Vous trouvez que votre Pixel 10 manque de puissance ? Voici une bonne nouvelle pour vous

Le Pixel 10 souffre de quelques problèmes de performances, surtout du côté de sa puce graphique. Mais il semblerait que ces soucis puissent être résolus facilement pour enfin profiter d'un GPU digne de ce nom.

Les smartphones Pixel de Google n'ont jamais eu la prétention d'être des monstres de puissance. Surtout depuis que la firme de Mountain View fabrique ses propre processeurs. L'accent est avant tout mis sur l'expérience utilisateur et la présence de fonctionnalité exclusives. La dernière série en date, les Pixel 10, ne fait pas exception à la règle. Certes, le processeur maison Tensor G5 est largement suffisant pour l'immense majorité des utilisateurs, mais il y a un point sur lequel il pèche.

C'est au niveau de la puce graphique que le bât blesse. Le Tensor G5 embarque un GPU de chez Imagine Techologies, le PowerVR DXT-48-1536 GPU. Lors de notre test du Pixel 10, nous avons constaté que ses performances étaient bien en-dessous de celle d'un Samsung Galaxy S25 par exemple. Un constat que les utilisateurs confirment en partageant leurs expériences sur les réseaux sociaux. Heureusement, il semble qu'il existe une solution très simple à mettre en place.

Les problèmes de performances graphiques des Pixel 10 pourraient être corrigées facilement

Sur Reddit, les internautes précisent que le GPU des Pixel 10 utilise un pilote obsolète, numéroté 24.3. Or, il se trouve qu'en août dernier, Imagine Techologies sortait la version 25.1 apportant entre autres la prise en charge de Vulkan 1.4 (contre 1.3 pour le driver actuel) et surtout le support d'Android 16. Le résultat est un gain de performances notable. En soi Google aurait pu livrer les Pixel avec la dernière version du pilote, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit d'une mise à jour logicielle pour y remédier.

La question qui se pose maintenant est : quand est-ce que cette dernière sera déployée ? Impossible de donner une date précise, tout va dépendre des priorités de l'entreprise. Elle a réagi assez rapidement pour corriger le bug des écrans des Pixel 10, aussi on peut espérer que la mise à jour du pilote du GPU n'est plus très loin de la tête de liste. Plus qu'à patienter.