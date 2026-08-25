Cette puce doit donner aux voitures de Xiaomi le réflexe qui manque encore face à un carrefour imprévisible

Xiaomi ne veut plus réserver ses processeurs maison aux smartphones. Le groupe vient de dévoiler une puce destinée à ses voitures électriques, avec une puissance de calcul encore peu courante dans l’automobile. Le but est simple, exécuter directement à bord une intelligence artificielle complète.

Les marques chinoises de voitures électriques développent désormais davantage leurs propres puces. Nio utilise déjà son composant Shenji NX9031 dans plus de 300 000 véhicules au total. Xiaomi prend la même direction, et le constructeur avait indiqué au printemps dernier vouloir lancer chaque année un nouveau processeur conçu en interne. Cette intégration aide à mieux faire travailler matériel et logiciel ensemble, tout en limitant les coûts et la dépendance envers les fournisseurs étrangers. Les conférences du groupe sont depuis particulièrement surveillées.

Xiaomi a rassemblé la presse lundi à Pékin pour présenter sa gamme de puces Xring. Trois composants ont été annoncés en même temps. Pour les smartphones, l’événement a notamment dévoilé un processeur capable de concurrencer les références de Qualcomm. Le troisième composant n’a toutefois rien à voir avec la téléphonie. Il s’adresse directement aux voitures électriques du constructeur.

Xiaomi veut faire tenir dans ses voitures une intelligence artificielle digne d’un centre de données

Xiaomi présente le Xring D100 comme le premier composant chinois dédié à la conduite intelligente et gravé en 3 nanomètres. La puce réunit 20 cœurs de processeur et une unité neuronale dotée de 16 cœurs. Sa mémoire unifiée peut atteindre 160 Go. Avec cette capacité, un modèle d’intelligence artificielle de 200 milliards de paramètres peut fonctionner localement, directement dans le véhicule. Le développement est achevé, tandis que sa commercialisation doit débuter en 2027.

Toute cette puissance doit servir dans les situations où les aides à la conduite actuelles rencontrent encore des difficultés. L’absence de marquage sur un chantier peut les perturber, comme un camion immobilisé en double file ou un carrefour dont la signalisation est devenue incohérente. Dans ces scénarios rares, les grands modèles embarqués remplacent les règles définies à l’avance. Xiaomi n’a cependant présenté aucun exemple d’utilisation. Le Xring D100 n’a encore ni chiffre de performance annoncé ni véhicule attribué. Les SU7 et YU7 utilisent actuellement un Nvidia Thor limité à 128 Go de mémoire.