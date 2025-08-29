Test Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL : dopés à l’IA, excellents en photo, il ont tout pour plaire

Le Pixel 10 Pro est le nouveau smartphone haut de gamme de Google. Il a été pensé pour être la figure de proue du monde Android, l’exemple à suivre en la matière. Pour convaincre, il mise évidemment sur un design soigné, sur une partie photo de haut niveau, mais aussi sur l’utilisation intensive de l’IA. Nous l’avons testé.

Comme chaque année, Google sort ses nouveaux Pixel, pensés comme les modèles à suivre dans le petit monde des smartphones Android. En 2025, quatre produits composent le catalogue : le Pixel 10, le Pixel 10 Pro Fold, le Pixel 10 Pro ainsi que le Pixel 10 Pro XL. Ce sont ces deux derniers que nous testons aujourd’hui.

Le Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL sont en réalité un seul et même téléphone décliné en deux tailles d’écran : 6,3 pouces et 6,8 pouces. Il y a aussi quelques changements au niveau de la batterie, mais cela mis à part, il s’agit d’un seul et même produit, avec les mêmes specs et les mêmes capacités, celle d’un terminal qui veut squatter le marché du haut de gamme. Pour cette raison, nous ne ferons qu’un seul test pour les deux.

Cette année, Google mise énormément sur la partie logicielle, et notamment sur l’IA Gemini. Que ce soit pour aider dans les photos ou dans la navigation, Gemini est au centre des usages. Le Pixel a évidemment d’autres atouts, comme son module photo ou son design original.

Reste maintenant à déterminer s’il réussit sa mission. S’il devient la nouvelle étoile d’un marché ultra concurrentiel. Nous l’avons testé de fond en comble (classique et XL) afin de vous donner un avis complet.

Prix et disponibilité

Le Pixel 10 Pro ainsi que sa déclinaison XL sont disponibles sur le Google Store et chez les revendeurs partenaires. Voici les tarifs affichés :

Pixel 10 Pro, 128 Go : 1099 euros

Pixel 10 Pro, 256 Go : 1199 euros

Pixel 10 Pro, 512 Go : 1329 euros

Pixel 10 Pro XL, 256 Go : 1299 euros

Pixel 10 Pro XL, 512 Go : 1429 euros

Des smartphones premium qui s’assument au niveau du prix, donc. Pas d’augmentation par rapport aux Pixel 9, ce qui est une bonne nouvelle. Les deux produits sont disponibles en gris, jade, porcelaine et noir.

Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro XL Écran 6,3 " OLED LPTO

2856 x 1280 pixels

120 Hz 6,8 " OLED LPTO

2992x 1344 pixels

120 Hz Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran SoC Google Tensor G5 Google Tensor G5 Mémoire interne 128/256/512 Go 256/512 Go microSD Non Non RAM 16 Go 16 Go Appareil photo Principal : 50 mégapixels (ƒ/1,68)

Ultra grand angle : 48 mégapixels (ƒ/1,7)

Periscope : 48 mégapixels (f/2,8)

Zoom optique X5 Principal : 50 mégapixels (ƒ/1,68)

Ultra grand angle : 48 mégapixels (ƒ/1,7)

Periscope: 48 mégapixels (f/2,8)

Zoom optique X5 OS Android 16 Android 16 Batterie 4 870mAh 5200 mAh Recharge rapide 30W 45W Dimensions 152.8 x 72 x 8.5 mm 162.8 x 76.6 x 8.5 mm Poids 207 grammes 232 grammes Prix A partir de 1099 euros A partir de 1299 euros

Un design toujours aussi original

Les Pixel 10 Pro reprennent trait pour trait le design instauré avec les Pixel 9. Les smartphones se montrent toujours aussi élégants, que ce soit avec leur dos en verre satiné, leur cerclage en aluminium (pas de titane, malheureusement) ainsi que leur module photo en forme de pilule. On les apprécie particulièrement dans la coque jade, qui leur donne une vraie personnalité et un côté « pop » pas déplaisant.

Les tranches plates permettent une prise en main agréable, quel que soit le modèle. On regrette juste un poids un peu lourd : 207 grammes pour le Pixel 10 Pro et 232 grammes pour le Pixel 10 Pro XL. A titre de comparaison, le Samsung Galaxy S25 Ultra accuse un beau 218 grammes sur la balance. La masse du Pixel est certes équilibrée, mais surprend aux premières utilisations. Le choix de l’aluminium brillant pour les tranches pose également la question des micro-rayures. Fort heureusement, en une semaine de test, nos Pixel 10 Pro sont restés immaculés.

Avec les Pixel, il faut savoir que les boutons d’allumage et de volume sont inversés par rapport aux autres smartphones Android. Une particularité qui déboussole quand on vient d’un autre terminal, mais à laquelle on se fait très vite. Pas de bouton supplémentaire, comme il peut y avoir chez certains concurrents (comme OnePlus ou Nothing), c’est l’expérience Android pure, sans ajouts ni fonctionnalités qui sortent des sentiers battus. Sur les tranches, on ne retrouve qu’un capot pour la carte SIM, qui peut être totalement ignoré. Google propose en effet de convertir sa SIM en eSIM au premier démarrage.

La grosse nouveauté de design, c’est l’apparition du PixelSnap. Similaire au MagSafe d’Apple, ce système d’aimants permet d’accrocher au dos du Pixel 10 Pro différents accessoires, comme un chargeur sans fil ou encore un anneau. Google commercialise également des coques compatibles avec cette nouveauté. Une idée intéressante, que nous n’avons malheureusement pas pu tester ; Google ne nous a en effet pas envoyé d’accessoires compatibles. On peut toutefois présumer que le poids lourd des smartphones est la conséquence de la présence de l’aimant sous le verre.

La partie écran reprend l’élégance visuelle de l’ensemble, avec ses angles extrêmement arrondis qui donnent un côté doux au smartphone. Pour le reste, tout est en place, que ce soit le capteur selfie au centre (de 42 Mp) ou le capteur d’empreintes sous l’écran. Pas de fantaisies ni d’expérimentations, tout est conforme aux attentes de l’utilisateur et plus important encore : tout fonctionne parfaitement.

Le Pixel 10 Pro et Pro XL partagent le même design, mais pas la même taille d’écran. Le premier est doté d’une diagonale de 6,3 pouces tandis que le XL dispose d’un écran de 6,8 pouces. Une différence de taille, sans mauvais jeu de mot, tant elle change notre manière d’aborder le smartphone. Le Pro offre ainsi une expérience compacte et une excellente prise en main, surtout pour les petites mimines. Le XL, pour sa part, est avant tout destiné à ceux qui cherchent un grand affichage pour consommer du contenu multimédia. Idéal pour regarder ses séries. Un même smartphone, deux usages différents.

En définitive, le Pixel 10 Pro est un téléphone au design soigné avec des finitions impeccables. Un smartphone qui reste dans la droite lignée de ce que nous propose Google depuis 2024 et qui se permet quelques fantaisies, comme le Pixel Snap ou les coloris pop. Un produit visuellement réussi qui a le mérite d’être reconnaissable entre tous. Qu’en est-il de la technique ? Nous allons le voir tout de suite.

Des écrans bien calibrés

Le Pixel 10 Pro embarque une dalle OLED LTPO de 6,3 pouces et d'une définition de 2856 x 1280 pixels. Le XL voit plus grand, avec une dalle OLED LTPO de 6,8 pouces d’une définition de 2992 x 1344 pixels. Tous deux sont, sans surprise, dotés d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bien entendu, nous avons passé la lentille de notre sonde sur les deux terminaux et les résultats obtenus sont en tout point similaires. Tout ce qui sera écrit ci-dessous sera donc valable pour les deux produits.

La première chose qui surprend sur le Pixel 10 Pro, c’est la luminosité. Google ne plaisante pas, avec un pic annoncé de 3300 nits (pic en HDR). Lors de nos mesures, nous avons mesuré une luminosité en SDR à 1700 nits. C’est énorme ! Concrètement, cela signifie que même dehors, en plein soleil, votre écran reste parfaitement lisible. Pratique pour regarder une série sur son transat au bord de la piscine. Un vrai plus !

Dalle OLED oblige, l’écran possède un taux de contraste infini, avec des noirs profonds (pixels éteints) ainsi que des blancs éclatants. Idéal pour du jeu ou une série, l’image restant lisible même dans les scènes sombres. Le calibrage logiciel est lui aussi exemplaire, avec une température des couleurs à 6500K (norme vidéo), ce qui signifie que l’affichage blanc ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu.

Google offre deux profils colorimétriques dans ses paramètres : couleurs adaptatives et naturelles. Comme son nom l’indique, le premier adapte la colorimétrie en fonction des usages. Efficace. Le mode naturel, pour sa part, dispose d’un calibrage parfait, avec un Delta E moyen à 1,2 (en-dessous de 3 étant bon). Cela signifie que les couleurs affichées à l’écran sont les couleurs naturelles. De fait, ce mode est conseillé pour admirer ses photos, ou tout simplement pour ceux qui veulent l’image la plus précise possible. Bref, Google rend une copie admirable en ce qui concerne l’écran des Pixel 10 Pro.

La partie audio est tout aussi maîtrisée compte tenu du format, avec un son équilibré et agréable. Seul regret, l’enceinte placée au-dessus de l’écran s’avère moins puissante que celle située sur la tranche inférieure. Un peu dommage, car cela donne une stéréo un peu bancale, mais rien de bien méchant.

Une puissance mesurée, une chauffe maîtrisée

Le Pixel 10 Pro embarque le processeur maison de Google, le Tensor G5 gravé en 3nm. Un SoC qui, s’il ne clame pas être le plus puissant du marché, veut tout de même convaincre au niveau de l’IA. Google affirme ainsi que son TPU est 60% plus puissant que celui du G4. Ce SoC est épaulé par 16 Go de RAM. Sur le papier, nous avons donc quelque chose de costaud.

Nous avons effectué notre habituelle batterie de benchmarks et les données obtenues sont conformes à nos attentes. Sans surprise, les résultats sont un poil différents sur les deux produits, notamment sur Antutu où le 10 Pro XL est au-dessus. Un écart peu étonnant, étant donné que les deux terminaux n’ont pas la même taille pour s’exprimer. Cependant, les scores obtenus restent dans la même fourchette. Ainsi, nous sommes très en-dessous du ténor du marché, à savoir le Snapdragon 8 Elite qui équipe le Galaxy S25 Ultra ou encore l’Asus Zenfone 12 Ultra. A vrai dire, la puissance proposée s’avère assez limitée pour un haut de gamme. Un peu dommage.

Une puissance mesurée qui ne se remarque heureusement pas dans la vie de tous les jours. Le Pixel 10 Pro offre une expérience fluide et agréable. Les applications s’ouvrent instantanément et nous n’avons connu aucun accroc pendant notre semaine de test. En revanche, ça commence à tirer un peu quand on lance un jeu. Il faut faire quelques concessions sur les gros titres du marché, comme ZZZ ou Genshin, qui ne tournent pas à 60 i/s avec les graphismes réglés au maximum. Dommage pour un produit à plus de 1000 euros.

Ces contre-performances ne signifient en rien que Google a conçu un SoC au rabais. En réalité, le Pixel 10 Pro s’axe plus sur l’IA, musclant son jeu à ce niveau. L’utilisation de l’IA embarquée, que ce soit pour générer du texte ou modifier des photos, s’avère efficace et réactive. Il ne faut que quelques secondes pour effectuer des retouches sur une image. Plus encore, l’IA est mise à contribution en temps réel sur les photos, sur la mise en point des clichés macro, sur la possibilité d’ajuster la scène ou l’amélioration du mode nuit. A noter que le Pixel 10 Pro offre un coach photo en direct, qui vous conseille sur le vif sur le meilleur cliché à prendre en fonction de ce que vous avez devant vous. Cette fonctionnalité ne marche toutefois pas en local (et ne met donc pas le SoC à contribution) puisqu’il faut passer par les serveurs de Google. Elle s’avère tout de même pratique pour trouver l’inspiration quand le besoin s’en fait ressentir.

La grosse qualité du Tensor G5, c’est la maîtrise de sa chaleur. Lorsqu’il est mis à rude épreuve, le Pixel 10 Pro gère excellement bien sa dissipation thermique, avec une pointe à 42 degrés seulement sur la coque. De fait, on peut jouer sans être gêné, et ce pendant de longues heures. Sur ce point, les deux smartphones sont identiques.

Le Pixel 10 Pro se dote d’un accumulateur de 4870 mAh tandis que le XL peut compter sur un accumulateur de 5200 mAh. Une différence logique, étant donné l’écart de taille entre les deux mobiles. C’est une manière de les équilibrer, puisque ceux-ci offrent la même expérience. Sur PCMark, les deux approchent les 17 heures avant de s’éteindre, c’est un très bon score. En utilisation classique, nous avons ainsi constaté qu’il nous restait entre 55 et 65% de batterie au moment du coucher. C’est bien ! Les plus précautionneux pourront donc tenir deux jours. Attention, l’usage de l’IA se montre très énergivore, surtout Gemini en vidéo ! Pour la charge rapide, Google propose du 30W sur le 10 Pro (50% en 30 minutes) et du 45 W sur le XL (70% en 30 minutes). Là-dessus, les promesses sont tenues.

L’IA, le centre du Pixel 10 Pro

Le Pixel 10 Pro tourne sous Android 16, la dernière version de l’OS de Google. Cette dernière ne change pas drastiquement l’expérience utilisateur, puisqu’elle se donne pour mission d’améliorer celle déjà en place. Elle apporte quelques changements au niveau du design et de la sécurité, mais c’est bien du côté de l’IA que Google veut convaincre.

Gemini est évidemment inclus, à activer via le bouton d’allumage, mais aussi présent par défaut via un widget. Ce dernier permet de lancer Gemini par texte, Gemini Live pour discuter directement avec la voix, mais aussi de lancer un mode vidéo, ce qui est une première. Avec Gemini Live Vidéo, on peut donc prendre son smartphone, filmer et poser des questions à l’oral et l’IA se forcera d’y répondre. C’est plus qu’un gadget ; cela facilite tellement la vie qu’il est difficile de s’en passer ! Vous ne savez pas ce qu’est l’objet devant vous ? Pointez votre capteur dessus et demandez à Gemini. Vous êtes perdu en ville ? Gemini reconnaît les lieux et ouvre Maps pour vous guider. De tas d’usages sont possibles ! Une vraie trouvaille qui montre enfin que l’IA peut avoir une utilité sur smartphone. Seule contrainte ? Être connecté à Internet, et accepter que tout ce que vous filmez soit envoyé sur des serveurs distants pour analyse.

Android 16 stock n’est pas parfait. On regrette un certain manque dans la personnalisation, avec par exemple le choix entre quelques AOD seulement, ou l’impossibilité d’enlever le texte en-dessous des applis sur l’écran d’accueil. Les plus avertis s’empresseront donc de télécharger un lanceur tier. Google promet sept ans de mises à jour sur ses Pixel 10, ce qui signifie que le Pixel 10 Pro sera, en théorie, encore viable en 2032. Plus, il est assuré de bénéficier des nouvelles versions d’Android très rapidement après leur sortie.

Une partie photo exemplaire

Les Pixel ont toujours été des exemples à suivre en termes de photo. Bien qu’ils ne soient pas les plus pourvus en termes de technique, l’algorithme juste de Google permet d’avoir d’excellents résultats. Sans surprise, le Pixel 10 Pro continue sur cette belle lancée. Les deux smartphones disposent du même module composé de trois capteurs, auquel s'ajoute un capteur selfie à l'avant :

Capteur grand angle de 50 mégapixels (f/1.7)

Capteur ultra grand angle de 48 mégapixels (f/1.7)

Capteur Telephoto de 48 mégapixels (f/2.8) zoom optique X5

Capteur selfie de 48 mégapixels (f/2.2)

N’y allons pas par quatre chemins : le Pixel 10 Pro est un photophone de haute volée. Les clichés sont un exemple à suivre en la matière, surtout dans la gestion des contrastes et des couleurs. Certes, l’algorithme de Google est à l’œuvre, mais les résultats obtenus sont extrêmement proches de l’image que nous avons devant les yeux. Seul écueil ? La gestion des contre-jours, un peu aux fraises. Dans ces conditions (extrêmes), le capteur ne sait pas gérer les halos ainsi que les artefacts. Un défaut qui ne pèse pas lourd face à ses nombreuses qualités.

Le capteur grand angle permet de dézoomer à X0,5. Si les résultats sont bons dans l'ensemble, avec une bonne gestion des contrastes, on note quelques faiblesses au niveau des lumières vives. De même, les bords de l'image ont tendance à être un peu déformés, comme cela se voit sur le grillage en bas de la deuxième photo. Rien de dramatique, mais ce n'est pas parfait.

Le Pixel 10 Pro permet de prendre des photos en zoom X2 sans perte de qualité. Le zoom optique X5, quant à lui, affiche de très bons résultats. Là encore, c’est un atout de taille pour ceux qui aiment mitrailler.

Un zoom numérique jusqu'à X100 est présent. Sur les clichés pris dans ces conditions, c’est l’IA qui prend le relai pour combler les trous et ainsi donner des résultats lisibles. Cela fonctionne dans certaines situations, d’autres moins. La photo de la fresque de Napoléon en est le parfait exemple. L’IA a tendance à combler les trous comme il peut, cela se voit notamment dans la restitution des cheveux. Sur des bâtiments, l'IA fait illusion.

Rien à dire non plus sur le mode macro (qui utilise le grand angle). On salue aussi la réactivité du capteur, pratique pour prendre de près des sujets en mouvement.

Nous aimons également le capteur selfie, de qualité, ainsi que le mode portrait qui découpe parfaitement les silhouettes.

Enfin, le mode nuit est de bonne qualité, avec un traitement qui permet d’afficher des photos lisibles, sans forcément rogner sur le naturel. Le clair obscur est excellement bien géré. C’est tout simplement le meilleur du marché.

Google a soigné sa copie sur cette partie photo du Pixel 10 Pro. Certes, il existe encore des défauts, mais c'est sans conteste l’un des meilleurs sur ce segment. Un incontournable pour ceux qui veulent le top du top pour prendre les meilleurs clichés.

Alors, on achète ?

Avec le Pixel 10 Pro, Google réussit sa mission : celui de proposer une figure de proue du monde des smartphones Android. Design original et réussi, grand écran bien calibré, autonomie maîtrisée et outils IA vraiment utiles, il dispose de nombreuses qualités. Sa principale, c’est évidemment son module photo de haute volée, l’un des meilleurs du marché. C’est vraiment son immense atout pour convaincre.

Tout n’est pas parfait, évidemment. On pointe notamment du doigt un processeur qui ne rivalise pas avec la concurrence, ce qui est vraiment dommage pour un smartphone à plus de 1000 euros. Joueurs, passez votre chemin ! En revanche, cette contre-performance est nuancée par l’utilisation de l’IA, segment sur lequel Google a vraiment axé son produit. C’est une question d’usage, donc, même si pour un smartphone premium, on aimerait pouvoir tout faire.

Le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 Pro sont des smartphones destinés à ceux qui veulent une expérience Android « pure », des fonctionnalités IA utiles, une modularité avec le PixelSnap et surtout un excellent appareil photo. Ceux qui cherchent la performance pure pour jouer devront se tourner vers la concurrence. Un bon smartphone premium, mais qui rate de peu l’excellence à cause de son processeur.