 9 ont commencé sur le Galaxy S25. Autrement dit, le smartphone ne devrait plus tarder à recevoir une première…

Ne jetez pas vos vieilles cartouches Nintendo 64 : cette nouvelle console d’émulation va (très) bientôt les faire revivre

Amateurs de rétrogaming, vous allez pouvoir ressortir vos vieilles cartouches Nintendo 64 du placard : ModRetro vient de dévoiler la date de sortie de sa console d’émulation N64, la M64. Prix,…

Steam Machine : on a enfin une fenêtre de sortie, mais toujours aucune idée du prix

Valve sort de son silence autour de la Steam Machine et annonce une fenêtre de sortie pour son PC de salon. Bonne nouvelle, nous n’avons a priori plus que quelques…

Cette attaque DDoS d’un nouveau genre pourrait casser Internet

En utilisant l’IA Codex d’OpenAI, des chercheurs en cybersécurité ont découvert une nouvelle attaque DDoS particulièrement puissante. Avec peu de ressources, une personne mal intentionnée peut faire planter les serveurs…

La prochaine trouvaille de Tesla, c’est la voiture qui cligne des yeux

Faire cligner des yeux une voiture, voilà le pari fou de Tesla. Le constructeur veut nettoyer ses caméras en imitant la paupière humaine. De quoi garder une vision nette même…

Tomb Raider Legacy of Atlantis : voici la configuration PC recommandée, votre vieille carte graphique ne suffit plus

Crystal Dynamics n’a pas tardé à nous livrer la configuration PC recommandée pour jouer à son remake du premier Tomb Raider, quelques jours après sa dernière apparition publique. On commence…

The Mandalorian & Grogu : un 2e record peu enviable après avoir été le pire lancement d’un film Star Wars Disney

The Mandalorian & Grogu en série, c’est un succès ; en film, c’est visiblement une autre histoire. Le week-end de sa sortie, le film marquant le retour de Star Wars au…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.