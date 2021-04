Le Realme 8, version allégée du Realme 8 Pro est disponible en France. Ce smartphone proposé sous la barre des 200 euros a de beaux atouts à faire valoir. Nous vous proposons de découvrir les meilleures offres pour l'acheter au meilleur prix en 2021.

💰Realme 8 : où l'acheter au prix le plus bas sur internet ?

Le Realme 8 dans sa variante 128 Go de mémoire + 6 Go de RAM est disponible au meilleur prox du coté de Cdiscount qui le propose à 229 euros. Si vous souhaitez acheter la variante 64 Go + 4 Go de RAM, c'est du coté de l'enseigne Electro Depot que vous pourrez la trouver au meilleur prix : 189,95 €. D'autres enseignes telles que la Fnac, Darty ou bien encore Amazon devraient également le proposer à la vente. Nous mettrons à jour la liste de disponibilité en conséquence.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE REALME 8 SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE REALME 8 SUR ELECTRO DEPOT

🤔Quelle est la fiche technique du Realme 8 ?

Coté caractéristiques techniques, le Realme 8 arbore un écran Super AMOLED d'une diagonale de 6.4 pouces définition FHD+ (2400 x 1080 pixels). Il est équipé de la protection Corning Gorilla 3 et offre un taux de rafraichissement de 60 Hz avec une fréquence d'échantillonnage de 180 Hz.

Sous le capot, on retrouve un processeur MediaTek Helio G95 gravé en 12nm couplé à 4 ou 6 Go de mémoire RAM. Pour le stockage interne, le terminal est décliné en deux variantes : 64 ou 128 Go. Son autonomie est confiée à une batterie de 5000 mAh, compatible charge rapide Dart Charge 30 watts et le smartphone est livré avec un chargeur 30 watts. Un excellent point donc.

Enfin, la partie photo, propose une bonne expérience avec notamment un capteur principal de 64 mégapixels f/1.8 accompagné par un capteur 8 mégapixels avec objectif ultra grand-angle ouvrant à f/2.3 et deux capteurs 2 mégapixels, le premier pour la macro et le second pour calculer les distances. Ils sont tous les deux associés à un objectif ouvrant à f/2.4. À l’avant, vous retrouvez une webcam de 16 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.5.

