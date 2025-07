Comment NordVPN se compare-t-il à un antivirus traditionnel ?

NordVPN est bien plus qu’un simple VPN. L’application couvre désormais plusieurs aspects de la cybersécurité grand public. En plus du VPN qui est sa fonctionnalité centrale, elle intègre des options de protection contre différents types de menaces en ligne. Mais est-ce suffisant pour remplacer votre antivirus ?

NordVPN est principalement connu pour son VPN, l’un des meilleurs du marché. Mais l’application n’a cessé d’évoluer ces dernières années pour devenir une solution de cybersécurité à large spectre. Elle intègre à ce jour de nombreux outils qui renforcent la protection en ligne de ses utilisateurs.

Certaines de ces fonctionnalités rapprochent désormais NordVPN des antivirus traditionnels, au point de soulever une question légitime : quelles sont les différences entre les deux types d’applications ?

Sécurité : quelles sont les fonctionnalités de NordVPN ?

NordVPN est le VPN le plus utilisé en France d’après une récente étude de l’ARCOM. La plupart des utilisateurs s’en servent pour ses fonctionnalités principales, c’est-à-dire pour masquer leur adresse IP en la remplaçant par celle d’un serveur distant. Ce faisant, ils peuvent contourner la censure et les blocages de contenus par la géolocalisation, mais la sécurité en ligne est aussi l’un des principaux motifs d’utilisation.

Protection de vos données d’activité en ligne

En empruntant une autre adresse IP, vous rendez votre activité en ligne difficile à associer à votre véritable identité, et c’est un levier important de confidentialité en ligne.

De plus, NordVPN s’appuie sur des technologies avancées pour sécuriser l’ensemble de votre trafic. Grâce au chiffrement, vos données transmises et reçues sur internet deviennent illisibles par tout tiers, y compris votre FAI.

Comment NordVPN protège vos données personnelles :

Masque votre adresse IP réelle

Protège votre identité, sauf lorsque vous publiez avec des profils publics en ligne

Empêche l’interception de vos données sur les WiFi publics (mots de passe, coordonnées bancaires, etc.)

Limite les attaques de type DDOS (utile pour les gamers et les streamers notamment)

Votre activité en ligne reste confidentielle. Grâce au chiffrement, votre FAI, ainsi que les pirates et les organismes de surveillance ne peuvent pas savoir ce que vous faites en ligne.

En dehors de la protection VPN pure, NordVPN propose plusieurs autres fonctionnalités : un gestionnaire de mots de passe sécurisé, un stockage Cloud chiffré, la protection contre les menaces ligne, les alertes sur les fuites de données.

Gestionnaire sécurisé de mots de passe et analyseur de fuites de données

NordPass est le gestionnaire de mots de passe de NordVPN, disponible à partir de la formule intermédiaire. Ce service peut générer des mots de passe forts lors de la création ou de la modification de vos comptes. Ces mots de passe sont chiffrés et accessibles sur tous vos appareils, avec un remplissage automatique. Vous n’aurez donc pas à les remplir manuellement pour vous connecter sur vos sites et services habituels.

Nordpass intègre aussi une fonctionnalité d’alerte quand votre mot de passe, vos identifiants ou données de cartes bancaires apparaissent dans une fuite de données sur internet. Le Dark Web Monitor vous permet ainsi de prendre les dispositions nécessaires rapidement afin d’éviter des préjudices irréparables.

Stockage Cloud chiffré

Dans sa formule la plus avancée, NordVPN propose un stockage Cloud de 1 To, chiffré de bout en bout. Vous pouvez y stocker vos données en toute sécurité et y accéder depuis tous vos appareils. Cette fonctionnalité vous permet également de libérer de l’espace de stockage sur vos appareils et vous évite d’y laisser des données sensibles.

Protection anti-menaces : la fonctionnalité qui se rapproche le plus d’un antivirus

Pour NordVPN, la protection anti-menaces est un outil antivirus puissant qui a pour but de rendre votre navigation plus sûre et plus agréable. Cette fonctionnalité partage quelques similitudes avec les antivirus traditionnels.

Elle s’appuie sur une collecte, un traitement et une analyse de données approfondie sur les menaces en ligne. NordVPN dispose ainsi d’une solide base de données sur les sites web frauduleux qui hébergent des virus et malwares ou qui sont impliqués dans des attaques de phishing.

La Protection anti-menaces est donc une suite d’outils de prévention qui bloque automatiquement les sites de phishing et les logiciels malveillants avant même qu’ils ne représentent une menace pour vos appareils.

La Protection anti-menaces Pro, disponible à partir de la formule intermédiaire va même plus loin en analysant vos téléchargements pour à la recherche de virus. Si un programme malveillant est détecté, les fichiers concernés sont automatiquement supprimés. Notez que cette fonctionnalité intègre également un bloqueur de publicités intrusives et de traqueurs publicitaires pour une navigation plus agréable.

Enfin, dans sa formule la plus avancée, NordVPN intègre une assurance cyber-risques sans surcoût. En plus de la garantie d’une protection solide, cette assurance vous rembourse jusqu’à 5000 euros si vous vous faites arnaquer en ligne sur un site frauduleux.

NordVPN : un complément essentiel pour votre antivirus

Grâce à ses fonctionnalités anti-menaces, NordVPN vous protège en amont contre les virus et malwares en les bloquant à la source. L’application analyse également vos téléchargements, ce qui représente une double barrière de protection. Mais contrairement aux antivirus, NordVPN n’analyse pas votre disque dur, ni les périphériques de stockage externes pour y rechercher des menaces.

Le VPN offre néanmoins plusieurs avantages que l’on ne retrouve pas avec les antivirus classiques : il chiffre l’ensemble de votre connexion, vous évitant ainsi des interceptions de données sensibles sur internet, tout en masquant votre adresse IP. Et c’est sans compter la possibilité de contourner la censure et les blocages de contenus.

En conclusion, NordVPN est un excellent complément pour les antivirus traditionnels. Ses fonctionnalités sont indispensables pour vous protéger de nombreuses formes de menaces en ligne dont les conséquences sont souvent préjudiciables.