Précommande Google Pixel 4a : où l’acheter au meilleur prix ?

Le Google Pixel 4a, successeur du Pixel 4 est enfin disponible à la précommande. Le nouveau smartphone de la firme de Mountain View est proposé à un prix de départ de 349 €. Celles ou ceux désirant l’avoir le jour de sa sortie, prévue pour le 1er octobre 2020 peuvent d’ores et déjà le précommander en ligne. On fait le point sur les offres qui permettent de l’avoir au meilleur prix.

💰Où précommander le Google Pixel 4a sur internet ?

Le Google Pixel 4a est disponible chez l’ensemble des magasins en ligne. Vous pouvez le précommander dès aujourd’hui pour être sûr(e) de le recevoir le jour de sa sortie. Boulanger, Darty, Fnac sont les boutiques en ligne qui proposent le smartphone à un prix de départ de 349 €. Voici les meilleures offres pour acheter le Google Pixel 4a au prix le moins cher sur internet :

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 4A SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 4A SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 4A SUR FNAC

💰Où précommander le Google Pixel 4a chez un opérateur mobile ?

Les opérateurs mobile français proposent également le Google Pixel 4a à la précommande. Il est ainsi possible de se procurer le smartphone de Google du coté de Bouygues Telecom, Orange ou bien encore SFR.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 4A CHEZ BOUYGUES TELECOM

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 4A CHEZ ORANGE

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 4A CHEZ SFR

🆚Quelles différences entre le Google Pixel 4a et Pixel 4 ?

Niveau design, le Pixel 4a se démarque du Pixel 4 avec notamment un écran troué, et une dalle OLED cerclée d’épaisses bordures. Sur la face arrière, on trouve un appareil photo disposé dans une forme carré similaire à celui que l’on peut voir sur le Pixel 4.

Pour le reste, on a des question sur le matériau au dos du smartphone qui semble exister en une sorte de plastique ou cuir Vegan mat. Que ce soit sur les Pixel 4 ou le 4a, on trouve toujours un capteur d'empreintes arrondi sur la partie supérieure au dos du smartphone.

Le Pixel 4 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 855, 6 Go de RAM, une batterie 2800 mAh quand le Pixel 4a propose un Qualcomm Snapdragon 730, 6 Go de RAM, et une batterie 3140 mAh. La vraie différence, par conséquent, réside probablement dans la puissance de base et c’est à peu près tout. Plus d’informations dans notre test complet du Google Pixel 4a.