Pixel 4a 5G : des problèmes sur l’écran tactile rendent la navigation impossible

Plusieurs problèmes semblent toucher l'écran tactile du Pixel 4a 5G depuis des mois maintenant. Selon de nombreuses plaintes, ces bugs rendent la navigation, notamment à trois boutons, totalement impossible. Visiblement, le dysfonctionnement n'existait pas avant la mise à jour de sécurité de décembre 2020, ce qui suggère un problème logiciel.

Le Pixel 4a 5G a rapidement séduit les consommateurs lors de son lancement en septembre 2020. Pour moins de 500 €, le smartphone propose un Snapdragon 765G, 6 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage interne, une compatibilité 5G et un écran AMOLED de 6,2 pouces en 60 Hz. Seulement, il semble que cette dalle pose pas mal de problèmes à certains utilisateurs, comme le rapportent nos confrères du site Android Police.

D'après de multiples témoignages sur le forum de l'assistance de Google et sur le site XDA Developers, un bug récurrent touche les fonctions tactiles de l'écran. Les dysfonctionnements divergent selon les cas, mais le problème reste le même : l'écran ne réagit pas aux pressions. Pour certains, la partie inférieure de la dalle ne répond plus, rendant impossible la navigation à trois boutons. Pour d'autres, l'écran réagit simplement aux balayages et non aux pressions ponctuelles.

Un problème introduit avec la MAJ de décembre 2020

Ce bug semble avoir été introduit avec la mise à jour de sécurité de décembre 2020, car les utilisateurs n'avaient pas fait état d'un bug similaire auparavant. Le 23 décembre 2020, Google a reconnu le problème et a assuré “qu'un correctif sera inclus dans une prochaine mise à jour logicielle”. Dans la foulée, le constructeur avait prodigué quelques conseils aux utilisateurs pour améliorer la détection de l'écran tactile :

Lorsque vous touchez des icônes sur le bord de l'écran, touchez le centre du bouton ou le côté de l'icône le plus éloigné du bord de l'écran

Lorsque vous touchez des icônes, y compris les boutons de navigation au bas de l'écran, utilisez plutôt le bout de votre doigt ou de votre pouce

Seulement, le patch publié en janvier n'a visiblement pas réglé les choses comme en attestent plusieurs témoignages sur le forum de l'assistance de Google : “Presque deux mois sans correctif concernant les problèmes liés à l'écran tactile. Chaque jour de plus en plus de personnes signalent ce problème […] J'ai informé Google que ce message a été envoyé à de nombreux médias comme XDA ou The Verge, afin de détailler le manque de soutien et d'attention envers les clients”, écrit un utilisateur sur le forum de Google. Reste maintenant à espérer que le problème soit corrigé avec le patch de février 2021.

