“Des emplois vont disparaître” : le patron de Nvidia donne sa vision d’un monde dominé par l’IA et tout n’est pas rose

À quoi va ressembler le monde de demain ? Celui des robots autonomes et de l'intelligence artificielle ? Pour Jensen Huang, PDG de Nvidia, l'avenir n'est pas au beau fixe pour tout le monde.

C'est une rengaine que vous avez entendu de nombreuses fois : l'essor de l'intelligence artificielle aura un impact massif sur le monde du travail. Une manière détournée de dire que beaucoup de personnes vont se retrouver sans travail, remplacées par un système basé sur l'IA. Et pas la peine d'attendre pour le voir d'ailleurs. Des salariés en ont déjà fait les frais il y a deux ans en France, sachant que ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.

Est-ce pour autant une fatalité ? Pouvons-nous apprendre de ces situations et faire en sorte qu'à l'avenir, l'intégration de l'IA dans les différents secteurs d'activité soit pensée comme une aide aux travailleurs ? Bien sûr personne ne peut répondre avec certitude à cette question. Il est cependant possible d'avoir un avis et celui de Jensen Huang, le patron de Nvidia, n'est pas très optimiste. Il sait de quoi il parle, son entreprise produit les processeurs utilisés par les ténors du secteur : OpenAI, Google, Microsoft…

La domination de l'IA ne sera pas sans conséquence pour le PDG de Nvidia

Lors d'une interview avec CNN, Jensen Huang n'y va pas par quatre chemins et préfère arracher le pansement d'un seul coup : “Les emplois de tout le monde seront touchés. Certains seront supprimés. De nombreux emplois seront créés, et j'espère que les gains de productivité observés dans tous les secteurs d'activité amélioreront la société“. Sa vision concorde avec les nombreuses projections concernant les effets de l'IA sur le travail.

Sa solution pour ne pas être laissé sur le carreau ? S'en servir dès maintenant. Chez Nvidia, tous les ingénieurs et concepteurs de puces le font, au point que la firme a fini par l'exiger. On constate au final que tous les avis convergent vers une conclusion identique. Rappelons que début 2025, un sondage montrait que 41 % des entreprises dans le monde comptent se séparer d'employés au profit de l'IA d'ici 2030. Comme quoi la technologie n'a pas toujours du bon.