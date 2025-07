Voici la fiche technique des Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL de Google, avec une bonne et une mauvaise nouvelle

C'était inévitable, nous connaissons maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro Xl de Google. La fiche technique des deux smartphones se dévoile.

Il ne manquait pas grand chose pour gâcher la moindre surprise concernant les futurs Pixel 10 de Google. Leur design a été entièrement révélé, avec notamment des photos du Pixel 10 Pro permettant de l'admirer sous tous les angles.

Nous avons aussi obtenu des précisions sur les caractéristiques des appareils, qui mises bout à bout donne une idée assez précise de ce à quoi s'attendre. Ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'une fiche technique quasi-complète arrive sur la Toile.

Ce sont nos confrères d'Android Headlines qui en sont à l'origine. Elle concerne les modèles les plus onéreux hors pliable, à savoir les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL. L'occasion pour les indécis de se décider avant même l'annonce officielle des mobiles. Une chose est sûre : les caractéristiques de ces derniers vont susciter des réactions variées.

Il y a une mauvaise nouvelle qui va toucher celles et ceux qui s'attendaient à un vrai changement sur la partie photo. En revanche, si vous cherchiez des améliorations au niveau de la batterie, vous serez content de découvrir ce que Google a prévu.

Les caractéristiques des Pixel 10 Pro et Pro XL sont connues, les voici

Commençons avec le Pixel 10 Pro :

Écran : OLED de 6,3 pouces avec technologie LPTO, définition 2 856 x 1 280 pixels, taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz, luminosité maximale de 3 000 nits, protection par verre Gorilla Glass Victus 2.

: OLED de 6,3 pouces avec technologie LPTO, définition 2 856 x 1 280 pixels, taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz, luminosité maximale de 3 000 nits, protection par verre Gorilla Glass Victus 2. Processeur : Google Tensor G5.

: Google Tensor G5. Mémoire RAM : 16 Go.

: 16 Go. Stockage : 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To (la version 1 To ne devrait pas être disponible dans toutes les couleurs, comme avec le Pixel 9 Pro).

: 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To (la version 1 To ne devrait pas être disponible dans toutes les couleurs, comme avec le Pixel 9 Pro). Capteurs photos : Principal : 50 MP. Ultra grand angle : 48 MP. Téléobjectif : 48 MP, zoom x5. Capteur selfie : 42 MP.

: Batterie : 4 870 mAh, recharge filaire 29 W, recharge sans fil 15 W avec technologie Qi2.

Globalement, il y a peu de changements par rapport au Pixel 9 Pro. On note que les capteurs sont identiques à ceux du modèle précédent, ce qui peut étonner, mais il y a tout de même une différence. En effet, le capteur ultra grand angle et le téléobjectif pourront faire de la photo macro, avec une distance de mise au point minimale attendue de 2 cm et de 10 cm respectivement. La batterie affiche également 100 mAh de moins que celle du Pixel 9 Pro. On suppose que cela sera compensé par la chambre à vapeur plus large sur le 10 Pro que sur le 9 Pro.

Quant au Pixel 10 Pro XL, voici ce qu'il proposera :

Écran : OLED de 6,8 pouces avec technologie LPTO, définition 2 992 x 1 344 pixels, taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz, luminosité maximale de 3 000 nits, protection par verre Gorilla Glass Victus 2.

: OLED de 6,8 pouces avec technologie LPTO, définition 2 992 x 1 344 pixels, taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz, luminosité maximale de 3 000 nits, protection par verre Gorilla Glass Victus 2. Processeur : Google Tensor G5.

: Google Tensor G5. Mémoire RAM : 16 Go.

: 16 Go. Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To.

: 256 Go / 512 Go / 1 To. Capteurs photos : Principal : 50 MP. Ultra grand angle : 48 MP. Téléobjectif : 48 MP, zoom x5. Capteur selfie : 42 MP.

: Batterie : 5 200 mAh, recharge filaire 39 W, recharge sans fil 15 W avec technologie Qi2.

Là aussi, pas de révolution. C'est la batterie qui se démarque surtout, passant de 5 060 mAh à 5 200 mAh. Cela fait du Pixel 10 Pro XL le smartphone Pixel avec la capacité de batterie la plus élevée à ce jour. Comme sur le Pixel 10 Pro, la vitesse de recharge profite d'une amélioration en passant à 39 W en filaire.

Notez également l'absence de version avec 128 Go de stockage, ce qui permettra sûrement à Google de justifier une augmentation de prix. La présentation officielle de la série des Pixel 10 est attendue pour le 20 août 2025. Les mobiles devraient sortir environ une semaine après, le 28 août 2025.