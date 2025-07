Après Mario et Zelda, ce personnage Nintendo ultra célèbre aurait droit à son film

Grâce à un indice qui laisse très peu de place au doute, on peut quasiment affirmer qu'un nouveau projet de film mettant en scène un célèbre personnage de Nintendo est en préparation.

Adapter un jeu vidéo en long-métrage n'est pas une mince affaire. Beaucoup s'y sont essayé au fil des dernières décennies, avec un succès globalement relatif. Surtout quand l'idée était de transposer l'univers dans notre monde. En témoigne le film Super Mario Bros. de 1993 : ambitieux, mais raté. Aujourd'hui, les adaptations sont de bien meilleures qualités. Certaines mélangent de vrais acteurs avec des personnages en 3D, comme Sonic, d'autres sont entièrement réalisées en images de synthèse, comme Mario.

Et ça fonctionne. Les deux titres cités font recettes, celles du plombier moustachu culminant même à 1,3 milliard de dollars. De quoi envisager une suite au film Mario avec sérénité. En attendant, Nintendo semble avoir compris que ses héros peuvent cartonner aussi bien sur consoles que dans les salles obscures. Et si nous savions déjà qu'un film Zelda “live action” arrive bientôt, on apprend également qu'un autre projet semble se préparer doucement.

Nintendo prévoirait un film sur ce personnage de jeu vidéo très connu

Le 6 juin dernier, Nintendo Studios LLC, la branche dédiée au cinéma, a déposé ceci auprès du bureau des droits d'auteur : “Untitled Donkey Kong Project; Motion picture“. Dans la langue de Molière, ça donne “Projet Donkey Kong Sans Titre; Film“. Le nom d'Universal Pictures est également mentionné, pointant vers un partenariat entre les deux entités. Après sa première apparition en 1981, le singe le plus célèbre du jeu vidéo va donc enfin avoir droit à son long-métrage.

Il est bien sûr beaucoup trop tôt pour avancer une date de sortie, un casting ou même savoir s'il s'agira d'une œuvre entièrement en 3D ou avec de vrais acteurs. Vu la date du dépôt, on peut cependant déjà tabler sur au moins 2 ans d'attente, et sûrement plus pour ne pas empiéter sur la sortie du film Zelda en 2027. Toujours est-il que Nintendo semble vouloir remettre Donkey Kong au goût du jour, lui qui a droit à un tout nouveau jeu dont il est le héros sur la Switch 2.