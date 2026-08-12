Pixel 11 Pro XL vs Galaxy S26 Ultra : faut-il choisir le smartphone premium de Google ou celui de Samsung ?

Google vient de lancer son nouveau Pixel 11 Pro XL. Que vaut ce smartphone premium face au Galaxy S26 Ultra de Samsung ? Réponse dans notre comparatif.

Google vient d’enrichir son catalogue de nouveaux smartphones haut de gamme avec sa génération des Pixel 11. Le modèle le plus premium et le plus coûteux (sans compter les pliables) est le Pixel 11 Pro XL, qui vient défier directement le Samsung Galaxy S26 Ultra, la référence de l’industrie mobile Android. Pour vous aider à choisir entre ces deux mastodontes, nous les avons comparés point par point.

Deux philosophies de design bien différentes

Les deux mobiles arborent une allure bien différente. Les coins du Pixel 11 Pro XL sont bien plus arrondis que ceux du Galaxy S26 Ultra, héritage des anciens Note. La sensation de courbure est donc bien plus présente chez Google que chez Samsung. Le bloc photo est aussi très différent. Il est horizontal sur le Pixel 11 Pro XL, occupant presque tout l’espace dans la largeur du smartphone. Le Galaxy S26 Ultra adopte une approche verticale, avec des capteurs positionnés dans le coin supérieur gauche.

Le cadre des deux appareils est constitué d’aluminium, avec des protections en verre Gorilla Glass Victus 2 aussi bien à l’arrière que sur l’écran. Nous avons une certification IP68 de part et d’autre pour la résistance à l’eau et à la poussière. Chez Samsung, on trouve un emplacement pour le S Pen intégré dans le châssis. Le stylet est compatible avec l’écran du S26 Ultra et inclus avec le mobile.

Le Pixel 11 Pro XL présente des dimensions de 162,7 mm (hauteur) x 76,5 mm (largeur) x 8,5 mm (profondeur) pour 226 g. Le Galaxy S26 Ultra est un peu plus long (163,6 mm), sensiblement plus large (78,1 mm) et moins épais (7,9 mm). Il est aussi un peu plus léger sur la balance avec ses 214 g. Plus fin et moins lourd, le Galaxy S26 Ultra l’emporte sur ce point, mais sa largeur peut aussi poser des problèmes à certains pour une utilisation à une main.

Le smartphone de Google se décline dans les coloris Rose Pêche, Olive, Brume et Noir Volcanique (mat). Les tranches sortent du lot grâce à une teinte différente de celle appliquée sur le panneau arrière. Chez Samsung, les couleurs sont plus unies. Le Galaxy S26 Ultra est disponible en Noir, Violet, Blanc et Bleu, ainsi qu’en Or rose et en Argent (en exclusivité sur le site officiel pour ces deux derniers).

Le Pixel 11 Pro XL est doté d’une LED de notification nommée HiLight, placée dans le bloc photo à l’arrière. Elle permet de savoir par un signal lumineux si l’on reçoit un appel (l’application Téléphone de Google et WhatsApp sont compatibles) ou si Gemini est actif. Pratique quand le mobile est en mode silencieux et retourné écran vers le bas.

Un écran plus lumineux pour le Pixel 11 Pro XL

Son prédécesseur était déjà excellent sur ce point et le Pixel 11 Pro XL fait encore mieux : son écran atteint un pic de luminosité à 3 600 nits, contre 2 600 nits pour le Galaxy S26 Ultra. Rappelons que ces données valent pour des scénarios HDR théoriques bien précis. La différence n’est pas aussi importante pour la plupart des activités au quotidien. Les deux constructeurs équipent leur dispositif d’un écran OLED LTPO avec fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz et prise en charge du HDR10+.

Avec une diagonale de 6,9 pouces, l’affichage du Galaxy S26 Ultra est un peu plus grand que celui du Pixel 11 Pro XL et ses 6,8 pouces. Le ratio est de 19.5:9 chez Samsung et de 20:9 chez Google. Le premier est donc un peu plus large et le second plus allongé, confirmant ce que l’on indiquait plus tôt pour les dimensions générales des appareils. Nous avons une définition QHD+ 1 440p pour le Galaxy S26 Ultra et un peu inférieure (1 344p) sur le Pixel 11 Pro XL. Cela se traduit par une plus grande densité de pixels sur le S26 Ultra (environ 500 pixels par pouce) que sur le Pixel 11 Pro XL (environ 482 pixels par pouce).

Le Pixel 11 Pro XL à la traîne sur les performances brutes

Le Pixel 11 Pro XL embarque une puce Tensor G6 maison basée sur une architecture 2 nm de TSMC. Le Galaxy S26 Ultra est lui équipé d’un SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) conçu par Qualcomm. Malgré une technologie plus récente, le Tensor G6 ne fait pas le poids face au Snapdragon 8 Elite Gen 5 en matière de puissance brute. Les premiers benchmarks indiquent une hausse des performances par rapport au Tensor G5 des Pixel 10, mais on reste loin des résultats obtenus par la puce de Qualcomm (dans une version personnalisée pour les smartphones Samsung). L’expérience du Pixel 11 Pro XL passe beaucoup par le logiciel et l’IA, qui compensent les limites matérielles du Tensor.

En ce qui concerne la mémoire, Google propose une configuration à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et une autre à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Chez Samsung, on obtient 12 Go de RAM sur les options à 256 et 512 Go de stockage, et il faut opter pour la variante à 1 To de stockage pour prétendre aux 16 Go de RAM.

Une recharge plus rapide pour le Galaxy S26 Ultra

L’autonomie du Pixel 11 Pro XL est confiée à une batterie d’une capacité de 5 115 mAh. C’est un peu plus que les 5 000 mAh du Galaxy S26 Ultra. Mais le Pixel 10 Pro XL avait déjà une capacité de batterie supérieure à celle du mobile de Samsung, sans être plus endurant pour autant. On espère que l’efficacité énergétique du Tensor G6 va permettre de revenir au niveau, sachant que Google a annoncé une autonomie en hausse de 25 % pour son Pixel 11 Pro XL, ce qu’il reste à confirmer par des tests.

La recharge par câble reste toujours à l’avantage de Samsung : le Galaxy S26 Ultra est compatible avec une puissance de 60 W, permettant d’atteindre 0 à 75 % de batterie en 30 minutes. Le Pixel 11 Pro XL offre toujours une charge de 45 W, pour alimenter l’accumulateur jusqu’à 70 % en une demi-heure.

Pour la charge sans fil, Google rattrape son retard et propose enfin une puissance de 25 W avec son Pixel 11 Pro XL, comme sur le Galaxy S26 Ultra. Avec même un avantage pour le Pixel puisque celui-ci embarque des aimants nativement, ce qui n’est pas le cas du Galaxy, qui a besoin d’une coque spéciale pour bénéficier de la recharge magnétique.

Pas de capteur 200 MP pour le Pixel 11 Pro XL, mais un traitement photo à la pointe

Le Pixel 11 Pro XL n’apporte pas vraiment d’évolution matérielle au niveau des capteurs photo, mais la puce Tensor G6 apporte des améliorations au niveau du processeur de signal d’image. L’intervention de l’IA permet aussi d’obtenir un traitement photo de très haute facture. Le Galaxy S26 Ultra paraît plus impressionnant avec son capteur principal de 200 MP et la présence de deux téléobjectifs, mais il faut attendre les tests photo du smartphone de Google pour les comparer plus précisément. En attendant, nous devons nous contenter des fiches techniques.

Google Pixel 11 Pro XL

Capteur grand-angle de 50 Mpx Octa PD, Ouverture de ƒ/1,68, Champ de vision de 82°, Taille du capteur d’image 1/1,3″

Capteur ultra grand-angle de 48 Mpx Quad PD avec autofocus, Ouverture de ƒ/1,7, Champ de vision de 123°, Taille du capteur d’image

1/2,51″

1/2,51″ Téléobjectif périscopique de 48 Mpx Quad PD avec stabilisation optique de l’image, Ouverture de ƒ/2,8, Champ de vision de 23°, Zoom optique x5, Super Zoom hybride jusqu’à x120, Taille du capteur d’image 1/1,95″

Caméra frontale de 42 Mpx Dual PD avec autofocus, Ouverture de ƒ/2,2, Champ de vision ultra grand-angle de 103°

Samsung Galaxy S26 Ultra

Capteur grand-angle de 200 Mpx, Ouverture de ƒ/1,4, Taille du capteur d’image 1/1,3″

Capteur ultra grand-angle de 50 Mpx, Ouverture de ƒ/1,9, Champ de vision de 120°, Taille du capteur d’image 1/2,5″

Téléobjectif périscopique de 50 Mpx, Ouverture de ƒ/2,9, Zoom optique x5, Taille du capteur d’image 1/2.52″

Second téléobjectif de 10 Mpx, Ouverture de ƒ/2, Zoom optique x3, Taille du capteur d’image 1/3.94″

Caméra frontale de 12 Mpx, Ouverture de ƒ/2,2, Taille du capteur d’image 1/3.2″

Pixel Launcher ou One UI ?

Le Pixel 11 Pro XL est livré directement sous Android 17, la dernière version de l’OS mobile. Le Galaxy S26 Ultra est sorti sous Android 16 mais est éligible à une mise à jour vers Android 17. Les deux marques promettent sept ans de mises à jour d’Android et de patchs de sécurité. Le Pixel 11 Pro XL étant plus récent, il devrait être supporté un peu plus longtemps et obtenir une version d’Android de plus que le Galaxy S26 Ultra.

Les interfaces Pixel Launcher de Google et One UI de Samsung figurent parmi les meilleures d’Android. One UI est plus chargée à cause des applications qui font doublon entre celles de Google et celles de Samsung. Les deux font figure de pionnières en matière d’intégration de fonctions d’IA. Le Pixel 11 Pro XL prend sans doute une avance sur le Galaxy S26 Ultra avec Gemini Intelligence, qui va plus loin que Galaxy AI sur certains points.

La saisie vocale du Pixel 11 Pro XL supprime automatiquement les mots vides et les hésitations, puis met en forme le discours par écrit. Les suggestions contextuelles proactives deviennent aussi plus pertinentes dans les discussions. Nous avons aussi la traduction instantanée des vidéos, podcasts et messages vocaux, ainsi que la fonction Entourer pour chercher disponible directement au niveau de l’appareil photo. Il est possible que ces nouveautés arrivent à terme sur le Galaxy S26 Ultra via une mise à jour (One UI 9 ?), mais ce n’est pour l’instant pas le cas.

Le Pixel 11 Pro XL est un peu moins cher

Les Pixel 11 Pro XL et Galaxy S26 Ultra sont les smartphones non-pliables les plus chers respectivement de Google et Samsung. Voici les prix officiels pratiqués pour leur sortie :

Pixel 11 Pro XL 256 Go : 1 399 euros

Pixel 11 Pro XL 512 Go : 1 529 euros

Pixel 11 Pro XL 1 To : 1 789 euros

Galaxy S26 Ultra 256 Go : 1 469 euros

Galaxy S26 Ultra 512 Go : 1 669 euros

Galaxy S26 Ultra 1 To : 1 969 euros

Le Pixel 11 Pro XL est donc un peu moins cher que le Galaxy S26 Ultra à stockage égal. Notez que le mobile de Samsung étant disponible depuis de nombreux mois déjà, il peut faire l’objet de promotions. Les mécanismes comme les bonus de reprises et les accessoires gratuits peuvent aussi faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.