Aux côtés des Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL, Google va aussi lancer son nouveau modèle de smartphone pliable, le Pixel 10 Pro Fold. Quelles sont les nouveautés attendues pour cet appareil ? On vous dit tout dans notre article récapitulatif.

Alors que Samsung reste le leader incontesté sur le marché des smartphones pliables et que la concurrence chinoise (Honor, OnePlus, Oppo) lance des produits de plus en plus intéressants, Google tente de se faire une place sur ce segment. L'année dernière, le Pixel 9 Pro Fold a rejoint la gamme principale de la marque, alors que le premier smartphone pliable de l'entreprise était décorrélé des autres modèles. Cette même organisation est attendue pour cette année. Nous aurons donc un Pixel 10 Pro Fold, qui aura la lourde tâche de faire de l'ombre au Galaxy Z Fold 7. Disponibilité, prix, caractéristiques techniques, design, voici tout ce qu'on sait sur le prochain smartphone pliable de Google.

Quand sort le Pixel 10 Pro Fold ?

Le Pixel 10 Pro Fold sera présenté en même temps que les Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL. Depuis l'année dernière, Google a modifié son calendrier de sorties en l'avançant de plusieurs semaines. Plutôt qu'en octobre comme c'était la tradition, c'est en août que sont lancés les nouveaux smartphones de la marque. Ils arrivent ainsi sur le marché juste avant les iPhone d'Apple. Android Headlines croit savoir qu'une conférence Made by Google est prévue le 20 août 2025, qui serait donc la date d'annonce du Pixel 10 Pro Fold. Les précommandes seraient ouvertes dans la foulée, et le mobile serait commercialisé à partir du 28 août.

Combien coûte le Pixel 10 Pro Fold ?

Les smartphones pliables sont coûteux, surtout au format livre, comme c'est le cas du Pixel 10 Pro Fold. Le Pixel 9 Pro Fold coûtait 1 899 euros avec 256 Go de stockage et 2 029 euros pour la version 512 Go. Mais on peut espérer une baisse de prix. Google était nouveau sur le segment des écrans pliables, son expertise acquise avec les modèles précédents lui ont peut-être permis de trouver des solutions de design moins onéreuses, mais tout aussi efficaces. Certaines sources évoquent une diminution tarifaire de 200 euros, ce qui nous amènerait à 1 699 et 1 829 euros selon la configuration de mémoire. Cela le rendrait plus attractif face au Galaxy Z Fold 7, vendu plus cher.

Google a trouvé le bon design

Si le Pixel 9 Pro Fold apportait de nombreux changements de design par rapport à son prédécesseur, qui était le premier mobile pliable de Google, le Pixel 10 Pro Fold ne devrait pas beaucoup évoluer sur ce point. La conception du dernier modèle est considérée comme une réussite, elle va servir de base au nouveau smartphone, qui n'apportera que quelques optimisations. Le fabricant pourrait toutefois réduire l'épaisseur de son appareil. Tous ses concurrents le font avec leurs nouveaux modèles, si Google ne suit pas la tendance et ne joue pas la carte de la finesse, le Pixel 10 Pro Fold partirait avec un désavantage certain sur les pliables des autres marques. Les tranches du mobile demeurent plates.

Le Pixel 10 Pro Fold pourrait par contre avoir un atout unique sur le marché. Il se murmure que le smartphone bénéficierait d'un indice d'étanchéité IP68. C'est-à-dire qu'il serait certifié résistant à l'eau et à la poussière. À cause de la conception de la charnière, il est difficile d'obtenir un tel score. Les fabricants ont jusqu'ici réussi à assurer une protection efficace contre l'eau, mais contre les débris et les poussières. Le Pixel 9 Pro Fold n'est par exemple pas du tout certifié résistant aux poussières. Le Galaxy Z Fold 6 affiche lui un indice IP48 (le 4 renseignant du niveau de protection, contre les poussières, le 8 contre l'eau). Le Pixel 10 Pro Fold deviendrait le premier smartphone pliable IP68.

La caméra frontale intérieure est intégrée dans un poinçon en haut à droite de la dalle (à la verticale). Le capteur photo selfie externe est quant à lui positionné dans l'axe de l'écran de couverture. Au dos, on retrouve un massif bloc photo dans le coin supérieur gauche, qui ressort beaucoup (trop) du panneau arrière. Le Pixel 10 Pro Fold se déclinerait en deux coloris : Sterling Gray (gris) et Smoky Green (vert).

Un plus grand écran externe ?

L'écran OLED de façade du Pixel 10 Pro Fold, utilisé quand on n'a pas besoin de l'affichage principal, pourrait passer d'une diagonale de 6,3 à 6,4 pouces. Si c'est le cas, on n'attend pas forcément de grands changements de dimensions. On aurait donc droit à une réduction de la taille des bordures, ce qui constituerait une bonne nouvelle. On attend une définition Full HD+ (1 080p), un ratio 20:9 et une fréquence de rafraîchissement adaptative entre 60 et 120 Hz. L'absence de technologie LTPO empêche de réduire la fréquence de rafraîchissement en dessous des 60 Hz pour économiser de l'énergie.

L'écran pliable OLED du terminal est quant à lui bien LTPO, octroyant ainsi une fréquence de rafraîchissement adaptative allant de 1 à 120 Hz. Il mesure toujours 8 pouces environ dans la diagonale. L'appareil va conserver un ratio proche du 1:1 (format carré) quand déplié. Il s'éloigne ainsi de la philosophie de la plupart des autres fabricants, qui optent pour des appareils plus en longueur. L'approche de Google est notamment intéressante pour le multitâche. Elle commence à montrer des limites pour le visionnage de vidéos, par exemple, obligeant à afficher de grosses bandes en haut et en bas. De plus, certaines applications tierces ne sont pas forcément adaptées à ce type d'écran.

La modulation de largeur d'impulsions (PWM) devrait rester bloquée à 240 Hz, alors que celle des Pixel 10 Pro et 10 Pro XL devrait doubler à 480 Hz. Cette caractéristique réduit les effets de scintillement de l'écran, qui peuvent provoquer de la fatigue oculaire. Le Pixel 10 Pro Fold devrait par contre obtenir un gain de luminosité de l'ordre de 10 %, aussi bien sur l'écran externe que pour l'écran interne pliable. Ils atteindraient alors respectivement 2 050 et 1 850 nits.

Un Tensor G5 qui change la donne

L'une des plus grandes nouveautés de cette année va provenir de la puce Tensor G5. Google a mis un terme à son partenariat avec Samsung sur cette génération et le SoC du Pixel 10 Pro Fold ne sera donc plus basé sur l'architecture de l'Exynos, dont les performances déçoivent ces dernières années. Google a fait le choix de TSMC pour la conception de ses puces, le leader du marché, qui fournit déjà Apple et Qualcomm.

Le Tensor G5 repose sur un nœud en 3 nm qui afficherait des performances supérieures de 10 à 20 % par rapport à la technologie en 3 nm de Samsung. Sachant que le Tensor G4 exploitait une gravure en 4 nm de Samsung, le bond d'une génération sur l'autre s'annonce très important. On peut donc s'attendre à ce que le Pixel 10 Pro Fold soit moins à la traîne sur les benchmarks en termes de puissance brute, même s'il ne devrait pas être à la hauteur des smartphones sous Snapdragon 8 Elite. Une meilleure efficacité énergétique promet aussi un appareil qui chauffe moins et qui consomme moins. Encore faut-il que Google optimise bien l'ensemble : l'entreprise n'est pas spécialisée dans les semi-conducteurs.

Voici les caractéristiques techniques supposées du Tensor G5 :

1 cœur CPU ARM Cortex-X4 hautes performances

5 cœurs CPU ARM Cortex-A725 intermédiaires

2 cœurs CPU ARM Cortex-A520 à basse consommation

GPU IMG DXT dual core

TPU 14 % plus puissant que celui du Tensor G4

Le Pixel 10 Pro Fold embarque 16 Go de RAM, de quoi alimenter sans problème toutes les fonctions d'IA de Google qui tournent en local et non depuis le cloud. Les performances réseau risquent d'évoluer, le modem Exynos laissant place à un modem MediaTek T900. Pour le meilleur ou pour le pire, notre test du smartphone nous le dira.

Même batterie, meilleure autonomie ?

Les éléments à notre disposition ne pointent vers aucune amélioration de la capacité de la batterie, qui devrait rester à 4 650 mAh. Ce n'est pas surprenant s'il se confirme que le smartphone pliable va perdre de l'embonpoint. On peut par contre espérer une meilleure autonomie grâce à la consommation d'énergie mieux maitrisée de la puce. Si l'écran de façade passe au LTPO, cela permettrait aussi de rendre le Pixel 10 Pro Fold plus endurant.

Google reste à la traîne quant à la vitesse de charge de ses smartphones. Le Pixel 10 Pro Fold devrait supporter une puissance de seulement 21 W en filaire avec un chargeur standard. Pour profiter d'une recharge jusqu'à 45 W, il faudra passer par un chargeur propriétaire de Google, vendu à part. Il ne faut pas attendre grand-chose non plus de la charge sans fil. Celle-ci était limitée à 7,5 W sur le Pixel 9 Pro Fold. Le modèle pliable de Google n'est compatible avec le chargeur maison, le Pixel Stand, en raison de son design, le privant d'une recharge par induction 15 W. La série Pixel 10 pourrait supporter le standard Qi 2.2 pour une meilleure vitesse de charge sans fil et l'intégration d'aimants, mais il est peu probable que le Pixel 10 Pro Fold en bénéficie.

Des améliorations en photo ? Pas si vite

Les quelques indiscrétions pointent vers un changement de capteur photo grand-angle. Le Pixel 10 Pro Fold serait équipé d'un Samsung GN8 avec définition de 50 MP. Celui du Pixel 9 Pro Fold embarquait 48 MP, mais cela ne change pas grand-chose en soi. On peut par contre craindre que le nouveau module soit moins large que l'ancien, permettant de rendre le smartphone plus fin. Avec un capteur plus petit, la capture de la lumière est moins efficace, ce qui influe sur la qualité des clichés.

Les deux autres optiques seraient inchangées par rapport à la génération antérieure. On compterait donc sur un ultra grand-angle de 10,5 MP pour une ouverture de f/2.2, ainsi que sur un téléobjectif de 10,8 MP, ouverture de f/3.1, offrant un zoom optique x5. Ils avaient donné satisfaction sur la mouture précédente, sans valoir les capteurs équivalents des Pixel Pro non pliables. Les deux capteurs photos selfie ne changent pas non plus et partagent les mêmes caractéristiques (10 MP et f/2.2).

Le meilleur pourrait toutefois provenir de ce qui n'apparaît pas forcément sur la fiche technique. Un nouveau mode photo baptisé “télé-macro” pourrait être ajouté. Il s'agit comme son nom l'indique de capturer de très gros plans avec le téléobjectif, plutôt qu'avec l'ultra grand-angle. L'idée est d'améliorer la qualité de ce type de clichés et d'appliquer un effet de flou plus convaincant. Mais selon la distance avec le sujet photographié, le téléobjectif ne sera pas toujours pertinent et l'ultra grand-angle continuera de proposer un mode macro.

Le Pixel 10 Pro Fold pourrait aussi jouir d'une meilleure stabilisation vidéo. Les smartphones de la série seraient capables de filmer comme s'ils étaient utilisés avec un gimbal, mais sans cet accessoire, pour éviter les effets de tremblement et rendre les vidéos plus fluides et agréables à regarder. On ne sait pas encore si un changement matériel ou une fonction logicielle est à l'origine de cette fonctionnalité.

Autrement, les performances du Tensor G5 ne peuvent être que bénéfiques au traitement photo et vidéo. Connaissant Google, on peut aussi attendre des nouveautés software et basées sur l'IA pour encore progresser en photo avec cette génération sans amélioration hardware majeure.

Le suivi logiciel Google

Le Pixel 10 Pro Fold tourne nativement sous Android 16, la toute récente version de l'OS mobile. La mise à jour apporte notamment un affichage adaptatif des applications pour les smartphones pliables et les tablettes. Un nouveau design, Material 3 Expressive, vient aussi donner un coup de frais à l'interface, mais elle ne sera pas disponible dès la sortie. Google garantit 7 ans de mises à jour et de patchs de sécurité pour tous ses smartphones. Un support longue durée, donc. En outre, les Pixel sont les premiers à recevoir les mises à jour et profitent de nouvelles fonctionnalités en exclusivité, parfois temporaire, parfois permanente.