Gemini se met aussi aux bulles sur Android 17, de quoi ravir les adeptes du multitâche sur smartphone

Lors de sa conférence Google I/O, le géant de Mountain View a annoncé une petite révolution – notamment « agentique » – pour Gemini. Et l’entreprise poursuit ses efforts pour rendre son IA encore plus utile : grâce aux Bulles, Gemini va devenir votre meilleur allié pour le multitâche.

Gemini
Crédits : 123RF

Après moult versions bêta et peaufinages de la part de Google, Android 17 est enfin déployé dans sa version stable et ce sont, comme toujours, les Google Pixel qui sont servis les premiers. Surtout, la firme de Mountain View n’a pas fait les choses à moitié : elle a profité du lancement d’Android 17 pour publier Wear OS 7 et le Pixel Drop de juin.

La mise à jour, présentée lors de la conférence Google I/O et dans une vidéo complémentaire sur YouTube, a donc apporté comme prévu de nombreuses fonctionnalités bienvenues – en même temps que des problèmes de Wi-Fi bien agaçants, mais passons. Parmi ces nouveautés, trois nous ont particulièrement tapé dans l’œil et notamment les Bulles. Et Gemini pourrait bientôt s’y mettre, grâce à une prochaine mise à jour.

Gemini se met aux Bulles pour vous éviter de « buller »

À l’occasion de la Google I/O – et même en marge –, Gemini a été mis à l’honneur : le géant de la tech a annoncé plusieurs nouveautés majeures pour son IA maison et certaines ont déjà été déployées, comme l’option Niveau de réflexion.

Et, d’après nos confrères de 9to5Google, la firme de Mountain View s’apprêterait à rendre Gemini compatible avec le mode Bulle pour vous permettre de poursuivre vos discussions avec l’IA, même en pleine session de multitâche.

Mise en situation : vous invoquez Gemini en restant appuyé longuement sur le bouton d’allumage pour lui poser une question. L’IA vous répond dans une fenêtre flottante. Mais jusqu’à maintenant, appuyer ailleurs sur votre écran fermait l’interface et pour reprendre cette discussion, il vous fallait ouvrir l’application.

Android 17 Gemini Bulles
Capture d'écran de la vidéo de 9to5Google

Avec la nouveauté repérée par un utilisateur dans la version bêta d'Android 17 QPR1, la réponse donnée par Gemini se réduit sous la forme d’une bulle arborant le logo de Gemini et vous pourrez la reprendre à tout moment en rappuyant dessus.

Lorsque vous utilisez ce mode Bulle pour la première fois, une description de la fonction apparaît : « Gemini reste disponible pendant que vous effectuez d'autres tâches. Appuyez pour agrandir. Faites glisser pour déplacer ou fermer. »

Android 17 Gemini Bulles
Capture d'écran de la vidéo de 9to5Google

Quelque part, cette option s’apparente au cercle flottant de Gemini Live, mais pour la version textuelle de l’IA.


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