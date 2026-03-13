Gemini : à quoi sert ce nouveau bouton ? (Indice : il va vous faire gagner du temps)

Google ne se contente pas d’intégrer Gemini dans la plupart de ses services et applications. Le géant de la tech continue d’améliorer son assistant IA. La dernière nouveauté en date est l’ajout d’un nouveau bouton permettant d’accéder plus rapidement à divers outils. Voici comment en profiter.

gemini collecte data
Crédits : Adobe Stock

La firme de Mountain View implémente Gemini, son assistant IA, partout où elle peut. Il devient aujourd’hui plus courant que les nouvelles fonctionnalités déployées soient alimentées par IA que l’inverse – en témoignent les deux dernières nouveautés intégrées dans Google Maps. Mais l’entreprise n’en oublie pas d’améliorer Gemini lui-même, grâce à de nouvelles options qui le rendent encore plus intelligent.

Google travaille aussi à rendre l’accès à ses outils plus rapide et pratique : plus besoin d’interrompre son activité et d’ouvrir l’application Gemini pour en profiter. C’est pourquoi il déploie désormais un nouveau bouton qui ouvre un menu recensant les différentes options offertes par Gemini – nouveauté qui avait déjà été repérée en cours de développement par nos confrères d’Android Authority l’an dernier.

Ce nouveau bouton dans Gemini va vous faciliter la vie

Ce nouveau bouton est situé à gauche de la barre de saisie « Demander à Gemini », juste à droite du bouton « + » – celui qui permet d’ajouter des pièces jointes. Il apparaît aussi bien dans l’overlay de l’assistant IA de Google (quand vous y accédez rapidement, par exemple après un appui prolongé sur le bouton latéral sur Samsung) que dans l’interface de l’application.

Il se présente sous la forme d’une icône qui n’est pas sans rappeler celle que l’on a habituellement pour ouvrir un menu de réglages – c’est-à-dire deux curseurs stylisés situés l’un au-dessus de l’autre. Bon, pour le coup, c’est une page qui recense différents outils qui s’affiche en appuyant dessus, mais passons : une fois qu’on le sait, il n’y a aucun problème. En parlant d’outils, voici ceux proposés :

  • Créer une image
  • Créer une vidéo
  • Créer de la musique
  • Canvas
  • Deep Research
  • Apprentissage guidé

Si vous êtes membre du Search Labs, c’est ici que devraient apparaître les fonctions expérimentales.

Google Gemini nouveau bouton raccourci outils overlay
Crédits : Phonandroid

Ce nouveau bouton apparaît aussi bien sur iOS que sur Android – nous le voyons actuellement sur notre iPhone 15, ainsi que sur notre Samsung Galaxy S26+. La seule différence que vous pourrez noter sur les captures d’écran ci-dessous tient à la nature du compte : l’outil Créer une vidéo n’apparaît pas sur un compte gratuit (à gauche) – logique, puisque cette fonctionnalité n’est pas disponible sans abonnement payant.

Google Gemini nouveau bouton outils raccourci
Crédits : Phonandroid

Si jamais cette nouveauté n’apparaît pas encore sur votre appareil, il faudra faire preuve d’un peu de patience : elle ne devrait pas tarder. N’hésitez pas à vérifier que votre application Gemini est à jour et, le cas échéant, à installer la mise à jour si elle est disponible.


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