Fini le doute, l’Europe bascule vers l’électrique et Tesla n’est plus le roi du mois

Les voitures électriques n’ont jamais pesé aussi lourd dans les immatriculations en Europe. Rien qu’en juillet, les chiffres confirment une forte accélération sur tout le continent. Tesla, pourtant, reste absente des premières places du classement.

skoda elroq

Le marché automobile européen commence à sortir d’une longue convalescence. Après deux années compliquées, les ventes remontent doucement, mais la progression globale reste faible et les constructeurs historiques demeurent sous leurs volumes d’avant-crise. La hiérarchie, elle, s’est déjà renversée. Volkswagen a dépassé Tesla pour prendre la première place européenne de l’électrique en 2025, après des années durant lesquelles Tesla dominait seule. Depuis, les chiffres mensuels sont suivis attentivement.

Habituellement, juillet figure parmi les périodes calmes du secteur automobile en Europe. Les congés freinent les livraisons, et l’activité des concessions diminue. Pourtant, juin avait déjà permis aux véhicules zéro émission d’établir un record dans dix-sept marchés européens. Cette poussée s’est prolongée durant l’été. À l’échelle continentale, l’électrique occupe maintenant une place différente.

En juillet, l’électrique représentait un quart des voitures neuves vendues en Europe

D’après les chiffres du spécialiste Dataforce, les immatriculations électriques ont grimpé de 51 % sur un an au mois de juillet en Europe. Leur poids atteint maintenant 25 % du marché, avec 277 006 véhicules écoulés sur cette seule période. Depuis janvier, leur hausse s’élève à 37 %, alors que le secteur automobile européen dans son ensemble avance seulement de 5,7 % au même moment. L’analyse englobe 98 % des immatriculations neuves réalisées dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, en Islande, en Norvège et en Suisse.

Le palmarès de juillet apporte une surprise du côté des modèles. Le Skoda Elroq occupe la première position des ventes électriques européennes, suivi de la Volkswagen ID.4 puis de la Renault 5 E-Tech. Le podium mensuel ne compte aucun véhicule américain. Sur l’année, le Tesla Model Y garde néanmoins son avance avec 115 759 immatriculations, soit +55 %. L’Elroq arrive derrière avec 67 679 unités, tandis que la Model 3 atteint 57 086 exemplaires.

Les hybrides rechargeables enregistrent eux aussi +15 % sur le mois, face à +9 % pour les hybrides classiques. Dans cette catégorie, les constructeurs chinois possèdent déjà une portion importante du marché européen. Le passage à l’électrique ne bénéficie donc plus uniquement aux premiers acteurs du secteur. Il recompose la concurrence entre groupes du Vieux Continent et marques asiatiques nouvellement arrivées.


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