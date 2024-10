Le Pixel 10 aura enfin une puce très performante, avec des avantages très concrets en termes de fonctionnalités

Le Tensor G5 du Pixel 10 va constituer un véritable bond en avant pour Google grâce à l'expertise de TSMC. Cette nouvelle puce annonce de belles améliorations de performances, d'autonomie, de photo et vidéo, ainsi que de fonctions IA.

Les smartphones de Google ont bien des qualités, notamment au niveau de la photo, de l'écran et du logiciel, mais souffrent d'un défaut dérangeant : leurs puces Tensor ont tendance à manquer de peps face à la concurrence haut de gamme Android. Le constructeur en est bien conscient et s'apprête à tout changer, pour le meilleur.

Android Authority a publié de nombreuses informations sur le SoC Tensor G5, qui équipera les Pixel 10. Celle-ci sera conçue en partenariat avec TSMC, alors que Google faisait jusqu'ici équipe avec Samsung, qui a bien du mal à suivre la cadence ces dernières années. Le Tensor G5 sera basé sur une architecture N3E en 3 nm, que l'on connait bien pour servir de socle à la puce A18 Pro d'Apple sur l'iPhone 16 Pro, ainsi qu'au M4 des iPad et Mac.

Le Pixel 10 misera encore sur l'IA

On peut donc s'attendre à des performances bien plus élevées et à une meilleure consommation énergétique pour ce Tensor G5. Cela pourrait contribuer à gonfler l'autonomie pas toujours irréprochable des mobiles et à alimenter de nouvelles fonctionnalités. Nous apprenons par exemple que le SoC serait capable de prendre en charge la capture vidéo en 4K HDR à 60 images par seconde, contre 30 images par seconde actuellement.

De nombreuses nouveautés liées à l'IA devraient également faire leur apparition. Déjà à la pointe de l'édition photo par IA, le Pixel 10 pourrait profiter de nouvelles possibilités pour modifier facilement des vidéos. Par ailleurs, Google travaillerait sur une fonction permettant de commander par la voix des modifications sur une photo, ainsi qu'une option permettant de transformer un dessin ou un croquis en véritable visuel stylisé, comme le propose déjà Samsung avec Galaxy AI.

Android Authority nous donne aussi un premier aperçu du Tensor G6 qui équipera les Pixel 11. Il serait basé sur un nœud N3P de TSMC, aussi attendu sur l'A19 de l'iPhone 17 Pro. Grâce au machine learning, le Pixel 11 pourrait effectuer des zooms jusqu'à x100 en photo et vidéo, aidés par un nouveau téléobjectif. La vidéo par faible luminosité pourrait par ailleurs jouir d'améliorations importantes.

Source : Android Authority