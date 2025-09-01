Pixel 10 : Google réserve un quart de la RAM à l’IA, cette astuce vous permet de contourner la restriction

Avec les Pixel 10, Google met l’accent sur l’intelligence artificielle et a réservé une portion de la RAM de ses smartphones à l’IA, y compris sur le modèle de base cette fois-ci. Voici une astuce simple pour exploiter la totalité de la mémoire vive de votre Pixel 10 si cette restriction vous déplaît.

Pour imposer les Pixel 10 comme une référence incontournable des smartphones dopés à l’IA, Google a opté pour une stratégie inédite concernant le modèle de base : dédier à l’intelligence artificielle plus de 3 Go de RAM. Cette décision pourrait s’avérer contraignante pour les adeptes du multitâche, ou tout simplement pour ceux qui ne sont pas friands des fonctionnalités IA et qui ont surtout choisi les Pixel pour leurs modules photo. Pas de panique si ce parti pris vous chagrine : il existe une solution très simple pour disposer de la totalité des 12 Go de RAM de votre smartphone.

Pixel 10 : cette astuce simple vous permet de débloquer la RAM réservée à l’IA

Contrairement à ce que la firme de Mountain View avait fait pour le Pixel 9 de base, Google a décidé de verrouiller plus de 3 Go de RAM des Pixel 10 standard pour le TPU de la puce Tensor G5. Le but ? Proposer une expérience fluide et sans latence des performances en IA, en faisant tourner constamment l’AI Core en arrière-plan. Si ce verrouillage d’une portion de la mémoire vive devrait ravir les grands consommateurs des fonctionnalités IA (Magic Cue, Pixel Studio, Voice Translate) ; pour ceux qui privilégient le multitâche, n’avoir plus qu'environ 9 Go de RAM pourrait être contraignant.

Pas de panique, Google n’a pour autant pas cadenassé la capacité du Pixel 10 de base à désactiver le service AI Core, permettant ainsi aux propriétaires d’exploiter la totalité des 12 Go de RAM de leur Pixel 10. Selon nos confrères de Wccftech, voici la marche à suivre :

Allez dans Paramètres

Appuyez sur Applications

Sélectionnez Toutes les applications

Appuyez sur le menu … en haut à droite

en haut à droite Appuyez sur Afficher le système

Sélectionnez AI Core

Désactivez le service

Si jamais vous souhaitez bénéficier du meilleur des deux mondes de la série Pixel 10 – IA et multitâche –, il pourrait alors être intéressant de vous tourner vers les Pixel 10 Pro, dopés à l’IA et dotés de 16 Go de RAM.