Google Pixel Tablet pas cher : où précommander la tablette au meilleur prix ?

À l’occasion de la conférence Google I/O 2023, le géant américain a fait une grosse annonce : la sortie de sa toute nouvelle tablette connectée Android. Annoncée avec un prix de vente conseillé à partir de 679 euros, nous allons vous montrer dans cet article où la précommander au meilleur prix.

Précommande Google Pixel Tablet : où acheter la tablette connectée au meilleur prix ?

Google Pixel Tablet 128 Go au meilleur prix 676€ Voir 679€ Voir 679€ Voir 679€ Voir Google Pixel Tablet 256 Go au meilleur prix 799€ Voir 799€ Voir

Il aura fallu attendre 2023 avant que Google annonce enfin son grand retour sur le marché des tablettes connectées avec la Google Pixel Tablet. Forte de son expérience sur le marché des smartphones, la firme de Mountain View a développé une des tablettes les plus puissantes du marché, notamment grâce à sa puce maison Google Tensor G2 déjà présente sur sa série de téléphones Pixel 7. Mais Google innove aussi puisque sa tablette peut se transformer en écran intelligent pour contrôler sa maison connectée grâce à son dock de recharge.

La conférence Google I/O du 10 mai 2023 a donc été l’occasion de dévoiler toutes les caractéristiques de cette nouvelle tablette. Google a aussi révélée deux informations très importantes : son prix et sa date de sortie officielle. Pour vous offrir la Google Pixel Tablet, il vous faudra débourser un budget de 679 euros pour le modèle 128 Go et 799 euros pour le modèle 256 Go. Elle est disponible en deux couleurs, Porcelaine et Vert Sauge.

En ce qui concerne la date de sortie, vous devrez patienter jusqu’au 20 juin 2023 pour vous la procurer. Mais elle est déjà disponible en précommande chez plusieurs revendeurs comme la Fnac, Darty, Boulanger ou Amazon. La tablette est vendue directement avec son dock de recharge équipé d’une enceinte.

La Google Pixel Tablet est équipée d’un écran LCD de 11 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraichissement de 60 Hz. Son design se rapproche des smartphones de la marque avec une coque en aluminium et un revêtement en céramique. Pour faire tourner la tablette, on retrouve la puce Tensor G2 couplée à 8 Go de RAM LPDDR5.

La tablette est aussi équipée de deux caméras, une à l’avant et une à l’arrière, qui sont toutes les deux des capteurs Sony IMX355 de 8 MP. On a aussi 3 micros et 4 hauts-parleurs pour permettre de faire des appels visios dans les meilleures conditions possibles. Enfin, l’autonomie annoncée est de 12 heures d’utilisation.

Mais c’est surtout le dock livré avec la tablette qui fait toute la différence. En effet, ce dock équipé d’un haut-parleur permet la recharge de l’appareil mais pas seulement. Quand vous y posez votre tablette, elle se transforme en véritable Google Nest Hub pour contrôler votre maison connectée. Vous pouvez aussi l’utiliser en tant que cadre photo numérique ou pour regarder des vidéos en profitant d’un meilleur son.