Les Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL sont officiels, quelles nouveautés chez Google en 2025

Le rendez-vous était donné : Google a présenté sa nouvelle gamme de smartphones : les Pixel 10. Quatre modèles ont été officialisés : le Pixel 10, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL et le Pixel 10 Pro Fold. Les trois premiers sont des smartphones très classiques qui ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs. Mais sont-ils vraiment si semblables ? Réponse dans cette présentation.

Ce 20 aout 2025 a eu lieu la conférence Made by Google dédiée à la gamme Pixel de 2025. Lors de cette grande messe, de nombreux produits ont été présentés par la firme américaine. Des écouteurs. Une montre déclinée en deux tailles. Et quatre smartphones qui remplacent tous un modèle de 2024. Il s’agit des Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold. Nous n’évoquerons ici que les trois premiers smartphones. Retrouvez dans nos colonnes une présentation complète du Pixel 10 Pro Fold, ainsi que des Pixel Buds (Pro 2 et 2a) et de la Pixel Watch 4.

Comme l’annonçaient les différentes fuites à leur sujet, les Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL sont trois smartphones assez convenus. Ils reprennent en très grande partie le positionnement, la fiche technique et l’ergonomie de leurs prédécesseurs respectifs. D’ailleurs, il n’est pas étonnant de constater que Google a assez parlé de détails techniques dans sa présentation, s’épanchant davantage sur l’IA et l’expérience : Magic Cue, Ask Photos, Camera Coach, Gemini Live, Veo 3. Des modèles génératifs supportés par la nouvelle puce Tensor G5 que Google a créée, non pas pour être un monstre de puissance, mais pour être un expert de l’intelligence artificielle. Comme les Tensor précédents.

Dans cet article, nous nous concentrerons avant tout sur les nouveautés matérielles apportées par les nouveaux modèles. Et en fin de cet article, vous pouvez retrouver les principaux détails des fiches techniques. Il y a d’abord deux nouveautés communes à tous les Pixel 10 : le Tensor G5 que nous venons de voir et la prise en charge Qi2. Cela veut dire qu’ils chargent plus vite sur un chargeur compatible (puissance jusqu’à 25 watts). Et le dos est désormais « aimanté », comme le MagSafe des dernières générations d’iPhone. Google appelle cela “Pixelsnap » et cette nouveauté s’accompagne d’une petite collection d’accessoires (coques, chargeur, socle).

Le Pixel 10 a enfin ce qu'il faut pour affronter le Galaxy S25

Passons aux nouveaux propres à chaque modèle en démarrant avec le Pixel 10, le plus petit et le plus économique de la fratrie. Afin de mieux concurrencer le Galaxy S25 de Samsung, le Pixel 10 se dote de trois nouveautés importantes : un écran AMOLED plus lumineux (3000 nits en pointe locale) ; un zoom optique 5x caché derrière un petit capteur de 10,8 MP (avec la promesse d’un super zoom 20x…) ; et une batterie de 4970 mAh (contre 4700 mAh) compatible charge « rapide » 30 watts (contre 27 watts).

Le Pixel 10 dispose aussi du Bluetooth 6, d’Android 16 dès la sortie de boîte et d’un autofocus laser multizone. Dommage, Google change aussi le module ultra grand-angle pour un modèle moins qualitatif. Autre petite déception : nous restons sur 12 Go de RAM seulement, alors que les Pixel 9 Pro et 10 Pro ont tous 16 Go de RAM. Le Pixel 10 se décline en quatre coloris : Obsidian (gris foncé), Frost (entre blanc et bleu), Indigo (bleu) et Lemongrass (entre vert et jaune). Son prix démarre 899 euros en version 128 Go. Soit le même prix que son prédécesseur.

Le Pixel 10 Pro XL n'est pas simplement un Pixel 10 Pro plus grand !

Continuons avec les Pixel 10 Pro et Pro XL. Officiellement, Google assure que les deux smartphones offrent la même expérience, hormis pour la taille de l'écran. En réalité, les différences sont nombreuses : taille d'écran, définition et résolution de l'affichage, capacité de la batterie, puissance de charge filaire et sans fil, dimensions et poids. Heureusement, pour le reste, c'est la même chose : processeur, RAM, nature d’écran, équipement photo, connectivité, etc.

Quelles sont les nouveautés de 2025 chez les Pro ? D’abord, côté photo, Google a conservé la même base que les modèles Pro de 2024, tout en améliorant deux détails : la stabilisation du capteur principal et le zoom numérique du téléobjectif. C’est tout. La deuxième nouveauté est à retrouver du côté du son : les Pixel 10 Pro et Pro XL profitent de nouveaux haut-parleurs pour une expérience audio plus claire, plus détaillée et plus puissante. Google assure même qu’il s’agit des « meilleurs haut-parleurs dans un Pixel à ce jour ». Nous testerons cela, évidemment.

Dernière nouveauté, la batterie. Les capacités passent à 4870 mAh et 5200 mAh, soit entre 100 et 200 mAh de plus par rapport à leurs prédécesseurs respectifs. Les Pixel 10 Pro et Pro XL sont compatibles avec une charge un peu plus rapide qu'avant : 30 watts pour le 10 Pro et 45 watts pour le Pro XL. Les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL sont proposés à partir de 1099 euros et 1299 euros, respectivement. À volume de stockage constant, Google n’augmente pas non plus le prix de sa gamme Pro. Et c’est une bonne nouvelle. En revanche, le Pixel 10 Pro XL est un peu moins accessible, puisque le palier de 128 Go (vendu 100 euros de moins) est supprimé. Les deux modèles se déclinent en quatre coloris : Moonstone (gris bleu), Jade (vert), Porcelaine (blanc cassé) et Obsidian (gris).

Pas d'inflation tarifaire chez Google cette année !

Tous ces Pixel Ils tournent sous Android 16 et Google promet jusqu’à 7 ans de mise à jour (mais pas forcément 7 mises à jour majeures d’Android). Ils sont en précommande à partir d’aujourd’hui (20 août 2025). Et ils seront disponibles en magasin physique ou en ligne à partir du 28 aout. Soit dans le courant de la semaine prochaine. Voici maintenant, comme promis, les extraits des fiches techniques des trois téléphones :

Pixel 10

Écran OLED FullHD+ 120 Hz de 6,3 pouces

Protection en verre Gorilla Glass Victus 2

Processeur Google Tensor G5 avec coprocesseur de sécurité Titan M2

avec coprocesseur de sécurité Titan M2 12 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage

Batterie 4970 mAh compatible charge rapide 30 watts, compatible Qi2 15 watts

Triple capteur photo 48 + 10,8 + 13 MP, zoom optique 5x, autofocus laser

Capteur selfie 10,5 MP, ouverture à f/2.2 avec autofocus

Compatible WiFi 6E, Bluetooth 6, 5G et eSIM

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Android 16 et Gemini Live

Certification IP68

Pixel 10 Pro

Écran LTPO OLED 1,5K 120 Hz de 6,3 pouces

Protection en verre Gorilla Glass Victus 2

Processeur Google Tensor G5 avec coprocesseur de sécurité Titan M2

avec coprocesseur de sécurité Titan M2 16 Go de RAM et 128 Go à 1 To de stockage

Batterie 4870 mAh compatible charge rapide 30 watts, compatible Qi2 15 watts

Triple capteur photo 50 + 48 + 48 MP, zoom optique 5x, autofocus laser

Capteur selfie 42 MP, ouverture à f/2.2 avec autofocus

Compatible WiFi 7, Bluetooth 6, UWB, 5G et eSIM

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Android 16 et Gemini Live

Certification IP68

Pixel 10 Pro XL