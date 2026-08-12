Google Pixel 11 Pro Fold officiel : le rival du Galaxy Z Fold est de retour, mais fait-il vraiment le poids ?

C’est officiel, Google vient d’annoncer son Pixel 11 Pro Fold, la version pliante de son dernier flagship. Alors que celui-ci ne réinvente pas vraiment la formule, qu’en est-il de celui qui cherche à se placer parmi les meilleurs des smartphones pliables ? Petit tour d’horizon.

Le grand jour est arrivé pour Google. Alors que sa conférence Made by n’aura lieu que dans quelques heures, l’embargo pour les présentations officielles de ses nouveaux smartphones (et autres accessoires également dévoilés aujourd’hui) vient d’être levé. Les stars du jour ne sont autres que les Pixel 11, qui confirment la volonté du constructeur de jouer dans la cour des grands, après des années à se présenter comme un fabricant de smartphones abordables.

Pour ce faire, Google mise notamment sur le Tensor G6, son tout nouveau processeur qui propulse toute la gamme, notamment donc le Pixel 11 Fold. Ce dernier est attendu au tournant après son prédécesseur très réussi. Cette année, la firme de Mountain View a clairement décidé de ne pas bousculer la formule. Le design reste très similaire (pour ne pas dire identique) et, à vrai dire, il en va de même pour sa fiche technique.

Sur le même sujet — Le Google Pixel 11 est officiel : quoi de neuf pour le smartphone de 2026 ?

Voici le Pixel 11 Pro Fold, un smartphone pliant qui ne prend pas de risques

En parlant de fiche technique, la voici dans son intégralité :

Dimensions : 55,2 mm x 76,0 mm plié, 155,2 mm x 150,4 mm déplié

: 55,2 mm x 76,0 mm plié, 155,2 mm x 150,4 mm déplié Poids : 239 g.

: 239 g. Écran extérieur : Actua OLED de 6,45 pouces (ratio 19,5:9), définition de 1080 x 2342 pixels, résolution 399 ppp, taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, luminosité maximale de 3 600 nits (2 400 nits en HDR), verre de protection en vitrocéramique.

Actua OLED de 6,45 pouces (ratio 19,5:9), définition de 1080 x 2342 pixels, résolution 399 ppp, taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, luminosité maximale de 3 600 nits (2 400 nits en HDR), verre de protection en vitrocéramique. Écran intérieur : Actua OLED de 8 pouces, définition de 2 076 x 2 152 pixels, résolution 399 ppp, taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, luminosité maximale de 3 600 nits (2 400 nits en HDR), verre de protection en vitrocéramique.

Actua OLED de 8 pouces, définition de 2 076 x 2 152 pixels, résolution 399 ppp, taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, luminosité maximale de 3 600 nits (2 400 nits en HDR), verre de protection en vitrocéramique. Processeur : Google Tensor G6, 1 cœur ARM C1 Ultra cadencé à 4,11 GHz, 4 cœurs ARM C1 Pro cadencés à 3,38 GHz, 2 cœurs ARM C1 Pro optimisés à 2,65 GHz, coprocesseur de sécurité Titan M3.

: Google Tensor G6, 1 cœur ARM C1 Ultra cadencé à 4,11 GHz, 4 cœurs ARM C1 Pro cadencés à 3,38 GHz, 2 cœurs ARM C1 Pro optimisés à 2,65 GHz, coprocesseur de sécurité Titan M3. Mémoire RAM : 12 Go ou 16 Go.

: 12 Go ou 16 Go. Espace de stockage : 256 Go ou 512 Go ou 1 To.

: 256 Go ou 512 Go ou 1 To. Capteurs photo : Principal : 48 MP, ouverture f/1,70, champ de vision 85°. Ultra grand angle : 10,5 MP, ouverture f/2,2, champ de vision 127°. Téléobjectif : 10,8MP , ouverture f/3,1, champ de vision 23°, zoom optique x5. Selfie : 10 MP, ouverture f/2,2, champ de vision 87°.

: Batterie : 4 806 mAh, autonomie annoncée de 24 h environ, de 0 à 50 % de batterie en 30 minutes (recharge filaire avec chargeur 30 W), recharge sans fil Qi2 jusqu’à 25 W.

: 4 806 mAh, autonomie annoncée de 24 h environ, de 0 à 50 % de batterie en 30 minutes (recharge filaire avec chargeur 30 W), recharge sans fil Qi2 jusqu’à 25 W. Certification : résistant à l’eau et aux poussières IP68.

: résistant à l’eau et aux poussières IP68. OS : Android 17 préinstallé et 7 ans de mises à jour garantis.

Autant le dire de suite, la version Fold marche sur les pas du Pïxel 11 standard en reprenant quasi la même fiche technique. On remarque tout de même une batterie moins performante que sur la génération précédente, compensée par l’arrivée du Tensor G6 donc qui devrait apporter un boost en performances. En résumé, si vous connaissez le Pixel 10 Pro Fold, vous connaissez déjà cette nouvelle itération.

Le Pixel 11 Pro Fold est disponible dès aujourd’hui en précommandes à partir de 1999 € pour sa version 256 Go de stockage et jusqu’à 2389 € pour sa version 1 To.