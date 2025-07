L’iPhone 17 et son modèle ultra-fin arrivent en septembre, voici la date prévue

Le mystère planait sur la sortie des prochains iPhone 17. De nouvelles informations confirment enfin une fenêtre précise pour leur annonce.

Chaque année, les amateurs de nouvelles technologies attendent impatiemment les nouveautés d’un des géants du secteur. Les smartphones restent au centre des discussions, surtout à l’approche de la rentrée. Les grandes entreprises misent sur cette période pour présenter leurs modèles phares et séduire un large public.

Apple s’apprête à révéler sa nouvelle série d’iPhone en septembre. La marque américaine prépare quatre modèles, dont un tout nouveau baptisé iPhone 17 Air. Ces nouveautés promettent des changements marquants, aussi bien en matière de design que de fonctionnalités.

Apple confirme viser la semaine du 8 septembre pour présenter l’iPhone 17 Air ultra-fin

Selon Bloomberg, Apple organiserait sa grande conférence la semaine du 8 septembre 2025. La firme choisirait cette période pour rester fidèle à son calendrier habituel, toujours situé après le Labor Day. Parmi les dates possibles pour présenter les iPhone 17, les 8, 9 ou 10 septembre sont évoqués, avec une préférence pour le mardi. La marque évite systématiquement le vendredi et le 11 septembre. Cette organisation permet d’anticiper la mise en vente quelques jours plus tard, souvent le vendredi de la semaine suivante. Cette période reste stratégique, car elle coïncide avec la rentrée et le regain d’intérêt pour les nouveautés. La marque mise donc sur ce timing pour garantir un maximum d’impact et des ventes importantes dès les premiers jours.

La nouvelle gamme comprendra l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 Pro Max et le tout nouvel iPhone 17 Air. Ce dernier remplacera la version Plus, disparue du catalogue, et proposera un design beaucoup plus fin et élégant. Les iPhone 17 Pro bénéficieront d’un dos entièrement repensé avec un immense module photo carré et un logo de la marque repositionné. Ces changements devraient renforcer leur image premium et les différencier clairement des modèles standards.

Apple souhaite ainsi élargir sa gamme pour répondre à des besoins variés, tout en conservant son image de marque haut de gamme. Selon les analystes, cette stratégie pourrait séduire aussi bien les habitués de la marque que ceux qui cherchent à remplacer un ancien modèle. L’arrivée de l’iPhone 17 Air pourrait même relancer la compétition avec Samsung et son Galaxy S25 edge, notamment grâce à son format ultra-fin inédit.