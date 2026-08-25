Cette fuite laisse entrevoir un Galaxy S27 Pro bien plus proche de l’Ultra que prévu

De nouvelles images du Galaxy S27 Pro viennent de surgir, et elles s’éloignent nettement des précédentes fuites. Dans la gamme, le modèle compact adopterait un bloc photo revu, particulièrement proche de celui du Galaxy S27 Ultra. Samsung pourrait donc donner davantage d’envergure à ce petit format.

En 2027, Samsung compte revoir l’organisation de sa gamme premium. Son smartphone ultrafin lancé en 2025 n’a pas rencontré le succès attendu, poussant la marque à modifier sa formule. Depuis plusieurs mois, le Galaxy S27 Pro apparaît comme un quatrième modèle haut de gamme aux dimensions réduites. Son positionnement précis reste incertain. Depuis, les fuites entretiennent le doute. Certains l’imaginent comme une déclinaison du modèle Plus, d’autres comme une version compacte du meilleur de la gamme.

De nouveaux rendus CAO partagés par le leaker Ice Universe alimentent désormais les interrogations autour du Galaxy S27 Pro. Les quatre smartphones attendus y apparaissent. Les précédentes informations distinguaient clairement le Pro de l’Ultra concernant le processeur. Sur les trois modèles les moins chers, le haut-parleur inférieur se déplacerait vers la droite. Une autre différence saute toutefois davantage aux yeux.

Exclusive: The Samsung Galaxy S27 Ultra will have almost exactly the same dimensions and display size as the Galaxy S26 Ultra.

The S Pen will remain on the left side, and the speaker will also stay on the left. Aside from the redesigned camera layout, the two phones will look… pic.twitter.com/kyLTnnknhV — Ice Universe (@UniverseIce) August 24, 2026

Le Galaxy S27 Pro adopterait un bloc photo proche de celui de l’Ultra

Le Galaxy S27 Pro pourrait recevoir un bloc photo entièrement redessiné, dont le dessin rappellerait fortement celui de l’Ultra. Sa largeur prendrait place entre l’îlot vertical classique de Samsung et le module beaucoup plus massif du grand modèle. Ce rapprochement esthétique va à l’encontre des rumeurs associant le Pro au modèle Plus. Rien n’indique cependant que les capteurs seraient identiques. Le design ne permet donc pas de connaître la fiche technique.

Le Galaxy S27 Ultra évoluerait au contraire très peu. Ses dimensions resteraient quasiment identiques à celles du S26 Ultra, mesuré à 163,6 sur 78,1 sur 7,9 millimètres avec un écran de 6,9 pouces. Le logement du S Pen ne changerait pas non plus, tandis que le haut-parleur du bas conserverait sa place à gauche. Les modèles les plus avancés de Samsung utilisent cette disposition depuis le Note 20 Ultra.

Ces images restent des modélisations réalisées par des passionnés à partir de fuites, et non des plans officiels. Rien n’interdit non plus d’y voir une simple erreur de conception sur le Galaxy S27 Pro. Aucun lancement n’est prévu avant le début de l’année 2027. Samsung dispose encore de plusieurs mois pour revoir ses choix.

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