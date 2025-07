Oui, Android et Chrome vont fusionner, Google confirme son projet

Pour la première fois, Google parle d'une fusion entre ChromeOS et Android. La rumeur d'un tel projet courait depuis longtemps, sans qu'il soit certain à 100 %. C'est désormais le cas.

Google propose deux système d'exploitation. Le plus connu est sans aucun doute Android, qui domine très largement le secteur des smartphones avec plus de 74 % de parts de marché selon les derniers chiffres de Statcounter. Le deuxième est Chrome OS. C'est lui qui équipe les ordinateurs Chromebook, moins répandus chez nous que leurs homologues sous Windows ou macOS, mais tout de même bien implantés dans le monde.

Cela fait des années qu'Android et Chrome OS coexistent, et presque autant de temps que l'on parle de leur fusion éventuelle. Qu'elle s'appelle Fuschia OS ou qu'elle prenne un autre nom, son objectif est le même : proposer une expérience unifiée sur tous les supports, à la manière de ce que propose Apple. Jusqu'à présent, nous ne pouvions qu'en parler au conditionnel. Plus besoin de prendre des pincettes désormais.

Les systèmes ChromeOS et Android vont fusionner, c'est officiel

Lors d'une interview entre TechRadar et Sameer Samat, président de l'écosystème Android chez Google, ce dernier prend le journaliste au dépourvu en lui posant une question : pourquoi est-ce que ce dernier utilise une Apple Watch, un Mac et un iPhone ? L'idée n'était pas de dénigrer la concurrence, mais de mieux comprendre les applications utilisées et la gestion du système a quotidien. Puis Sameer Samat lâche le morceau, possiblement sans penser à la portée de ses propos.

“J'ai posé cette question parce que nous allons combiner Chrome OS et Android en une seule plateforme, et je suis très intéressé par la façon dont les gens utilisent leurs ordinateurs portables de nos jours et par ce qu'ils accomplissent“.

L'homme n'a pas élaboré plus avant, mais c'est tout de même la première confirmation officielle que Google travaille sur ce projet. Pour le moment, on ne peut que spéculer sur le résultat final de la fusion. Elle aura certainement des conséquences sur les Chromebooks actuellement en circulation, notamment au niveau de leur mises à jour. Google devra expliquer tout ça en détail.