Google Pixel : un bug empêche la lecture de contenus en HD sur Netflix

Les Google Pixel sont victimes d'un énième bug. D'après plusieurs plaintes, un problème au niveau de Google Widevine, l'outil de gestion des DRM, empêcherait les utilisateurs de regarder du contenu en HD et Ultra sur leur smartphone.

Après les problèmes sur l'écran tactile de certains Pixel 4a 5G, les utilisateurs de Google Pixel 3a, Pixel 4 et 4XL, Pixel 4a et 4a 5G et le Pixel 5 rencontrent des difficultés pour lire des contenus en HD et Ultra HD sur leur smartphone. Comme l'expliquent nos confrères du site Android Headlines, il pourrait s'agir d'un bug au niveau de Google Widevine, l'outil de gestion des DRM, les droits numériques (Digital Right Management).

Voyez-vous, cet outil présente deux niveaux de sécurité. Le niveau 3, le plus faible, est intégré de manière logicielle sur toutes les versions d'Android certifiée par Google. Quant à au niveau 1, il est intégré directement au SOC du smartphone et offre une protection face au piratage bien plus élevé. La grande majorité des plateformes de streaming exigent un niveau de sécurité Google Widevine L1 pour pouvoir accéder et regarder du contenu en HD et Ultra HD.

La certification Google Widevine passe en L3 sans raison

En d'autres termes, si votre smartphone n'a pas la certification Google Widevine L1, vous êtes limité à une définition en 540p. Bien entendu, l'ensemble des Google Pixel bénéficie de cette certification. Seulement et pour une raison inconnue, Netflix et d'autres plateformes de streaming détectent seulement la certification Google Widevine L3 sur les Pixel de certains utilisateurs. De fait, pas de Full HD ou d'Ultra HD sur leur smartphone.

D'après les rapports d'avaries disponibles sur les forums de Google, les plaintes à ce sujet remontent à septembre 2020. Soit la date à laquelle Google a déployé la première version stable d'Android 11 sur ses Pixel. De fait, certains utilisateurs se demandent en toute logique si la MAJ n'aurait pas cassé quelque chose dans le DRM Google Widevine. Depuis, les témoignages se sont multipliés sur Reddit et les forums officiels de Google.

“Après la mise à jour d'avril 2021, le status Widevine sur mon Pixel 4a est passé en L3. Netflix n'affiche plus en HDR. Seulement en SD maintenant. Une idée de ce qui se passe ?”, demande un utilisateur sur Reddit. Visiblement, la mise à jour de sécurité d'avril 2021 aurait amplifié le problème, qui touche maintenant tous les Pixel, à l'exception des Google Pixel 3 et 3 XL et des précédents modèles.

Certains utilisateurs ont réinitialisé leur smartphone aux paramètres d'usine, sans succès. D'après les dires d'Android Headlines, Google travaillerait actuellement sur une solution au problème, après avoir reçu un très grand nombre de plaintes. Google demande aux utilisateurs de leur envoyer les rapports d'erreurs des appareils concernés, ce qui suggère que la cause du problème n'a pas encore été totalement déterminée par la firme de Moutain View. Êtes-vous victime de ce problème ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : Android Headlines