Cette étude a démasqué ce que votre voiture raconte à Google, Meta et Amazon sans jamais vous prévenir

Les voitures connectées collectent bien plus d’informations que leurs conducteurs ne l’imaginent. Une équipe de la Northeastern University a placé 21 modèles récents sur écoute avec l’aide de Consumer Reports. Les données remontent vers Google, Meta, Amazon ou Adobe, sans que le moindre avertissement apparaisse.

Tesla Model 3 Performance
Crédits : Tesla

L’automobile moderne ressemble de plus en plus à un ordinateur sur roues. Écran central, connexion cellulaire permanente, capteurs partout, chaque trajet produit une quantité considérable d’informations. La surveillance routière profite de cette abondance, puisque des lecteurs de plaques d’immatriculation associent déjà un véhicule aux appareils connectés présents à bord. Côté constructeurs, la promesse reste celle d’un usage strictement technique. Personne ne vérifiait vraiment.

Le cadre réglementaire se durcit pourtant des deux côtés de l’Atlantique. Sur le Vieux Continent, une caméra de surveillance du conducteur est devenue obligatoire sur les véhicules neufs vendus en Europe. Aux États-Unis, des chercheurs ont décidé de mesurer concrètement ce qui sort d’un véhicule branché. Ils ont enfermé des modèles récents sous des tentes de Faraday, intercepté le trafic Wi-Fi et cellulaire, puis accepté toutes les conditions d’utilisation comme le ferait n’importe quel automobiliste. Leur relevé dépasse les soupçons.

19 voitures sur 21 transmettent des données à des sociétés extérieures

L’étude de la Northeastern University porte sur 21 véhicules de 19 marques et sur 30 applications compagnon. Généralistes et spécialistes de l’électrique composent ce panel. Presque toutes contactent au moins une société tierce par internet. Du côté des applis, 28 sur 30 alimentent une régie publicitaire ou un service d’analyse. Sept d’entre elles transmettent carrément le nom du propriétaire, le numéro d’identification du véhicule ou sa position exacte. Parmi les destinataires figurent Google, Amazon, Meta, Microsoft, Adobe et Snap.

Appairer l’application au véhicule double l’exposition aux régies publicitaires. L’équipe pointe aussi une pratique dissuasive. Tesla et Rivian préviennent leurs propriétaires qu’une coupure de la connectivité dégrade certaines fonctions de la voiture. Honda a réagi après coup en demandant à son prestataire d’effacer les données de localisation déjà récoltées. Ailleurs, les constructeurs se retranchent derrière leurs contrats, censés interdire toute exploitation des informations identifiantes. Tout sera présenté en octobre lors d’une conférence scientifique à Karlsruhe. Sur un marché où chaque exemplaire neuf embarque une carte SIM, le refus se paie donc par une perte d’usage.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Galaxy S27 Ultra : le futur flagship de Samsung serait impossible à distinguer du S26 Ultra sur ce point

Le Galaxy S27 Ultra fait régulièrement l’objet de rumeurs ces derniers temps : fonctionnalités, spécifications, design… tout est passé au crible. Et si les évolutions par rapport à la génération précédente…

Attention, le vrai site de ChatGPT héberge un faux modèle qui installe un virus sur votre PC

Des pirates ont détourné les GPT personnalisés de ChatGPT pour créer un faux modèle baptisé Plus 5.6. Hébergé sur le site officiel d’OpenAI, il affiche une adresse parfaitement légitime dans…

Ce puissant iPhone passe à 223,99 € durant cette vente flash, et il est garanti 30 mois !

Vous souhaitez acheter un iPhone, mais vous ne souhaitez pas mettre 1000 € dans l’un des derniers modèles sortis ? Ce bon plan est fait pour vous ! En achetant…

Samsung augmente le prix des Galaxy S26 en France : l’industrie du smartphone s’enfonce dans la crise

Plus de six mois après leur sortie, on assiste à une hausse de prix pour tous les modèles de Galaxy S26. Une nouvelle conséquence de la crise de la mémoire,…

Xbox n’est pas à vendre selon sa patronne, c’est… rassurant ?

Alors que les mauvaises nouvelles s’enchaînent chez Xbox, beaucoup se demandent si la marque a encore vraiment de l’avenir. Voilà précisément la réponse qu’a posé le New York Times à…

L’appli maison connectée de Samsung se refait une beauté, vous pouvez enfin tout réorganiser à votre goût

Samsung revoit en profondeur l’interface de son application SmartThings, le centre de contrôle de ses appareils connectés. La refonte arrive sur Android avec un affichage plus dense et une barre…

Maison connectée : Apple va lancer 4 nouveaux produits pour concurrencer Google Home et c’est imminent

Google et Amazon dominent le marché de la maison connectée depuis des années. Mais un nouvel acteur pourrait bien mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il s’agit d’Apple,…

La nouvelle BMW i3 d’entrée de gamme perd de la batterie mais elle laisse toujours ses rivales loin derrière

BMW élargit la gamme de sa berline électrique i3 avec une déclinaison plus abordable. Sa nouvelle version 40 xDrive embarque une batterie nettement plus petite que celle du haut de…

Les Galaxy Buds 3 Pro sont à seulement 105 € : une baisse de 60% sur le prix des écouteurs haut de gamme

Les Galaxy Buds 3 Pro sont à 105 € au lieu de 249 €. Les écouteurs à réduction de bruit de Samsung offrent des performances haut de gamme pour un…

Un clavier Gboard façon tapis roulant, la nouvelle idée de Google à construire soi-même

Pourquoi un clavier devrait être un rectangle immobile sur lequel nous faisons courir nos doigts ? Et si c’était les touches qui venaient à eux pour changer ? Si vous…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.