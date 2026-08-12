Google Pixel 11 Pro Fold officiel : le rival du Galaxy Z Fold est de retour, mais fait-il vraiment le poids ?

C’est officiel, Google vient d’annoncer son Pixel 11 Pro Fold, la version pliante de son dernier flagship. Alors que celui-ci ne réinvente pas vraiment la formule, qu’en est-il de celui qui cherche à se placer parmi les meilleurs des smartphones pliables ? Petit tour d’horizon.

pixel 11 pro fold

Le grand jour est arrivé pour Google. Alors que sa conférence Made by n’aura lieu que dans quelques heures, l’embargo pour les présentations officielles de ses nouveaux smartphones (et autres accessoires également dévoilés aujourd’hui) vient d’être levé. Les stars du jour ne sont autres que les Pixel 11, qui confirment la volonté du constructeur de jouer dans la cour des grands, après des années à se présenter comme un fabricant de smartphones abordables.

Pour ce faire, Google mise notamment sur le Tensor G6, son tout nouveau processeur qui propulse toute la gamme, notamment donc le Pixel 11 Fold. Ce dernier est attendu au tournant après son prédécesseur très réussi. Cette année, la firme de Mountain View a clairement décidé de ne pas bousculer la formule. Le design reste très similaire (pour ne pas dire identique) et, à vrai dire, il en va de même pour sa fiche technique.

Sur le même sujet — Le Google Pixel 11 est officiel : quoi de neuf pour le smartphone de 2026 ?

Voici le Pixel 11 Pro Fold, un smartphone pliant qui ne prend pas de risques

En parlant de fiche technique, la voici dans son intégralité :

  • Dimensions : 55,2 mm x 76,0 mm plié, 155,2 mm x 150,4 mm déplié
  • Poids : 239 g.
  • Écran extérieur : Actua OLED de 6,45 pouces (ratio 19,5:9), définition de 1080 x 2342 pixels, résolution 399 ppp, taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, luminosité maximale de 3 600 nits (2 400 nits en HDR), verre de protection en vitrocéramique.
  • Écran intérieur : Actua OLED de 8 pouces, définition de 2 076 x 2 152 pixels, résolution 399 ppp, taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, luminosité maximale de 3 600 nits (2 400 nits en HDR), verre de protection en vitrocéramique.
  • Processeur : Google Tensor G6, 1 cœur ARM C1 Ultra cadencé à 4,11 GHz, 4 cœurs ARM C1 Pro cadencés à 3,38 GHz, 2 cœurs ARM C1 Pro optimisés à 2,65 GHz, coprocesseur de sécurité Titan M3.
  • Mémoire RAM : 12 Go ou 16 Go.
  • Espace de stockage : 256 Go ou 512 Go ou 1 To.
  • Capteurs photo :
    • Principal : 48 MP, ouverture f/1,70, champ de vision 85°.
    • Ultra grand angle : 10,5 MP, ouverture f/2,2, champ de vision 127°.
    • Téléobjectif : 10,8MP , ouverture f/3,1, champ de vision 23°, zoom optique x5.
    • Selfie : 10 MP, ouverture f/2,2, champ de vision 87°.
  • Batterie : 4 806 mAh, autonomie annoncée de 24 h environ, de 0 à 50 % de batterie en 30 minutes (recharge filaire avec chargeur 30 W), recharge sans fil Qi2 jusqu’à 25 W.
  • Certification : résistant à l’eau et aux poussières IP68.
  • OS : Android 17 préinstallé et 7 ans de mises à jour garantis.

pixel 11 pro fold

Autant le dire de suite, la version Fold marche sur les pas du Pïxel 11 standard en reprenant quasi la même fiche technique. On remarque tout de même une batterie moins performante que sur la génération précédente, compensée par l’arrivée du Tensor G6 donc qui devrait apporter un boost en performances. En résumé, si vous connaissez le Pixel 10 Pro Fold, vous connaissez déjà cette nouvelle itération.

Le Pixel 11 Pro Fold est disponible dès aujourd’hui en précommandes à partir de 1999 € pour sa version 256 Go de stockage et jusqu’à 2389 € pour sa version 1 To.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL sont officiels, Google dévoile ses stars de l’année

Après des mois de fuites intenses, il est désormais temps de découvrir officiellement les nouveaux flagships de Google. Quelques heures avant leur présentation à New York, la firme révèle la…

Pixel Watch 5 : moins de latence, plus de cerveau, Google sort la montre connectée la plus aiguisée du tiroir

Avec sa Pixel Watch 5, Google affine sa formule de montre connectée en misant massivement sur l’intelligence artificielle embarquée, une géolocalisation d’une meilleure précision et des fonctions de suivi médical…

Le Google Pixel 11 est officiel : quoi de neuf pour le smartphone de 2026 ?

Le Pixel 11 standard se dévoile aux yeux de tous. En tout cas de manière officielle, les fuites étant déjà passées par là. Comme chaque année, la question est de…

Votre Chromecast perd le Wi-Fi tout seul ? Voici la seule parade qui fonctionne vraiment

Des possesseurs de Chromecast retrouvent leur appareil coupé du réseau après une nuit d’inactivité. Le problème dure depuis plusieurs semaines sans réponse officielle. Une seule méthode permet d’en venir à…

Samsung Galaxy S26 : le flagship devient plus accessible avec ce code, vite !

Vous souhaitez acheter un smartphone récent ultra puissant, mais vous attendez une belle promotion pour vous équiper à petit prix ? Le moment est venu de craquer. Le Samsung Galaxy…

Cette découverte dans iOS 27 dévoile tous les iPhone à venir et leur calendrier surprise

Apple garde ses futurs iPhone sous clé, mais son propre logiciel parle un peu trop. La bêta 5 d’iOS 27 nomme six appareils encore jamais présentés. Leur calendrier de sortie…

Deux millions de trous noirs et d’étoiles mourantes surgissent d’un télescope à l’arrêt depuis quatre ans

Un télescope à l’arrêt depuis quatre ans continue de faire des surprises. Son dernier catalogue rassemble près de deux millions d’objets brûlants éparpillés dans le ciel. Du jour au lendemain,…

Ninja SLUSHi Twist : la nouvelle machine à granités est enfin en promotion grâce à ce code !

Sortie il y a quelques jours seulement, la Ninja SLUSHi Twist passe à prix réduit grâce au code PASN10. C’est l’allié qu’il vous faut contre les fortes chaleurs ! Cliquez…

Discord permet désormais de mentionner des jeux, votre backlog va encore souffrir

Dans sa dernière mise à jour, Discord se dote d’une petite fonctionnalité qui s’avère bien pratique pour découvrir de nouveaux jeux. En effet, il est désormais possible de mentionner des…

LALIGA arrive le 15 août sur Disney+ : les abonnés pourront suivre l’intégralité du championnat espagnol sans surcoût !

C’est l’excellente surprise de ce début de saison footballistique. Les abonnés Disney+ pourront accéder aux 380 matchs de la saison 2026/2027 de LALIGA. Les retransmissions seront produites par ESPN avec…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.