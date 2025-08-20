Le Pixel 10 Pro Fold de Google est officiel, son prix est bien plus accessible que le Galaxy Z Fold 7

À l’occasion de sa conférence dédiée à sa gamme Pixel, Google a officialisé le Pixel 10 Pro Fold, son troisième smartphone pliant. Outre quelques ajouts bienvenus, la firme a, une fois encore, mis l’accent sur l’interface et l’intelligence artificielle pour profiter pleinement du large écran de ce produit. Et, bonne nouvelle, le prix du Pixel 10 Pro Fold n’est pas aussi délirant que celui du Galaxy Z Fold 7. Présentations.

Comme prévu, aujourd’hui a eu lieu la grande conférence Made by Google dédiée à la famille de produits Pixel. Il y en avait pour tous les gouts : des écouteurs, une montre connectée et surtout quatre smartphones, réunis sous la bannière Pixel 10. Parmi eux se trouvent trois modèles modèles « bartype », les Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL, ainsi qu'un smartphone pliant : le Pixel 10 Pro Fold, sujet de cet article.

Ecran et étanchéité, l'extérieur du Pixel 10 Pro Fold a été améliorée

Troisième smartphone pliant de Google, le Pixel 10 Pro Fold est le digne successeur du Pixel 9 Pro Fold. Il en reprend le form factor, une grande partie du design, le positionnement, une grande partie de la fiche technique, notamment au niveau de la photo. C’est presque à se demander si la firme de Mountain View n’a pas simplement repris le Pixel 9 Pro Fold, changé quelques éléments et nommé l’ensemble « Pixel 10 Pro Fold ». Heureusement, il n’en est rien. Et nous allons bien évidemment revenir sur chaque changement.

À l’extérieur tout d’abord, le châssis du téléphone a été renforcé contre l’eau et la poussière : le smartphone est certifié IP68. Un changement qui n’entraine pas de modification de taille ou de poids, ni à la hausse ni à la baisse. L’écran externe est légèrement plus grand, passant de 6,3 à 6,4 pouces. Le ratio change très légèrement, passant de 20/9e à 19,7/9e. Visuellement, cela ne change rien. La résolution passe de 422 pixels par pouce à 406 pixels par pouce. La luminosité passe de 2700 nits en pointe locale à 3000 nits. L’écran interne reste quasiment identique, à une différence près : la luminosité est ici aussi renforcée à 3000 nits en pointe. En revanche, toujours pas de LTPO, c'est dommage.

La fiche technique du Pixel 10 Pro Fold a été optimisée

Les changements internes ne sont pas beaucoup plus nombreux. Le Tensor G4 est remplacé par le Tensor G5. Google annonce un fort gain de performances, surtout dans l’utilisation d’intelligence artificielle. Le stockage passe à l’UFS 4.0. Et un palier à 1 To est ajouté. La connexion Bluetooth passe en 6.0. Le capteur principal 48 mégapixels est modifié. Et la capacité de batterie passe de 4650 mAh à 5015 mAh. Enfin, on passe la barre des 5000 mAh dans le pliant de Google !!! La charge rapide passe à 30 watts en filaire et, grâce à l’adoption du standard Qi2, la charge sans fil monte à 25 watts.

Pour le reste, aucun changement, hormis les nouveautés logicielles : Android 16, coach photo, protection contre les deepfakes, traduction instantanée et recherche live avec Gemini. Voici donc les détails importants à retenir sur la fiche technique du Pixel 10 Pro Fold :

Écran externe OLED FullHD+ 120 Hz de 6,4 pouces

Écran interne LTPO AMOLED 120 Hz de 8 pouces

Protection en verre Gorilla Glass Victus 2

Processeur Google Tensor G5 et coprocesseur de sécurité Titan M2

et coprocesseur de sécurité Titan M2 16 Go de RAM et 256 Go à 1 To de stockage

Batterie 5015 mAh compatible charge rapide 30 watts, compatible Qi2 (15 watts)

compatible charge rapide 30 watts, compatible Qi2 (15 watts) Triple capteur photo 48 + 10,8 + 10,5 MP , zoom optique 5x, autofocus laser

, zoom optique 5x, autofocus laser Deux capteurs selfie 10 MP, ouverture à f/2.2 avec autofocus

Compatible WiFi 7, Bluetooth 6, USB 3.2, 5G et eSIM

Lecteur d’empreinte digitale sur la tranche

Android 16 et Gemini Live

Il y a cependant un détail du Pixel 9 Pro Fold que nous sommes “presque contents” de retrouver dans le Pixel 10 Pro Fold : c’est le positionnement tarifaire. En effet, le Pixel 10 Pro Fold est vendu au même prix que son prédécesseur, malgré les quelques améliorations techniques. Le smartphone sera vendu en effet à partir de 1899 euros dans sa version 256 Go de stockage. Bien sûr, nous aurions préféré un tarif plus abordable. Mais l’absence d’inflation est toujours bonne à prendre. Surtout face à la concurrence : le Galaxy Z Fold 7 est proposé 200 euros plus cher ! Le Pixel 10 Pro Fold sera disponible en France le 9 octobre. Soit plus d’un mois. Il se décline en deux coloris : gris et vert. Et le test arrivera très prochainement sur Phonandroid.