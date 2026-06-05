Android Auto : un bug paralyse Spotify depuis avril, l’absence de correctif exaspère les utilisateurs

Android Auto est sans conteste l’une des meilleures solutions du marché pour appairer son smartphone et sa voiture. Elle permet, par exemple, aux automobilistes de profiter de leurs applications de streaming musical directement sur l’écran de bord de leur véhicule – à condition qu’elles daignent fonctionner. Pour un grand nombre d’utilisateurs, ce n’est pas le cas avec Spotify, qui est affecté par un bug très handicapant demeurant incorrigé.

Si certains conducteurs se passent volontiers de musique au volant – au point que Google prépare une solution simplifiée pour désactiver la lecture automatique –, d’autres sont incapables de s’en passer. C’est notamment pour cela que le géant de la tech a opéré une refonte du lecteur multimédia d’Android Auto, afin de mettre fin au casse-tête que représentait le changement de musique au volant.

Mais encore faut-il que le service dédié fonctionne. Ce qui n’est pas le cas pour un grand nombre d’adeptes de Spotify actuellement. Un bug affecte l’application, la rendant presque impossible à utiliser. Aucune solution officielle n’a été publiée et – pire encore –, les astuces de contournement habituelles échouent.

Lire aussi – Google révolutionne Android Auto : refonte visuelle, commandes vocales, flux vidéo… Ce qu’il faut savoir

Ce bug paralyse Spotify sur Android Auto depuis avril et il n’y a aucune solution de secours viable

Les témoignages affluent sur les forums d’entraide de Google. Les internautes y déplorent un bug de Spotify sur Android Auto. Selon eux, l’application s’affiche bien sur l’interface d’écran partagé, mais elle affiche surtout un message d’erreur incitant les utilisateurs à mettre à jour Android Auto – ils n’y avaient pas pensé, tiens.

Sauf qu’il n’y a pas de version plus récente d’Android Auto disponible. Le seul rare cas où Spotify fonctionne, c’est lorsque l’application reprend un titre déjà en cours de lecture sur le smartphone de l’utilisateur. Mais une fois la chanson terminée, retour à la case départ : le message d’erreur.

Lire aussi – Android Auto est un excellent compagnon de route… à condition d’oublier toutes ces fonctionnalités de votre smartphone

Ce bug n’est ni nouveau ni isolé. En effet, les nombreux témoignages qui poussent comme des champignons sur le web permettent de le dater d’au moins la fin du mois d’avril. Ce qui est d’autant plus frustrant pour les utilisateurs – en dehors de l’absence de correctif officiel –, c’est que les techniques de contournement des bugs d’Android Auto qui fonctionnent habituellement restent vaines cette fois-ci. Par exemple, vider le cache de l’application Spotify peut « corriger » le problème, mais cette astuce n’a rien de viable : selon les utilisateurs, le bug opère rapidement un retour en force.

Selon nos confrères d’Android Police, le bug pourrait provenir d’une mise à jour défaillante de Spotify – puisqu’il semble survenir après l’installation d’une version spécifique de l’application. La responsabilité de la correction reviendrait alors à Spotify – et non à Google. Le forum de la communauté Spotify semblant silencieux à ce sujet, le dysfonctionnement pourrait perdurer. À moins que Google, conscient du problème, ne parvienne à le corriger – ou à convaincre Spotify de le faire.