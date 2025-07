Samsung revoit toute sa gamme, Android veut calmer vos notifications, c’est le récap’ de la semaine

Le Galaxy Z Fold 7 mise tout sur la finesse, Android 16 s’attaque aux notifications intempestives, Samsung pourrait supprimer un modèle emblématique dès 2026, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Samsung dévoile sa nouvelle gamme pliable avec un Galaxy Z Fold 7 plus fin et plus cher que jamais, mais aussi deux Z Flip pour des usages bien distincts. Alors que des fuites annoncent la fin probable d’un modèle historique du catalogue coréen, Android 16, lui, prépare une nouvelle fonction dopée à l’IA pour limiter les notifications. Enfin, Samsung a aussi présenté ses Galaxy Watch 8, et elles ne manquent pas d’arguments, même si leurs prix grimpent.

Galaxy Watch 8 : plus fines, plus chères… mais assez convaincantes

Samsung a profité de son Unpacked estival pour lever le voile sur ses nouvelles montres connectées. Les Galaxy Watch 8 misent sur un design affiné et quelques fonctions santé inédites, tandis que la version Classic fait son grand retour avec un cadran rotatif. L’écran gagne en solidité grâce au verre saphir, et la dernière version de la surcouche de Samsung, One UI 8.0 Watch, basée sur Wear OS 6, introduit un nouveau coach sportif et des fonctions de suivi santé boostés à l’IA. Une belle mise à jour, à condition d’accepter la hausse de prix.

Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir en détail la fiche technique des Galaxy Watch 8.

Lire : Les Galaxy Watch 8 de Samsung sont là : assez d’améliorations pour justifier la hausse de prix ?

Samsung répond aux Razr de Motorola avec deux Galaxy Z Flip 7

Cette année, Samsung ne sort pas un, mais deux smartphones pliants : les Galaxy Z Flip 7 et Flip 7 FE. Un modèle classique plus affiné, avec un écran externe de 4,1 pouces, un Exynos 2500 et une batterie boostée, et une version FE plus abordable, qui reprend presque à l’identique la fiche technique du Flip 6. Le géant coréen semble calquer sa stratégie sur celle de Motorola, en visant à la fois les utilisateurs premium et ceux qui ne veulent pas passer la barre des 1000 euros pour s’offrir un smartphone pliant. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu dédiée pour tout savoir des Galaxy Z Flip 7 et Z Flip 7 FE.

Lire : Les Galaxy Z Flip 7 et Z Flip 7 FE sont officiels : l’influence d’Apple et Motorola est tellement évidente

Galaxy Z Fold 7 : plus fin, plus costaud, plus cher

Samsung revoit entièrement le design de son smartphone pliant haut de gamme. Plus fin (4,2 mm déplié) et plus léger (215 g), le Galaxy Z Fold 7 devient enfin plus agréable au quotidien, notamment grâce à un écran externe élargi au ratio 21:9. L’écran interne évolue lui aussi, tout comme le capteur photo principal qui passe à 200 MP. Mais tout cela a un prix : la facture grimpe à 2099 euros minimum. Découvrez notre actu complète pour tous les détails sur le Galaxy Z Fold 7.

Lire : Samsung présente le Galaxy Z Fold 7 : plus fin, plus performant… mais aussi plus cher !

Android 16 s’attaque (enfin) aux notifications envahissantes

Android 16 continue de peaufiner ses nouveautés basées sur l’intelligence artificielle. Une nouvelle fonction repérée dans une bêta vise à organiser automatiquement les notifications selon leur nature : promos, réseaux sociaux, actualités… L’objectif est de limiter les interruptions et ne vous alerter qu’au bon moment. Une inspiration claire d’iOS, mais avec la possibilité de garder les notifications de certaines applis en temps réel. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs lassés des notifications inutiles.

Lire : Android 16 s’apprête à rendre votre smartphone (un peu) moins agaçant grâce à cette nouveauté

Samsung prêt à dire adieu au Galaxy S Plus ?

Selon plusieurs fuites, le Galaxy S26 Plus pourrait être écarté de la gamme dès 2026, jugé trop proche de la version standard. Il serait remplacé par un modèle Edge plus fin et plus audacieux. Cette gamme remaniée miserait sur trois appareils bien distincts : un S26 plus complet, un S26 Edge centré sur l’esthétique, et un Ultra toujours très haut de gamme. Un changement qui reste à confirmer officiellement.

Lire : Samsung pourrait abandonner ce modèle de smartphone historique en 2026

Nos tests de la semaine

Galaxy Z Fold 7 : plus fin, plus sérieux, plus cher

Samsung affine enfin son smartphone pliant phare. Plus léger (215 g), bien plus fin (4,2 mm ouvert), le Z Fold 7 mise sur un design repensé et un écran externe au format 21:9, bien plus pratique. Le capteur photo principal grimpe à 200 MP, comme sur le S25 Ultra, et le Snapdragon 8 Elite assure les performances. Dommage que la pliure reste perceptible et que le prix grimpe jusqu’à 2519 € selon la version.

Lire : On a pris en main le Galaxy Z Fold 7, et c’est une vraie révolution pour la gamme

Sony Xperia 1 VII : solide, mais pas assez pour justifier son prix

Le Xperia 1 VII séduit grâce à son design unique, son écran toujours superbe et une expérience photo/vidéo enfin plus accessible. Lors de notre test, nous avons également apprécié le nouveau module ultra grand-angle, les belles performances et l’audio très soigné. Mais à ce niveau de prix, la concurrence est rude. On regrette notamment la chauffe trop prononcée, l’absence de basses sur les haut-parleurs et la politique de mises à jour de 4 ans seulement. Des compromis qui passent mal quand le tarif grimpe de 100 euros.

Lire : Test Sony Xperia 1 VII : un très bon smartphone qui souffre surtout de la concurrence

Nothing Phone (3) : un smartphone qui sort du lot, mais pas sans concessions

Le Nothing Phone (3) joue la carte de l’originalité avec son design soigné, son interface atypique et son Glyph Matrix très pratique. Son écran est parfaitement calibré et son autonomie est bonne. Un appareil qui prend des risques, et ça fait du bien. Mais côté technique, tout n’est pas au niveau attendu : la photo déçoit, la chauffe est bien présente et la partie audio est décevante. Attention, le prix du Nothing Phone (3) pourrait en refroidir plus d’un.

Lire : Test Nothing Phone (3) : un smartphone original qui ne fait rien comme les autres

HP Omen Max 16 : un PC gamer puissant, bien équipé et (presque) raisonnable

Avec ses performances extrêmes, son clavier RGB efficace et original, ainsi que son écran OLED bien calibré, le HP Omen Max 16 coche beaucoup de cases pour les joueurs exigeants. Son prix reste plutôt bien positionné face à la concurrence, tout en offrant une connectique complète. Mais comme souvent sur ce segment, il faudra faire avec une autonomie faible, un niveau sonore élevé en mode Performances et des haut-parleurs assez moyens. Un bon choix pour jouer sans se ruiner, à condition d’avoir une prise secteur à proximité.

Lire : Test HP Omen Max 16 : ce PC portable gamer séduit par ses très hautes performances, son châssis illuminé et son prix raisonnable

Honor MagicBook 14 Art : un ultraportable convaincant, mais encore un peu juste face à Apple

Le MagicBook 14 Art séduit par son format compact, son écran lumineux quasi sans bordure et son autonomie vraiment impressionnante. Honor propose ici un ultraportable fluide et agréable à utiliser, même avec sa puce ARM. Mais tout n’est pas encore parfait : la colorimétrie est perfectible, la partie audio est moyenne, et surtout l'écosystème est complet mais pas encore assez collaboratif.

Lire : Honor MagicBook 14 Art : nous avons testé ce clone du Macbook Air pendant 6 mois, il donne (presque) envie d’abandonner macOS