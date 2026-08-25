Après de nombreux rapports d’utilisateurs ne pouvant pas lire correctement leurs livres audio sur Spotify, le service déploie un correctif. S’il a réagi très rapidement, le bug n’est pas encore tout à fait corrigé.

Il n’y a pas que de la musique sur Spotify. Il y a des podcasts et des livres audio aussi. Ce dernier format est particulièrement apprécié par celles et ceux ne pouvant pas s’adonner à la lecture de manière traditionnelle. Par exemple quelqu’un qui a de longs trajets en transports en commun chaque jour, mais incapable de lire pendant ce temps sans se sentir nauséeux. Pratique, du moins quand ça fonctionne correctement.

Le 24 août, de nombreux utilisateurs de la plateforme de streaming audio constatent un souci concernant les livres audio. Sur mobile, mais aussi depuis un ordinateur ou le Web. Certains n’arrivent plus à les lancer, d’autres disent que l’application refuse de passer au chapitre suivant une fois arrivé au bout de celui en cours. Spotify passe aussi d’un chapitre à l’autre sans jamais lancer la lecture, tandis que quelques personnes ne peuvent carrément pas télécharger le moindre audiobook. Spotify réagit vite, mais tout n’est pas encore parfait.

Le bug des livres audio sur Spotify est en cours de correction

Sur ses forums, Spotify indique dès le 25 août avoir pris connaissance des bugs concernant les audiobooks et fait le nécessaire pour y remédier. Aucun détail technique ne vient expliquer ce qu’il s’est passé. Sauf qu’en se rendant sur les réseaux sociaux comme Reddit, on se rend compte que ce n’est pas résolu pour tout le monde. Juste en-dessous d’un internaute venant dire que ça fonctionne correctement désormais, un autre répond trois heures plus tard que rien n’a changé de son côté.

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On suppose que la multiplicité des symptômes rend une résolution globale plus complexe que prévue. D’autant que Spotify parle seulement d’une lecture des livres audio qui « ne fonctionne pas correctement en ce moment », sans préciser si la formulation englobe l’ensemble des soucis rencontrés. Quoi qu’il en soit, assurez-vous de mettre l’application Spotify à jour sur votre smartphone ou PC avant de lancer un audiobook. En cas de bug, n’hésitez pas à le faire remonter au service via l’option de signalement.