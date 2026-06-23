Gemini : (presque) plus besoin d’ouvrir l’application, l’overlay fait le plein d’outils

Avec Neural Expressive, Google a procédé à la refonte visuelle de Gemini. Mais cela avait amputé de certaines fonctions bien pratiques l’overlay de son assistant IA. L’entreprise y remédie désormais, rendant cette fenêtre superposée de Gemini plus utile que jamais.

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Crédits : Phonandroid

À l’occasion de sa conférence Google I/O en mai dernier, la firme de Mountain View n’a pas seulement enrichi Gemini de nouvelles fonctionnalités, elle a aussi procédé à sa refonte visuelle en y intégrant le Neural Expressive, un langage dynamique entièrement repensé pour son assistant IA.

Mais le géant de la tech a de grandes ambitions pour Gemini : le rendre indispensable. Sur de nombreux smartphones Android, appuyer longuement sur le bouton d’alimentation permet d’invoquer Gemini dans une fenêtre superposée (overlay). Google la rend désormais plus utile que jamais. Voici comment.

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Google rend accessible rapidement et depuis n’importe où l’expérience Gemini sur les smartphones Android

Lorsque vous activez l’overlay de Gemini sur votre smartphone Android, la fenêtre comprend une zone de saisie, l’icône de message vocal, celle de Gemini Live, mais également un menu « + ». Ce dernier permet d’accéder aux fonctionnalités de l’assistant IA.

L’overlay de la refonte Neural Expressive n’intégrait à ce menu « + » que deux outils : Images et Personal Intelligence. Comme l'ont repéré nos confrères de 9to5Google, Google rend désormais à cette nouvelle interface les fonctions dont disposait la précédente : Vidéos, Musique et Canvas. Et si vous ouvrez davantage la fenêtre apparaissent la Deep Research et l’Apprentissage guidé.

Gemini overlay nouvelles fonctions menu plus
Crédits : Phonandroid

Quant au carrousel de fonctions (Photos, Appareil photo, Fichiers, Notebooks) situé au-dessus de cette liste d’outils enrichie : la mise à jour n’apporte aucune modification. Avec ce changement subtil, Google offre aux utilisateurs un accès rapide à (quasiment toute) l’expérience Gemini depuis n’importe où sur leur smartphone Android.

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Cet ajustement est déjà disponible sur notre Xiaomi 17T – dont le test complet arrive bientôt – sur lequel est installée la version 1.0.013571982 de l’application Gemini. Et ce n’est pas la seule nouveauté de l’overlay de Gemini : cette fenêtre superposée de l’assistant IA de Google s’apprêterait à devenir compatible avec un mode Bulle afin de favoriser encore davantage le multitâche sur smartphone Android.


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