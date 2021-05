Xiaomi Mi 11 Ultra pas cher : où l’acheter au meilleur prix

Le Xiaomi Mi 11 Ultra officialisé le mardi 4 mai 2021 en France sera disponible à l'achat dès le 11 mai prochain. Si vous souhaitez vous équiper de ce smartphone très haut de gamme, sachez qu'il est disponible auprès de quelques revendeurs. On fait le point sur les enseignes qui le proposent au meilleur prix.

💰Xiaomi Mi 11 Ultra : où l'acheter au prix le plus bas ?

Après le Xiaomi Mi 11, la firme chinoise officialisait lors d'une conférence tenue ce 4 mai 2021, le Xiaomi Mi 11 Ultra. Ce modèle encore plus haut de gamme que son petit frère est proposé en France dans une seule configuration à savoir avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, au prix de 1199 euros.

La Fnac et Darty sont pour l'heure les seules enseignes le proposant à l'achat. Cela dit, les autres boutiques partenaires de la marque que sont Boulanger, Auchan, Cdiscount, Rue du Commerce, LDLC et Materiel.net l'auront très certainement en stock dans les jours à venir.

🔎Quelles différences avec le Xiaomi Mi 11 ?

La grosse différence entre le Xiaomi Mi 11 et le Xiaomi Mi 11 Ultra se situe surtout au niveau de la partie arrière du smartphone. La version Ultra du smartphone est équipée d'un module photo embarquant trois capteurs au total (un de 50 Mp et deux de 48 Mp) et se dote d’un écran supplémentaire de 1,1 pouce (126 x 294 pixels) pour les notifications et autres petits usages. Si le Xiaomi Mi 11 se décline en deux configurations, 8 Go / 128 Go ou 8 Go / 256 Go, le Mi 11 Ultra est vendu en France dans un seul modèle, à savoir 12 G / 256 Go.

Différence majeure également au niveau des prix puisque la variante Ultra est commercialisée 1199 euros tandis que le Mi 11 standard est au tarif de départ de 749 euros. Un écart de 450 euros tout de même. Enfin, du côté audio, rien ne change : on devrait profiter là aussi de deux haut-parleurs stéréo signés Harman Kardon. Enfin, c'est le même SoC qui équipe les deux smartphones, à savoir le puissant Snapdragon 888 compatible 5G.

⚙Quelle est la fiche technique du Mi 11 Ultra ?

Ci dessous, nous vous proposons un tableau récapitulatif de la fiche technique du flagship de Xiaomi. Ainsi, vous pouvez vous faire une idée rapide sur les caractéristiques techniques du smartphone.

Xiaomi Mi 11 Ecran 6.81 pouces 120 Hz OLED avec une définition 2K



Chipset Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) OS Android 11 + MIUI 12 RAM 12 Go Stockage 256 Go microSD Non Capteur arrière Capteur principal de 50 MP ouverture f /2.0

Capteur ultra grand angle de 48 MP

Capteur Telefoto de 48 Mp Capteur avant 20 mégapixels (f/2.4) Batterie 5000 mAh compatible charge rapide 67W 5G Oui Résistance à l'eau Oui

