Google Sheets : cette nouveauté de Gemini change tout, des millions de travailleurs concernés

Dans Google Sheets, Gemini devient multilingue. Il devient ainsi possible d’utiliser l’IA de Google pour organiser ses tableaux de gestion dans la langue de votre choix.

L’intelligence artificielle est partout, et surtout chez Google. La firme de Mountain View est en effet en train de déployer son IA, qui s’immisce au cœur même des applications Google. L’IA de Google est ainsi disponible dans toute une série d’outils, tels que Google Docs, Google Maps ou encore Google Drive, que Gemini est en mesure d’organiser à votre place. Et, comme toute bonne IA, Gemini peut recevoir des instructions en langage naturel, ce qui facilite grandement votre travail.

Toutefois, jusqu’à présent, Gemini boudait de nombreuses langues. En effet, dans Google Sheets, l’IA de Google se contentait de l’anglais, pour une utilisation principalement aux États-Unis. Mais les choses changent. Ainsi, l’IA peut maintenant recevoir des instructions dans plusieurs langues.

Google Sheets : Gemini est-il capable de comprendre le français ?

Dans Google Sheets, Gemini prend désormais en charge pas moins de 28 langues supplémentaires. L’IA de Google peut ainsi comprendre des instructions données en espagnol, portugais, japonais, coréen, allemand, chinois simplifié, néerlandais, hébreu, polonais, turc, tchèque, indonésien, ou encore en italien. Et, fin du suspense : oui, Gemini est également capable de prendre en compte le français dans Google Sheets.

Et c’est une excellente nouvelle pour de nombreux travailleurs. Il devient en effet possible de demander à Gemini de créer et modifier des feuilles de calcul dans la langue de votre choix, et pas uniquement en anglais. Les tâches collaboratives multilingues via Google Sheets sont ainsi grandement facilitées.

« Cela permet aux équipes internationales de gérer les données plus efficacement, d’automatiser les flux de travail et d’extraire des informations utiles issues de plusieurs documents, sans être confrontées aux barrières linguistiques », assure la firme de Mountain View, qui ajoute que Gemini pourra vous aider à « mettre à jour des budgets, construire des modèles financiers complexes ou effectuer des analyses de données ».

Et, si des hackers ont récemment transformé Gemini en véritable machine à arnaques, cela n’empêche pas Google de diffuser toujours plus son IA. L’entreprise vient même de dévoiler une enceinte connectée Google Home pensée pour Gemini. L’IA de Google sera d’ailleurs bientôt capable de passer des commandes à votre place sur Android.

Source : Google