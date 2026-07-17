Gemini Omni : l’IA vous met en scène dans des vidéos dont vous êtes le héros

Grâce à l'IA Gemini Omni, vous pouvez devenir le personnage principal de vidéos générées dans Google Vids. Plus besoin de se filmer en amont. Voici comment ça fonctionne.

Avatar personnel Gemini Omni Google Vids

L'intelligence artificielle fait gagner du temps. Et pas uniquement quand vous souhaitez rédiger un mail à destination de votre patron. La création audiovisuelle aussi en profite. Par exemple en s'occupant de la partie montage d'une vidéo, voire en créant cette dernière de A à Z, comme ce que propose Gemini Omni de Google. L'outil, bien que puissant, a cependant une limitation de taille : il ne peut pas vous insérer dans les films générés. Jusqu'à maintenant.

Google lance les avatars personnalisés dans Google Vids, son outil de création vidéo où l'IA est largement présente. Le service se sert pour cela de votre Selfie vidéo, qui sert entre autres à se connecter à son compte Google. Une fois vérifié à l'issue d'une procédure dédiée, votre visage pourra être inséré dans les vidéos générées par l'IA Gemini Omni via Google Vids. Même plus besoin de vous filmer en amont pour vous mettre en scène désormais.

Google Vids permet de créer des vidéos IA où le personnage a votre visage

L'option est accessible pour les abonnés à Google AI Pro et AI Ultra, en plus de certaines formules Business et Education, entre autres. Vous pouvez retrouver la liste complète sur le blog de Google. Le déploiement est progressif. Il démarre le 16 juillet 2026 et s'étendra jusqu'à 15 jours environ après le 5 août.

Lire aussi – Gemini : Google active par erreur une option ultra-précise pour résoudre vos problèmes du quotidien

Maintenant, place à la mauvaise nouvelle : les avatars personnels ne sont pas disponibles dans l'Espace économique européen, donc la France. Idem chez nos voisins du Royaume-Uni et de la Suisse. Google ne dit pas s'il compte à terme déployer la fonctionnalité dans ces zones. Il est probable que par rapport au reste du monde, leur réglementation plus stricte en matière de respect des données et de la vie privée soit un obstacle que la firme n'a pas forcément envie de franchir.


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