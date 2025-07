Ces fuites du Xiaomi 16 révèlent un écran inédit et un modèle Ultra Max inattendu

La future série Xiaomi 16 commence à dévoiler ses secrets. De nouvelles fuites parlent du retour d’un écran arrière inédit et confirment le partenariat avec Leica. Un modèle Ultra Max énigmatique sème aussi le doute sur la gamme finale.

Les smartphones haut de gamme suscitent toujours un fort intérêt, tant pour leurs performances que pour leurs innovations visuelles. Chaque année, les fabricants redoublent d’efforts pour se démarquer avec des designs inédits, des modules photo puissants ou encore des fonctionnalités surprenantes. Les utilisateurs attendent désormais plus qu’un simple rafraîchissement technique et recherchent des nouveautés marquantes.

La série Xiaomi 16, qui sera lancée prochainement en Chine, incarne cette volonté d’innovation. Plusieurs fuites récentes confirment que la marque prévoit au moins un modèle équipé d’un écran arrière, une idée déjà testée sur le Mi 11 Ultra. Pour l’instant, on ignore lequel des quatre modèles intégrera cette nouveauté, mais il pourrait s’agir d’une version exclusive au marché chinois, portant le nom de code “Pandora”. Cette approche vise à séduire les utilisateurs en quête d’originalité et à se différencier sur un marché très concurrentiel.

Let me debunk another rumour-

Xiaomi 16 Ultra is the most premium version in the Xiaomi 16 Series, there is no other more premium version named as ‘Ultra Max' or ‘Ultra Plus' in the line-up, lol!

— Kartikey Singh (@That_Kartikey) July 6, 2025