La charge sans fil est lente sur le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 ? Google explique pourquoi

Le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 bénéficient d'une charge sans fil 15 W, contre 25 W pour le Pixel 10 Pro XL. Google a commenté les raisons de cette différence.

Google a officiellement présenté ses Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL. Parmi les grandes nouveautés apportées par cette génération, nous avons le passage au protocole de charge par induction Qi 2.0 pour les Pixel 10 et Pixel 10 Pro, ainsi que Qi 2.2 pour le Pixel 10 Pro XL. Les trois smartphones sont aussi dotés d'aimants pour profiter des bénéfices de la charge magnétique, comme avec MagSafe sur les iPhone. Une telle fonction permet de mieux aligner les mobiles sur le chargeur sans fil pour éviter la perte d'énergie et améliorer les performances de la charge.

Si le Pixel 10 Pro XL supporte une puissance de charge sans fil jusqu'à 25 W, les Pixel 10 et Pixel 10 Pro sont quant à eux limités à 15 W. Une telle vitesse de charge sans fil peut être considérée comme lente pour un smartphone haut de gamme sortant au deuxième semestre 2025, surtout quand l'on compare à ce que proposent certaines marques chinoises.

Le Pixel 10 Pro XL gère mieux la chaleur

Pourquoi cette restriction à 15 W pour les modèles les plus compacts ? Google justifie cette décision par l'intermédiaire d'un porte-parole, interrogé par Android Central. Il explique que la gestion de la chaleur est un défi important pour les ingénieurs en ce qui concerne la recharge sans fil. Un mobile qui chauffe trop va voir ses performances chuter et peut amener une dégradation des composants, dont notamment la batterie. On se souvient même de cas de Pixel 6a qui avaient pris feu il y a quelques années. Comme Samsung depuis ses Galaxy Note 7, Google se montre désormais très prudent sur cet aspect.

Le Pixel 10 Pro XL étant plus grand, sa gestion thermique est facilitée. On note aussi que son refroidissement est assuré par une chambre à vapeur, mais c'est aussi le cas du Pixel 10 Pro. Le Pixel 10 compte lui sur un système de refroidissement au graphène plus classique. Le représentant de Google ajoute que limiter la puissance de charge par induction doit limiter l'épuisement de la batterie. Un facteur important puisque les Pixel 10 sont conçus pour durer, en témoigne leur support logiciel de sept ans.