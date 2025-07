Huawei attaque Nvidia avec cette puce qui vise bien plus que l’IA

Huawei continue d’avancer malgré les restrictions. Le géant chinois développe une GPU qui ne se limite plus à l’intelligence artificielle. Une stratégie ambitieuse qui pourrait bousculer les leaders actuels du marché.

Le monde des semi-conducteurs traverse une période de changements rapides. Depuis quelques années, les puces graphiques ne servent plus uniquement à faire tourner des jeux ou à afficher des images. Elles sont devenues essentielles dans le calcul scientifique, la recherche médicale ou encore l’intelligence artificielle. L’exemple récent de ChatGPT, qui a dû limiter la génération d’images car “les GPU fondaient” sous la demande massive des utilisateurs, montre bien l’importance de ces composants. Les fabricants cherchent donc à créer des solutions plus puissantes et polyvalentes pour répondre à ces besoins grandissants.

Huawei, déjà très présent dans le domaine des puces IA, veut aller plus loin avec son futur Ascend 920. Ce nouveau processeur graphique serait conçu pour gérer des tâches variées, bien au-delà des simples calculs neuronaux. Il s’agirait d’une GPU polyvalente, capable d’exécuter des applications scientifiques, industrielles ou liées aux données massives. Cette évolution place Huawei en concurrence directe avec des géants comme Nvidia ou AMD, qui dominent encore largement le secteur.

Huawei mise sur la GPU Ascend 920 pour concurrencer Nvidia et dépasser les limites de l'IA

En mai dernier, Huawei avait déjà montré sa détermination avec l’Ascend 910C, une puce IA produite en masse malgré les sanctions américaines. La marque avait réussi à accumuler suffisamment de composants pour fabriquer environ 750 000 unités, grâce à un partenariat stratégique avec SMIC. Aujourd’hui, l’Ascend 920 marque une nouvelle étape. D'après The Information, la future GPU ne sera pas limitée à l’intelligence artificielle, mais conçue comme un processeur complet, capable de remplacer plusieurs types de puces. L'entreprise développerait même un système logiciel spécial permettant d’exécuter des programmes initialement conçus pour CUDA, la plateforme de Nvidia, afin d’attirer plus de développeurs.

Avec cette stratégie, Huawei cherche à élargir sa présence sur le marché mondial tout en consolidant sa position en Chine. La GPU Ascend 920 pourrait séduire les entreprises locales qui ne peuvent plus importer certaines technologies américaines. La production de masse est attendue pour 2026, mais aucun calendrier précis n’a été confirmé. En intégrant des fonctionnalités proches de celles des modèles Nvidia et AMD, le constructeur chinois espère combler l’écart technologique tout en offrant une alternative nationale. Si le pari fonctionne, cela pourrait représenter un tournant majeur pour l’industrie et renforcer l’indépendance technologique chinoise face aux restrictions internationales.