Galaxy Z Fold7, Z Flip7 et Z Flip7 FE : avalanche de remises pour les précommandes des smartphones pliables de Samsung

Les Galaxy Z Fold7, Z Flip7 et Z Flip7 FE viennent tout juste d’être annoncés par Samsung et ils sont déjà disponibles en précommande. Pour l’occasion, le géant coréeen propose de nombreuses remises cumulables. C’est le meilleur moment pour les acheter à petit prix.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (Z FOLD7)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (Z FLIP7)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (Z FLIP7 FE)

Présentés le 9 juillet dernier lors de l’évènement Samsung Galaxy Unpacked, les Galaxy Z Fold7, Z Flip7 et Z Flip7 FE sont déjà disponibles en précommandes. Les 3 nouveaux modèles ont marqué les esprits avec de nombreuses améliorations apportées sur toute la gamme de smartphones pliants de Samsung.

S’il va falloir attendre le 25 juillet pour pouvoir les avoir en main, il est déjà possible de les précommander pour être certain d’être parmi les premiers à les recevoir. En effet, les premières expéditions sont prévues à partir du 22 juillet. Mais ce n’est pas tout. En précommandant votre smartphone pliant Samsung, vous êtes certains de l’avoir au meilleur prix possible grâce aux très nombreuses offres promotionnelles cumulables proposées sur le site officiel de la marque.

Quelles sont les offres disponibles pour précommander les Galaxy Z Fold7, Z Flip7 et Z Flip7 FE au meilleur prix ?

On pense souvent qu’il faut attendre quelques mois après la sortie d’un téléphone pour avoir des promotions intéressantes et ainsi l’acheter au meilleur prix. Mais chez Samsung, il est souvent préférable d’être parmi les premiers à acheter le téléphone dernier cri pour bénéficier des offres de lancement. Sur le site officiel de la marque ainsi que sur l’app Samsung Shop, vous pourrez cumuler plusieurs promotions pour faire baisser considérablement le prix de votre nouveau téléphone.

C’est encore le cas avec la sortie prochaine des nouveaux smartphones pliants de Samsung. Ainsi, vous pouvez doubler gratuitement votre stockage, mais aussi bénéficier de 10% de réduction en passant par l’app mobile Samsung Shop.

Si vous avez un vieux téléphone Samsung Galaxy, vous pouvez en profiter pour le faire reprendre et vous aurez une remise garantie de 200 euros, même si la valeur de votre ancien smartphone est bien en deçà de cette somme.

Et ce n’est pas fini, voici tous les avantages en cours pour la précommande d'un Galaxy Z Fold7, Z Flip7 ou Z Flip7 FE :

2x plus de stockage pour le même prix

10% en utilisant l’app Samsung (direct au panier, sans code, valable jusqu’au 14 juillet inclus)

(direct au panier, sans code, valable jusqu’au 14 juillet inclus) 200€ de remise garantie pour la reprise d’un smartphone Galaxy

30% sur les accessoires, jusqu’à -20% sur l’écosystème Galaxy

3 mois d’assurance offerts

doublez vos points Rewards

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (Z FOLD7)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (Z FLIP7)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (Z FLIP7 FE)

Quelles sont les nouveautés du Galaxy Z Fold 7 ?

Cette nouvelle génération de smartphones pliants Samsung marque un tournant pour le géant coréen. Tous les nouveaux modèles profitent d’améliorations majeures pour s’imposer comme les smartphones pliants de référence.

Le Galaxy Z Fold7, qui est le modèle le plus grand de la gamme, est le plus fin et le plus léger jamais conçu. Une fois déplié, il ne fait que 4,2 mm d’épaisseur et il ne pèse que 216 g. C’est un véritable exploit technique quand on sait que dans le même temps, les deux écrans ont été agrandis. Ainsi, l’écran principal fait maintenant 8 pouces et l’écran externe fait 6,5 pouces.

Le Z Fold7 a aussi fait un gros pas en avant en termes de durabilité. Avec son cadre en aluminium Armor, son verre Gorilla Glass Victus2 et sa certification IP48, il résiste à l’eau et aux chutes. Côté photo et vidéo, il reprend l’incroyable capteur Grand Angle 200 MP du S25 Ultra pour des photos nettes et détaillées et conserve l’Ultra Grand Angle de 12 MP ainsi que le téléobjectif X3 de 10 MP pour une polyvalence bien pratique au quotidien.

Les performances sont bien sûr au rendez-vous avec le surpuissant processeur Snapdragon 8 Elite associé à 12 Go de RAM qui permet notamment d’utiliser les fonctionnalités intelligentes de Galaxy AI. Et l’autonomie longue durée est assurée par une batterie de 4400 mAh.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (Z FOLD7)

Quelles sont les améliorations principales des Galaxy Z Flip7 et Z Flip7 FE ?

Les Galaxy Z Flip7 et Z Flip7 FE sont les modèles les plus petits qui se glissent facilement dans toutes les poches, même les plus petites.

Pour autant, la taille des écrans n’a rien à envier aux smartphones classiques, bien au contraire. Le Z Flip7 a un écran pliable de 6,9 pouces et un écran externe de 4,1 pouces particulièrement pratique pour prendre des selfies avec le capteur principal grand angle de 50 MP. L’autonomie est elle aussi en amélioration avec une batterie longue durée de 4300 mAh qui permet d’utiliser son smartphone toute une journée sans aucun problème.

Et comme pour le Z Fold7, la solidité globale des Z Flip7 et Z Flip7 FE a été un enjeu de taille dans sa conception. On retrouve donc le cadre en aluminium Armor, le verre Gorilla Glass Victus2 et la certification IP48. Enfin, les deux modèles profitent également de l’intelligence artificielle conçue par Samsung, Galaxy AI, pour vous faciliter la vie au quotidien avec des solutions efficaces et simples à utiliser.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (Z FLIP7)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (Z FLIP7 FE)

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.