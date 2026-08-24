The Witcher 4 : CD PROJEKT RED dévoile l’année de sortie, à vos agendas

La sortie de The Witcher 4 commence à devenir plus concrète. CD PROJEKT RED a officiellement annoncé la fenêtre ciblée pour la disponibilité du jeu.

The Witcher 4
Crédit : CD PROJEKT RED

Après GTA 6, The Witcher 4 est peut-être le jeu le plus attendu du moment. À quelques heures du coup d’envoi de la Gamescon, CD PROJEKT RED a pris la parole à propos du titre, dont on ne sait pour l’instant pas grand-chose, à part que Ciri en sera la protagoniste principale à la place de Geralt de Riv, et qu’il est développé sous Unreal Engine 5.

La première information est quelque peu décevante, puisque Michał Nowakowskin cadre de CD PROJEKT, nous apprend que The Witcher 4 ne sera pas présenté à la Gamescon. Nous n’aurons donc pas de nouvelles images, et a priori pas non plus de nouvelles informations sur le titre lors de l’événement de Cologne. L’entreprise préfère prévenir afin d’éviter les attentes et la déception, ce qui n’est pas plus mal.

Un DLC pour The Witcher 3 avant The Witcher 4

Michał Nowakowskin nous offre par contre ce qu’on attendait depuis longtemps : une fenêtre de sortie. La dernière fois que la firme polonaise avait évoqué le lancement de The Witcher 4, c’était pour nous dire que le jeu ne sortirait pas avant 2027, au plus tôt. Nous apprenons désormais que le studio vise une sortie de The Witcher 4 pour l’année 2028, sans plus de précisions. Le titre devrait donc être rendu disponible après la sortie de la Xbox Helix, et potentiellement de la PS6.

“Je sais que l’attente se fait longue et que vous aimeriez y jouer plus tôt, mais laissez l’équipe travailler, cela en vaudra la peine”, déclare Michał Nowakowskin, qui précise que plus de 500 développeurs sont au travail sur The Witcher 4. Les fans de la licence pourront se réconforter avec Songs of the Past, un nouveau DLC pour The Witcher 3 Wild Hunt, qui sera quant à lui bien présent à la Gamescon.

“Nous avons beaucoup de l’extension à montrer”, promet Michał Nowakowskin. Il évoque une “histoire sombre” et le “nouveau contenu qu’elle apporte”, qui vont bénéficier d’une présentation complète dans les jours qui viennent. Il fait aussi mention “d’une surprise ou deux”.


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