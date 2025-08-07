Le Pixel 10 va aider ses utilisateurs à prendre de plus belles photos

L'appareil photo du Pixel 10 devrait embarquer un assistant IA qui guide les utilisateurs pour les aider à prendre de plus belles photos.

Vos photos ne sont pas toujours de la qualité espérée ? Le problème n'est peut-être pas situé au niveau de la caméra de votre smartphone, mais derrière l'appareil. De nombreux utilisateurs ne possèdent pas les bases pour exploiter le potentiel de l'appareil photo de leur mobile, et Google espère leur apprendre quelques bons réflexes et améliorer leurs photos grâce à son assistant IA Gemini.

Il y a quelques semaines, nous évoquions un centre d'information et d'aide à la capture de photos et vidéos dans Android, qui doit permettre d'apprendre aux utilisateurs à mieux se servir de l'appareil photo de leur smartphone. Ici, nous irions encore plus loin, puisqu'on parle d'une fonction Camera Coach qui donnerait des conseils en temps réel. Celle-ci, s'appuyant sur Gemini, analyserait la scène en direct pour proposer des suggestions à l'utilisateur.

Un assistant IA pour prendre de meilleures photos avec le Pixel 10

Selon Android Headlines, cette option sera disponible sur les smartphones de la série Pixel 10, qui seront lancés le 20 août prochain. L'assistant pourra intervenir s'il estime qu'il est possible d'optimiser le cadrage, d'ajuster l'éclairage, et dans d'autres situations, lorsque l'appareil photo est actif. Cela devrait aider ceux qui n'ont que des connaissances basiques en photo de capturer de plus beaux clichés.

Gemini s'intègre de plus dans l'expérience Android. Gemini Live est déjà très utile pour répondre à des questions concernant ce qui est affiché sur notre écran. Cette fonction n'est d'ailleurs pas exclusive aux Pixel, et on peut espérer qu'à terme, Camera Coach soit rendu disponible à un plus grand nombre de smartphones pour que tout l'écosystème Android puisse en profiter.

Rappelons par ailleurs que le Pixel 10 bénéficiera pour la première fois d'un téléobjectif. Ce modèle pourra ainsi réaliser des zooms optiques, alors qu'il était cantonné aux grossissements numériques jusqu'ici. Sur les anciennes générations, seules les versions Pro avaient droit à un tel capteur. Les Pixel ont toujours été de bons photophones, notamment grâce au traitement logiciel de Google. On espère que Camera Coach saura se montrer vraiment utile en conditions réelles.