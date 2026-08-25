Dans une version test de l’application Gemini sur Android, on repère de nombreux changements d’interface. Voyons ce que Google nous prépare, en gardant à l’esprit qu’à ce stade, il n’y a rien d’officiel.

Ce n’est un secret pour personne : Google veut faire de son IA Gemini un élément central de son écosystème, et donc de vos appareils. Notamment votre smartphone sous Android, avec une application mobile repensée en mai 2026 et le lancement de Gemini Intelligence. Vous ne serez donc pas surpris d’apprendre que la firme de Mountain View envisage encore de modifier l’interface de Gemini sur mobile. C’est en tout cas ce que laisse penser une version de test repérée par nos confrères d’Android Authority.

Avant de voir ce qu’elle cache, rappelons deux points importants. Le premier est que rien ne garantit que les changements visibles ici seront déployés à terme. Google peut très bien changer d’avis et en supprimer, ou a minima en modifier. Le second est que s’agissant de l’application en anglais, les traductions françaises que nous utilisons ici ne seront pas nécessairement celles que Google retiendra lors d’un éventuel déploiement en France. Cela étant dit, place aux nouveautés.

Gemini teste une nouvelle interface de son application Android

Un premier changement concerne les conversations épinglées. Pour les trouver dans l’application, il faut actuellement afficher la barre latérale puis se rendre dans la section « Récents ». Google pourrait éliminer cet intermédiaire en ajoutant une section « Épinglés » directement au-dessus de « Récents ». En contrepartie, la ligne « Rechercher dans les discussions » serait placée en haut de la barre latérale sous la forme d’une icône de loupe.

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Ce ne serait d’ailleurs pas la seule puisqu’une autre icône, en forme de cloche cette fois-ci, viendrait se loger juste à sa droite. Dans la version test de l’application, elle affiche une page vide intitulée « Notifications ». Il est probable qu’elle liste à terme les notifications envoyées par Gemini, par exemple quand l’IA a terminé une tâche. L’application envoie déjà des notifications, aussi on suppose que cette section fera office d’historique pour retrouver facilement celles que vous auriez fermées, mais que vous voudriez consulter à nouveau.

Autre changement visible, des filtres pour classer les conversations récentes. Utile notamment quand vous voulez en retrouver une sans vous rappeler quels mots-clés taper dans la barre de recherche. Les catégories font référence aux différents statuts qu’elles peuvent adopter : « Non lu », « Prêt », « À traiter » et « En cours ». Les deux derniers seront probablement exclusifs à Gemini Spark, l’agent IA autonome qui travaille pour vous 24h/24 et 7j/7. Spark pourrait d’ailleurs gagner en options de personnalisation, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Depuis un nouveau menu « Personnaliser », vous accédez à 3 affichages différents. « Découvrir », l’onglet actif par défaut, donne une liste d’applications et de compétences qui pourraient vous intéresser, classées par catégories (« Pour vous », « Productivité », « Créativité »…). Les deux autres affichages permettent de voir les applis et les compétences indépendamment.

Afficher uniquement les applications montrera toutes celles actuellement connectées à Spark. L’ajout ou la suppression de certaines se fait directement depuis cette page. De même qu’en autoriser une à être utilisée dans les conversations.

Notons enfin un petit ajout qui ravira celles et ceux voulant plus de contrôle sur la barre de notifications de leur smartphone. Gemini peut y afficher son icône, une étoile à 4 branches, lorsqu’il est en train de travailler en arrière-plan par exemple. Mais peut-être que vous ne voulez pas de ça. Dans les paramètres de l’application, une nouvelle ligne appelée « Barre de statut » permettrait tout simplement d’empêcher cet affichage. Pas via un bouton d’activation/désactivation en revanche, plutôt un renvoi vers la page des paramètres de notifications d’Android. C’est mieux que rien.

Source : Android Authority