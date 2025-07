Clients Free mobile, cette mauvaise nouvelle va vous faire grincer des dents

Free a pris une décision qu'aucun futur client mobile ne va apprécier, même les plus philosophes. Il va pourtant falloir faire avec, elle est appliquée dès maintenant. Voici ce qui change.

Free souffle le chaud et le froid. L'opérateur qui a gagné le surnom de “trublion du Web” lors de son arrivée grâce à ses prix agressifs et ses promesses de limiter au maximum les augmentations a perdu de sa superbe au fil des ans.

Certes, il arrive encore à annoncer des baisses de tarif parfois importantes sur certains offres, mais force est de constater que ce n'est plus vraiment la norme. Aujourd'hui, il faut composer avec une alternance de bonnes et de mauvaises nouvelles.

Vous l'aurez compris : il est question ici de la dernière catégorie, celle qui ne fait pas plaisir à entendre. Impossible d'y échapper cela dit, elle est déjà actée et visible sur le site du fournisseur d'accès à Internet.

Il y a tout de même du bon si l'on extrapole un peu puisque seuls les nouveaux clients Free mobile sont concernés par ce qui suit. Si vous êtes déjà abonné, vous y échappez, du moins pour l'instant. Voyons de quoi il s'agit.

Cette décision de Free ne va pas faire plaisir aux futurs abonnés mobile

La victime est une option Booster du forfait à 2 € de Free. Rappelons que ce dernier est gratuit si vous êtes client Freebox. À la base, cette formule vous propose 2 heures d'appels et 50 Mo d'Internet 4G en France métropolitaine.

Si ce n'est pas assez, il est possible de payer un supplément et d'obtenir davantage. Jusqu'à juin dernier, vous pouviez ainsi prétendre à 40 Go de data en France et 15 Go en Europe pour 3,99 € par mois. Puis Free a réduit le volume à 20 Go et 10 Go respectivement, sans toucher au prix.

Désormais, vous aurez droit à moins pour plus cher : 10 Go en 4G pour 4,99 €/mois, soit 6,99 €/mois au total. Autant dire que l'option Booster devient beaucoup moins intéressante, voire carrément inutile. Chez RED by SFR par exemple, 20 Go en 4G dont 13 Go dans l'Union Européenne et les DOM coûtent 4,99 €/mois. On voit mal ce qui ferait hésiter entre les deux.