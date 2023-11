Google Pixel 7 : le prix du smartphone chute pour le Black Friday

La Black Friday Week est en cours sur Amazon. C’est le moment de faire vos achats à prix cassé. Le Google Pixel 7 se retrouve ainsi à 479€ au lieu 649€ !

Cette année, le Black Friday se tiendra le vendredi 24 novembre. Mais de nombreux sites de e-commerce participent à la Black Friday Week en affichant d’ores et déjà de belles promotions. Amazon propose ainsi le Google Pixel 7 à prix attractif. Malgré son petit prix, c’est un smartphone qui n’a pas à rougir face à des modèles haut de gamme. Il est actuellement affiché à 479€ au lieu de 649€.

Le Google Pixel 7 est doté du même processeur que le Pixel 7 Pro, à savoir le SoC Google Tensor G2. Cette puce IA surpuissante est performante et réduit la consommation d’énergie. Le smartphone, plus fluide, est capable d’effectuer les tâches les plus gourmandes.

Il est également équipé d'un bel écran OLED FHD+ (1 080 x 2 400 pixels) de 6,3 pouces qui profite d’un taux de rafraichissement culminant à 90 Hz. C’est surtout au niveau photo que le Pixel 7 se démarque grâce à l’utilisation de l’IA. Il dispose d’un double capteur arrière constitué d’un objectif grand angle de 50 MP avec une ouverture de f/1.85 et un champ de vision à 82°, et d’un ultra grand angle de 12 MP qui offre un champ de vision à 114°. Les vidéos peuvent être enregistrées en en Full HD (1920 x 1080) et 4K (3840 x 2160). Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Google Pixel 7.

