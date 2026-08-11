Pixel 11 Pro XL : voici un aperçu de ses performances et de la fonction HiLight à l’œuvre

Un benchmark du Pixel 11 Pro XL nous donne une première idée des performances de la puce Tensor G6. Une prise en main anticipée nous montre aussi la nouvelle fonction HiLight.

Le Google Pixel 11 Pro XL
Google Pixel 11 Pro XL / Crédits : Evan Blass

À quelques heures du lancement des Pixel 11, les fuites se multiplient autour des nouveaux smartphones de Google. Un test Geekbench pour le Pixel 11 Pro XL a été repéré. Celui-ci confirme les caractéristiques techniques de la puce Tensor G6 utilisée pour cette génération, avec un CPU 7 cœurs ainsi répartis : 2 cœurs à 2,65 GHz à économie d’énergie, 4 cœurs intermédiaires à 3,38 GHz et un dernier cœur de haute performance cadencé à 4,11 GHz.

Google Pixel 11 Pro XL performances
Crédit : Geekbench

Avec son GPU 1,286 GHz et ses 16 Go de RAM, le Pixel 11 Pro XL atteint un score OpenCL 7 757, bien supérieur à celui des Pixel 10 sous Tensor G5. On devrait donc assister à une hausse significative des performances brutes avec ce SoC, mais si elles restent encore assez éloignées de ce que propose Qualcomm avec son Snapdragon Elite Gen 5 Pro (bientôt remplacé par un nouveau modèle encore meilleur). Les Pixel 11 vont donc rester à la traîne sur ce point, mais on sait que Google mise plutôt sur l’IA pour tirer son épingle du jeu.

Gain de performances et HiLight, deux atouts du Pixel 11 Pro XL

La grande nouveauté attendue sur le Pixel 11 Pro XL est la fonction HiLight. Il s’agit d’une LED de notification qu’on avait déjà vu sur un visuel promotionnel du Pixel 11 Pro Fold. Elle est située à l’arrière, intégrée au sein du bloc photo, contrairement aux anciens systèmes de ce type logés au niveau de la caméra frontale. Son but est de prévenir l’utilisateur lorsqu’il reçoit un appel ou une notification importante et que le mobile est en silencieux et placé écran vers le bas (l’Always-On Display restera plus utile quand l’écran est visible).

Le compte Pixel News Hub sur X (Twitter) a partagé une photo de prise en main du Pixel 11 Pro X dans son coloris gris/noir mat, sur laquelle on voit HiLight en action. Il fait espérer que cette LED soit personnalisable pour qu’on puisse l’adapter à nos besoins, comme c’était le cas il y a une dizaine d’années chez certains constructeurs, avant que cette option ne tombe dans l’oubli.


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